Von Anja Stepic

Hirschberg. Das diesjährige Motto "Lebensfreude" scheint Bürgermeister Manuel Just wie geschaffen für den siebten Hirschberger Musik- und Kultursommer, der mit 14 Veranstaltungen von Juni bis September einiges zu bieten hat. Nun stellten Just und Hauptamtsmitarbeiterin Stefanie Bickel das Programm im Rathaus vor.

Ursprungsgedanke dabei war, die allesamt hochkarätigen Konzerte verschiedener Veranstalter unter das Dach einer gemeinsamen Werbeaktion zu stellen. Heraus kam der "Hirschberger Musik- und Kultursommer" und die darin integrierte Konzertreihe der Gemeinde Hirschberg "Musik in historischen Mauern". "Wir werden über vier Monate hinweg regelmäßig fantastische Veranstaltungen haben", kündigt Just an.

Den Auftakt macht am 9. Juni die Galapagos Big Band mit Swing und Jazz in der Villa Rustica. Die zweite "Musik in historischen Mauern" kommt am 21. Juli von Bodek Janke und seiner Band "Song" in der Alten Synagoge. Hier werden Lieder und Improvisation in einem genreübergreifenden Experiment aufeinandertreffen.

Ebenfalls in der Synagoge präsentiert der Kulturförderverein am 10. Juni das viel gelobte "Ebonit Saxophone Quartet" und "Musik nahe am Streichquartett".

Gleich dreimal "Open Air" steht beim Spargelhof Reisig "auf der Roll" an: Das mittlerweile schon legendäre "Little Woodstock" mit den "Dorfmugge" am 7. Juli, gefolgt von Franz Kain mit seinem Kabarett-Programm "De-Baby-Boom-Bu" am 24. August, diesmal im Doppelpack einen Tag später mit der "Smokie Revival Band" und einem Tribute-Konzert an eine der erfolgreichsten Bands der 1970er Jahre.

Im Olympia-Kino spielt am 20. Juni "Magnolia". Die Band um den charismatischen Sänger Winston Dyre und den Gitarristen Jürgen "Mojo" Schulz präsentiert "Music from the American South", Blues und Soul mit einem Schuss Jazz und Funk. Ebenfalls auf der Kino- Kleinkunstbühne stehen am 12. September Kabarettist Markus Weber und sein Klavier-Partner Dieter Scheithe als "Die Zwei von der Klangstelle". Sie warten mit einer hintergründigen, literarischen und musikalischen Hommage an die Chansons der 1920er und 30er Jahre auf.

Nach längerer Pause ist der Rathaus-Vorplatz wieder einmal unter den Spielorten. "Das ist ein tolles Ambiente mit sehr viel Charme", findet Bürgermeister Just ganz persönlich. Genau das Richtige für einen "Italienischen Abend" mit dem Evangelischen Posaunenchor am 23. Juni.

Am 27. Juli steigt dann am Rathaus eine Ü40-Party mit dem MGV 1884 und den Ladenburger Altstadtmusikanten. Party angesagt ist auch beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr am Hilfeleistungszentrum mit Livemusik der Fresh-Partyband. Und da wird es dann wieder einmal eng mit den Terminen in Hirschberg, denn Sommerfest und Italienischer Abend müssen sich den 23. Juni teilen. Nur einen Tag später, am 24. Juni, geht es schon weiter mit dem "Trio 3D". Dann präsentiert der Verein "Musik in Hirschberg" in der Ehemaligen Synagoge die Brüder Adax, Matthias und Franz-Jürgen Dörsam mit ihrer "heiteren Reise durch die weite Welt der Musik".

Lokalmatador Matz Scheid ist mit seinem Solo-Programm am 14. September in familiärer Atmosphäre im Wirtshaus "Zum Weißen Lamm" zu Gast.

Den Abschluss macht am 30. September das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zusammen mit dem Ausnahme-Pianisten Kemal Gekic, präsentiert von "Musik in Hirschberg" voraussichtlich in der Aula der Martin-Stöhr-Schule. Zu hören sind Werke von Strawinsky und Gershwins berühmte "Rhapsodie in blue". Karten sind über die jeweiligen Veranstalter erhältlich.