Auch für das Hospital im Bergdorf Bung hatte Richard May dank Spendengelder kistenweise Sachen eingekauft. Foto: May

Der Leutershausener Richard May besuchte bei seiner Nepal-Reise auch wieder die von Indira Ranamagar geleiteten Kinderhäuser und kaufte säckeweise Lebensmittel ein. Foto: May

Von Annette Steininger

Hirschberg/Kathmandu. Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Richard May wieder da. Der Leutershausener hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz Corona-Krise, beschwerlicher Anreise und seiner inzwischen 78 Jahre nach Nepal zu reisen, um dort seine Herzensprojekte zu unterstützen: das Bergdorf Bung und zwei Kinderhäuser, in Kathmandu und Sankhu. Seit Jahren reist er immer wieder dorthin, um mit Spendengeldern, die er in der hiesigen Region sammelt, die Nepalesen zu unterstützten.

"Ich hatte eine gute Zeit", sagt der nun kürzlich wieder in Deutschland gelandete May. Zehn Wochen hat er in Nepal verbracht, um vielerlei Dinge einzukaufen, die die arme Bevölkerung dort dringend benötigt. Eigentlich wollte er schon 2020 dorthin reisen, aber coronabedingt erhielt der Leutershausener Laufsportvereinsvorsitzende kein Visum. Internationale Fluggesellschaften stellten die Flüge nach Nepal vorübergehend ein, allein Cargo-Maschinen flogen dorthin.

Im August schien es dann endlich zu klappen. May, der sonst sein Visum immer am Flughafen erhalten hatte, fuhr hierfür diesmal extra zum Konsulat nach Dreieich. Das Ticket war gebucht, doch dann kam eine Woche vor Abflug der Anruf, dass eine Einreise doch noch nicht möglich ist. Aber am 27. August hob endlich der Flieger mit Richard May als wohl einem der ersten Deutschen, die wieder nach Nepal reisten, ab. Auch dank seiner Tochter Kirsten, die ihn tatkräftig bei den Formalia und den Behördengängen unterstützt hatte. Und dann ging es erst einmal für eine Woche in ein Quarantäne-Hotel.

Als May endlich seine nepalesischen Freunde treffen konnte, staunten die nicht schlecht, als der Deutsche in seinem Impfpass bereits drei Corona-Schutzimpfungen vorweisen konnte. "Dazu hatte mir mein Hausarzt geraten", erzählt der Leutershausener. Die Nepalesen selbst waren zweifach mit einem chinesischen Wirkstoff geimpft. "Jeder hat ein Anschreiben bekommen, dass er sich zu impfen hat", berichtet May. Sogar im Bergdorf Bung wurde geimpft, "dort allerdings in einer Art Garage". Medienberichten ist allerdings zu entnehmen, dass die Impfkampagne zwar vielversprechend gestartet sei, aber der Impfstoff nicht ausreiche. Sauerstoff und Intensivbetten wurden knapp.

In Bezug auf die Corona-Maßnahmen erlebte May Ähnliches wie in Deutschland, Masken waren die steten Begleiter und waren in den Innenräumen zu tragen. Doch nicht nur für sich selbst hatte der Leutershausener Masken dabei, sondern einen großen Pack auch für das medizinische Personal im Hospital des Bergdorfs Bung, das sich sehr über die Qualitätsmasken aus Deutschland freute. Überhaupt war die Freude im gebeutelten Land – durch den aufgrund der Pandemie weggebrochenen Bergtourismus ging es vielen noch schlechter – groß. Dankbar waren die Nepalesen, von denen ihm einige inzwischen gute Freunde geworden sind, für die erneute Hilfe von "Mister Richard".

Wenn er kommt, dann stehen zunächst Großeinkäufe in Kathmandu an. Zusammen mit Heimleiterin Indira Ranamagar (siehe weiteren Bericht auf Seite 4), aus Sicht von May "ein richtiger Engel", organisierte er Lebensmittel, Sanitärartikel, Textilien, Bezugsstoffe, Schuhe und Gasflaschen, die sechs Monate reichen sollten. Als der Leutershausener kam, war davon kaum noch etwas da gewesen.

