"Das Alte bewahren, den Wandel gestalten" lautet das Motto der neuen Gestaltungssatzung. Damit will die Gemeinde die historische Identität der beiden Ortsteile, hier der Blick auf Großsachsen, erhalten und Einfluss auf neue Bauprojekte in den Zentren nehmen können. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Das Alte bewahren, den Wandel gestalten", heißt es in dem vom Gemeinderat im Juli genehmigten Entwurf einer Gestaltungssatzung für die Ortskerne von Großsachsen und Leutershausen. Damit will die Gemeinde Einfluss auf die künftige Gestaltung des Orts- und Straßenbildes nehmen. So soll die historische Identität Hirschbergs erhalten bleiben, zu der etwa die landwirtschaftlichen Anwesen mit den großen Tabakscheunen gehören.

Damit dies gelingen kann, gibt die Gestaltungssatzung vor, was bei zukünftigen Neu- und Umbauten erlaubt ist und was nicht. Dazu wurden vom "Internationalen Stadtbauatelier Stuttgart" zunächst die typische Bauformen in den beiden Ortsteilen Hirschbergs festgehalten. Grob unterteilte man die vorkommenden Baukörper in drei Typen: "kleine Häuser", "große Häuser" und den "Scheunentyp".

Als "kleine Häuser" werden Gebäude aufgefasst, die nicht breiter als etwa neun Meter sind und eine Traufhöhe von fünf Metern aufweisen. Solche Häuser kommen in den Ortskernen recht häufig vor. Sie sind von der Fassade her eher schlicht gehalten, ohne Sichtfachwerk, weisen aber oft einen Sockel auf. Dennoch bereichern sie das Ortsbild durch ihre wohlproportionierten Giebel, heißt es in dem Entwurf.

Dieser Gebäudetyp sei gestalterisch eher unkompliziert, da das einzelne Haus aufgrund seiner geringen Größe in der Gesamtheit aller Gebäude nicht so sehr ins Gewicht falle. Außerdem wären die verhältnismäßig kleinen Fassaden einfach zu gliedern, weshalb dieser Haustyp die meisten Freiheiten hinsichtlich der Gestaltung genießt.

Die "großen Häuser" haben oft reichhaltiger gegliederte Fassaden. Fensterläden oder Fensterumrahmungen sind bei ihnen häufig zu finden. "Große Häuser" werden bei Neubauprojekten wohl vor allem als Mehrfamilienhäuser angelegt. Ihre großen Fassaden sind schwieriger zu gestalten als die der "kleinen Häuser", weshalb es für diesen Gebäudetyp weitergehende Vorgaben geben soll.

Die Scheunen haben zumeist ihre landwirtschaftlichen Nutzungsformen verloren. Größe, Dachneigung und Proportion der Scheunen variieren stark. Der Scheunentyp ist bei einem Umbau oder einem Neubau für verschiedene Sondernutzungen verwendbar, von Loftwohnungen bis hin zu Büros.

Damit sich Neu- und Umbauten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung in das Ortsbild einfügen, werden entsprechend der vorhandenen Gebäudetypen drei Arten sogenannter Hauptbaukörper definiert. So dürfen Neubauten, die unter die Kategorie der "kleinen Häuser" fallen, deren genannte Maße nicht überschreiten. "Große Häuser" dürfen nicht breiter als zwölf Meter sein und deren Traufhöhe darf sieben Meter nicht überschreiten.

Da besonders die Giebelfassaden der "großen Häuser" oftmals ungegliedert und karg erscheinen und sich damit nicht in das Ortsbild einfügen, werden hierfür vier Gestaltungsmöglichkeiten vorgeschlagen, um dies zu kompensieren. So kann man die gesamte Giebelfassade mit Holz verkleiden, alternativ genügt es auch, nur die Fassade im unmittelbaren Bereich des Giebels mit Holz zu verschalen. Eine weitere Möglichkeit wären Fensterläden oder eine Begrünung der Fassade.

Für alle Neu- und Umbauten gilt das Prinzip der Einfachheit. Fenster- und Türen zum Beispiel sollen in der Regel in einfachen Rechtecken gestaltet werden. Als Element sind ebenso die für Hirschberg typischen halbkreisförmigen Fensteröffnungen gestattet, sowie gemauerte Bogenöffnungen für Eingangstüren oder Tore.

Runde oder dreieckige Fenster sollen laut dem Entwurf dagegen verboten werden, außer wenn sie direkten Bezug auf historische Vorbilder nehmen. Ebenso sollen Bauherren abweisend wirkende Rollläden vermeiden oder zumindest die Rollladenkästen in der Wand verbergen lassen.

Neben vielen anderen baulichen Details, wie etwa dem Abstand der Fenster zueinander, werden auch die Farbe der Fassade und der Dacheindeckung vorgegeben. Verputzte Fassaden sollen laut Entwurf in hellen, gedeckten Farben gehalten sein, die Dächer mit matten Ziegeln in Braun-, Naturrot- oder Grautönen eingedeckt werden.

Info: Die Offenlage des Entwurfs soll voraussichtlich vom 1. Oktober bis 12. November erfolgen. Darüber hinaus soll es in den beiden Ortsteilen je eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung geben.