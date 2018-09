Vierteljährlich finden indianische Schwitzhütten-Zeremonien an der Waldhütte in Rittenweier statt. Seit dem ersten Kainapi 2015 haben über 170 Menschen teilgenommen. Foto: privat

Von Anja Stepic

Hirschberg/Weinheim. Spiritualität und pure Magie gibt es am kommenden Wochenende im Wald bei Rittenweier. Dort planen die Großsachsenerinnen Flavia Shaminta Frößinger und Nina Schollenberger ein "Kainapi", eine indianische Schwitzhütten-Zeremonie - und das mittlerweile schon zum achten Mal.

Seit dem ersten Kainapi im Jahr 2015 haben bereits mehr als 170 Menschen an diesem traditionellen indianischen Ritual teilgenommen. "Ziel ist es, sich der Verantwortung für unsere innere und äußere Natur wieder bewusst zu werden", sagt Frößinger, die Hauptorganisatorin des Projekts.

Zu fünft - "sozusagen von der Hintergasse aus" - planen sie die vierteljährlichen Termine an der Waldhütte in Rittenweier unweit des Gasthofs "Jöste Andres". Dort haben sie den idealen Platz für diese Zeremonie gefunden.

Ein "Kainapi" ist eine indianische Schwitzhütte, die aus einem Geflecht von Ästen und Naturmaterialien gebaut und anschließend mit Decken dicht verkleidet wird. Jeder Stock, jeder Stein - alles daran hat seine Bedeutung. Die bauchige Form symbolisiert den Mutterleib - einen warmen, geschützten Raum, der das Urvertrauen in jedem Lebewesen spürbar macht.

Die Zeremonie beginnt am Lagerfeuer, in dem Steine zum Glühen gebracht werden. Alle bemalen ihre Gesichter und tanzen zu indianischen Trommeln am Feuer. "Das schafft eine ganz tiefe Verbindung zur Mutter Erde", erklärt Schollenberger. Dann werden die glühenden Steine in die Hütte getragen und dort mit einem Kräuter-Aufguss übergossen.

In der Schwitzhütte tragen alle Teilnehmer Badekleidung und sitzen im Kreis um die glühenden Steine. Die Zeremonie mit vier Durchgängen dauert etwa zwei Stunden und wird von einem spirituellen Leiter vorgenommen. Nach dem zweiten Durchgang folgt vor der Hütte ein Kaltwasser-Überguss, dann wird am Lagerfeuer geruht - alles vergleichbar etwa mit einem Natursaunagang, allerdings mit spirituellem Schwerpunkt: der Reinigung von Körper, Geist und Seele.

In der indianischen Tradition werden solche Schwitzhütten-Zeremonien zu fast jedem bedeutenden Anlass praktiziert. Hier führen sie die Teilnehmer auf eine Ebene, auf der alles im Einklang ist. Dort begegnen sich "Kai" (die Erde, das Alltägliche) und "Napi" (der Himmel, die spirituelle Entwicklung).

Diesmal wird die Zeremonie von zwei Brasilianern und einem Franzosen geleitet, die der internationalen Organisation "Condor Blanco" angehören. Diese wurde in Chile gegründet und widmet sich der ganzheitlichen Entwicklung des modernen Menschen mittels uralten Wissens. Hier hat auch Frößinger einen Teil ihrer spirituellen Ausbildung gemacht.

Die Organisatorinnen: Flavia Shaminta Frößinger (l.) und Nina Schollenberger. Foto: Kreutzer

Pure Magie verspricht das Herbst-Kainapi am Freitagabend, 28. September, um 19 Uhr, mit den Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft. Am Samstag, 29. September, findet um 12.30 Uhr ein zweites Kainapi statt und um 11.30 Uhr ein Kinder-Kainapi. Teilnehmen kann man an einem, aber auch an beiden Tagen. Das zweite Kainapi dient meist dazu, die Erfahrung des Vorabends noch zu vertiefen. "Ich fühle mich danach geerdet, wieder ein Stück näher bei mir selbst", so beschreibt Schollenberger ihre persönliche Erfahrung. Das sei aber bei jedem Menschen anders.

Die einen spüren eher körperliche Effekte, etwa dass sich chronische Beschwerden bessern, andere fühlen sich psychisch und mental gestärkt. Ganz wichtig ist den Organisatorinnen: "Bei dieser Zeremonie kommen keinerlei Rauschmittel zum Einsatz."

Die Kinder-Schwitzhütte läuft ähnlich ab wie die der Erwachsenen, dauert aber mit Bemalen, Tanzen und Trommeln nur eine Stunde. Kinder und Eltern gehen gemeinsam in die Hütte. "Die Kleinen dürfen mal spüren, was bei den Großen so passiert", sagt Schollenberger. So erleben Familien gemeinsam eine Verbindung zur Natur, die heute immer mehr fehlt.

Frößinger, die einige von den Ferienspielen kennen, und Schollenberger, die das SGL-Kinder-Yoga leitet, planen aber noch weitere Events, unter anderem einen Kindertag mit Natur, Yoga und Indianerspielen. Eine Vollmond-Zeremonie und einen Frauenzirkel in der Hintergasse gibt es schon länger. Im November wird ein peruanischer Schamane nach Großsachsen kommen, der speziell in Heilzeremonien ausgebildet ist.

Info: "Kainapi" am 28./29. September, Waldhütte, Ritschweierer Weg, Weinheim-Rittenweier. Internet: www.facebook.com/KinForestCBDeutschland

Anmeldung per Mail: shaminta.coach@gmail.com