Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Wo können in Zukunft in Hirschberg Wohnungen gebaut werden, und welche Flächen stehen für die Ansiedlung von Unternehmen zur Verfügung? Das regelt der Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim, dessen neuester Entwurf dem Gemeinderat an diesem Dienstag zur Beschlussfassung vorlag. "Das Regierungspräsidium hat vorgegeben, den Flächenverbrauch zu reduzieren", sagte Bürgermeister Manuel Just. Der Entwurf sieht gegenüber dem bisherigen FNP von 2006 eine Reduzierung der Flächen für Wohngebäude um 8,3 Hektar vor. Dagegen sollten die Gewerbeflächen um 2,1 Hektar vergrößert werden.

Die Reduzierung der möglichen Wohnbau- und Gewerbeflächen habe verschiedene Gründe, erläuterte Just. Da sind etwa die nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte frei gewordenen Konversionsflächen von mehr als 700 Hektar. Angesichts dieser riesigen, teils zu bebauenden Fläche stellt sich die Frage, ob andere Kommunen überhaupt Flächenbedarf haben. Weiterhin sei es nicht realistisch, dass die bisher im FNP für Hirschberg ausgewiesenen 26,4 Hektar an Wohnbauflächen in den kommenden 15 bis 20 Jahren bebaut werden.

Dementsprechend wurden im Entwurf zum neuen FNP auf Hirschberger Gemarkung einige bisher vorgesehene mögliche Baugebiete in ihrer Fläche verkleinert oder völlig rausgenommen. So wurde etwa die 7,2 Hektar umfassende Fläche "Gutleuthaus" im Norden Großsachsens um die Hälfte verkleinert, genauso wie die vier Hektar große Fläche "Kissel" im Süden des Hirschberger Ortsteils. Ganz aus dem FNP herausgenommen wurde die 2,3 Hektar umfassende Fläche "Schmellenberg" im südöstlichen Teil von Leutershausen, die etwa wegen ihrer Lage am Hang schwerer zu bebauen ist. "Das heißt aber nicht, dass in 15 oder 20 Jahren diese Fläche nicht wieder in den Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche aufgenommen wird", erklärte Just die Vorgehensweise.

Völlig herausgefallen aus der Planung ist auch die 7,9-Hektar-Fläche für einen möglichen Gewerbepark "Nord" im Westen von Großsachsen zwischen A 5 und den Bahngleisen. Dagegen wurde südlich des bereits bestehenden Gewerbeparks "Süd" eine weitere Fläche von zehn Hektar in den FNP aufgenommen.

Von den möglichen Wohnbauflächen würden in den kommenden gut 15 Jahren aber wahrscheinlich nur ein Drittel bis die Hälfte bebaut werden, so Just.

"Es geht darum, möglichst geeignete Flächen für die Entwicklung darzustellen, das ist gelungen", zeigte sich Christian Würz (CDU) mit dem vorgelegten Entwurf zufrieden. Ebenso argumentierte Bernd Kopp (Freie Wähler), der dafür plädierte, nur Flächen in den Entwurf aufzunehmen, die auch eine Chance hätten, bebaut zu werden. Karl-Heinz Treiber (GLH) wies in puncto Flächenverbrauch auf das Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Natur und den Wünschen nach neuem Wohnraum hin. Daher müsse die Ausweisung von Wohnbauflächen sensibel erfolgen. Besonders betonte er, wie auch Würz, dass für eine Entwicklung des Gebiets "Büttemer Weg" nun vorgeschriebene Umweltgutachten und signalisierte seine Zustimmung zum neuen FNP. Thomas Herdner (GLH) sprach sich jedoch gegen den Entwurf aus, da in diesem seiner Meinung nach die Flächenreduzierung nicht weit genug ging.

Horst Metzler (SPD) war es wichtig, dass wie bereits im noch gültigen FNP auch im Entwurf zum neuen FNP eine Ortsumgehung für Großsachsen enthalten ist. Diese unmittelbar westlich des Baugebiets "Sterzwinkel" eingezeichnete "Ortsrandstraße" läge aber zu nahe an der Wohnbebauung, befand Metzler. "Wir müssen aufpassen, dass uns andere Gemeinden und Städte nicht den Rang ablaufen", warnte Tobias Rell (FDP) davor, die möglichen Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe zu sehr einzugrenzen.

Bei einer Gegenstimme von Thomas Herdner stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des FNP zu.