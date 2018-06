Wer wohl in das Bürgermeister-Zimmer im Rathaus einziehen wird? Jetzt wird am 26. Juni zunächst einmal der Wahltermin festgezurrt. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat den 7. Oktober vor. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer ist spontan eingesprungen. Nach dem fulminanten Wahlergebnis am Sonntagabend und der anschließenden Feier wollte sich Bürgermeister Manuel Just, künftiger Oberbürgermeister von Weinheim, am Montag noch mal einen Tag Auszeit gönnen. "Selbstverständlich" war das für Bletzer.

Auch auf die auf ihn zukommende Arbeit bis zum Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters in Hirschberg blickt er gelassen. "Ich hab’ breite Schultern, da geht einiges druff", meinte er lachend.

Bei anderen wächst dagegen die Anspannung; schließlich steht nun in Hirschberg ein Wahlkampf bevor. Nachdem Gemeinde- und Kreisrat sowie Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (CDU) am Sonntag sein Interesse an einer Kandidatur bekundet hatte, gab es gestern auch Neuigkeiten von Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt.

"Es gab eine Anfrage, ob ich kandidieren möchte", sagte der 50-Jährige am Montag auf RNZ-Anfrage. Verraten, von welcher Partei oder Wählervereinigung sie kam, wollte er aber nicht. Zuletzt wäre er auch von immer mehr Menschen darauf angesprochen worden, ob er nicht kandidieren möchte.

"Ich bin auf jeden Fall gesprächsbereit", kündigte Gänshirt an. Das Interesse sei vorhanden; er ist bereit, sich mit den Parteien an einen Tisch zu setzen. Dabei betonte der Hauptamtsleiter, der in keiner Partei aktiv ist, auch seine Unabhängigkeit. Konkrete Anfragen für Bürgermeisterkandidaturen hat er schon ein paar Mal gehabt, auch bei der Bürgermeisterwahl 2007 in Hirschberg und aus anderen Kommunen.

"Aber da war meine familiäre Situation noch eine andere", erklärte Gänshirt. Die Kinder sind mittlerweile größer, 11 und 15 Jahre alt. Jetzt könne man über eine Kandidatur nachdenken. Seiner Meinung nach habe er eine andere Ausgangslage als Würz, weil er nämlich konkret angesprochen worden sei.

Was die beiden potenziellen Kandidaten auch unterscheidet: Der eine ist schon lange Gemeinderat, der andere Verwaltungsfachmann. Gänshirt ist seit 18 Jahren Hauptamtsleiter, war davor stellvertretender Hauptamtsleiter und ist wie Just Diplom-Verwaltungswirt (FH).

"Jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht", sagt Gänshirt. "Es steht und fällt natürlich mit dem politischen Meinungsbild am Ort."

Und die Parteien sind schon dabei auszuloten, wobei FW-Fraktionsvorsitzender Werner Volk noch am Sonntag ankündigte, dass die Türen der Freien Wähler für jeden offen stünden. Etwas konkreter äußerte sich gestern Oliver Reisig (FDP). "Es gibt da schon zwei, drei potenzielle Kandidaten, die wir im Kopf haben und mit denen wir sprechen werden", sagte der Fraktionsvorsitzende.

Er konnte sich sogar vorstellen, dass die Liberalen einen eigenen Kandidaten stellen. Reisig war jedenfalls überzeugt, dass es mehrere Kandidaten geben wird - und fand das auch gut: "Konkurrenz belebt das Geschäft."

Ob sich auch bei den Sozialdemokraten jemand findet? "Wir sind auf der Suche", sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz. Es könne sein, dass sie noch einen eigenen Kandidaten finden oder einen der anderen Parteien unterstützen.

Die CDU wiederum wollte sich gestern Abend in der Vorstands- und Fraktionssitzung auf das weitere Vorgehen verständigen, wie Gemeinderat Matthias Dallinger sagte. Von der GLH-Fraktion war gestern niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Gemein haben sie aber alle, dass die Zeit drängt. Anvisierter Wahltermin ist laut Gänshirt nun am 7. Oktober. Zwei Wochen später könnte dann ein zweiter Wahlgang stattfinden. Ob es dieser Termin nun tatsächlich wird, entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. Juni.

Mit etwas Sorge blickt man noch einer eventuellen Anfechtung der Wahl in Weinheim entgegen, die dann auch eine Wahl in Hirschberg verzögern könnte. Aber Fritz Bletzer ist ja da - und hat breite Schultern.