Auch im Bergdorf Bung, wo May geholfen hatte, eine "echte" Schule aus Stein aufzubauen, erwartete man den weißhaarigen Mann aus Deutschland voller Vorfreude. Zusammen mit seinen nepalesischen Freunden machte er sich auf die abenteuerliche Tour in die wilde Berglandschaft. Und "wild" war auch die zweitägige Fahrt mit dem Kleinlastwagen: Sie mussten Wasserfälle überqueren, metertiefen Schlaglöchern ausweichen und verschlammten Fahrbahnen trotzen.

Dabei transportierte Richard May auf seinem Schoß wertvolle Ware: den Bildschirm eines Ultraschallgeräts. Dieses hatte er für 7000 Euro von den Spendengeldern in Kathmandu zuvor erworben, ebenso Medizin im Wert von 4000 Euro sowie weitere Ausstattungsgegenstände für das Hospital, das dem Leutershausener zuvor eine Wunschliste geschickt hatte.

Nach zwei Tagen war es geschafft: May konnte endlich das wertvolle Ultraschallgerät an die überglücklichen beiden Ärzte und die Hebamme in der Klinik überreichen. Das Gerät ist nicht nur rein finanziell wertvoll, sondern: "Es ist jetzt das erste Mal, dass Frauen dort ihre Babys im Bauch sehen können", erzählt May bewegt. "Und sie erfahren jetzt auch das Geschlecht." Eine Sache, die hier in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, für die Frauen im Bergdorf ein riesiger Gewinn.

Ebenfalls große Freude bereitete May dem Hospital mit sechs Photovoltaik-Platten, denn die Stromversorgung im Bergdorf ist mitunter nicht so zuverlässig. Für ein Krankenhaus natürlich eine Katastrophe. Dank der Photovoltaik-Anlage kann sich dieses nun auch selbst mit Strom versorgen.

Sehnsüchtig warteten auch die Kinder der Schule in Bung auf Richard May; so hatte er für die Kleinen ein paar Präsente und Schulmaterialien dabei, außerdem bezahlte er drei Lehrerinnen ihr Jahresgehalt, das dort nur 1000 Euro beträgt. "Man muss sich mal vorstellen, für diese Jahresleistung so wenig Geld zu bekommen", sagt May immer noch ganz baff. Lehrerinnen wie Schüler waren ihm jedenfalls unendlich dankbar; die Kinder behängten den Deutschen derart mit Blumenketten, "dass ich kaum noch aus den Augen schauen konnte", erzählt May schmunzelnd.

Nach Bung reist er immer wieder gern, nicht nur wegen der Menschen, sondern auch wegen der wunderschönen, wilden Bergwelt, für ihn "ein fantastisches Gefühl, auf bizarren Felsformationen die Gipfel zu sehen, die Gletscher und die glutroten Sonnenaufgänge zu genießen. Dafür nimmt er auch die beschwerliche Anreise auf sich. Nicht nur mit dem Kleinlastwagen führte ihn sein Weg nach Bung, sondern auch mit einer kleinen Propellermaschine. Von dort, wo sie landete, war es noch mal ein Zwei-Tages-Marsch ins Bergdorf – "für einen jungen Menschen. Ich habe vier Tage gebraucht", erzählt May.

Doch ihm ist es einfach wichtig, persönlich vor Ort zu sein und den Menschen die Hilfen zu übergeben. Jetzt würde er aktuell über seine Erfahrungen bei Bildvorträgen sprechen, doch das ist coronabedingt so nicht möglich. Aber nächstes Jahr hat er es fest vor und sammelt aber jetzt schon wieder fleißig Spenden, denn der nächste Nepal-Aufenthalt ist fest eingeplant. Allen, die ihn und seine sozialen Projekte unterstützen, ruft er schon mal ein herzliches "Vergelt’s Gott" oder auch ein "Namasté" zu.

Spendenkonto:

Kinderhaus Kathmandu

Volksbank Kurpfalz eG

IBAN: DE32 6709 2300 0033 1369 60