Für die Öffentlichkeit freigegeben werden soll der Skulpturengarten an der Alten Villa bereits in den nächsten Tagen. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Eigentlich ging es in der Sitzung am Dienstag nur um eine Spende, aber dann ergaben sich einige Fragen der Gemeinderäte zum Skulpturengarten selbst. So etwa, ob bereits ein Plan existiere, welche Objekte dort und an welchem Platz aufgestellt werden.

"Wir definieren in den nächsten Wochen die Standorte", erläuterte Bürgermeister Manuel Just. Er war darüber hinaus der Ansicht, dass der Skulpturengarten nicht gleich vollständig geplant werden soll. Vielmehr sollte er wachsen, befand er.

Der Skulpturengarten zwischen der Alten Villa und dem Wohnpark Mozartstraße soll eine Vielzahl von Objekten beherbergen, die der Gemeinde selbst gehören oder als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist an Kunstwerke gedacht, wie etwa das "Haus im Ring" des bekannten Mosbacher Künstlers Werner Pokorny oder den "Wächter" des Speyerer Bildhauers Thomas Duttenhöfer. Ebenso könnte hier ein Polyeder der Weinheimer Künstlerin Loraine Heil stehen.

Für die Öffentlichkeit freigegeben wird der Skulpturengarten bereits in den nächsten Tagen. Einen genauen Termin dazu konnte Just allerdings nicht nennen. Ursprünglich war der 15. November als Fertigstellungstermin vorgesehen.

Der Bürgermeister kündigte an, dass die offizielle Eröffnung nicht in den Wintermonaten stattfinden werde, sondern im Frühjahr, wenn das Wetter besser sei.

"Ich finde nicht, dass wir bekommen, was wir bestellt haben", übte Monika Maul-Vogt (GLH) Kritik an dem, was im Skulpturengarten derzeit entsteht. So sei etwa die "Wildnis und die Bestandsvegetation dem Bagger zum Opfer gefallen", die eigentlich teils erhalten werden sollte. Außerdem sei eine immergrüne Hecke hinter den Skulpturen vorgesehen gewesen, nun stünden dort aber Hainbuchen, die im Winter nun einmal ihre Blätter allmählich verlieren.

"Die Hainbuche war Gegenstand der Präsentation", betonte Just. Sie sei den Gemeinderäten bereits vorgestellt worden. Zudem habe man sich für diese Heckenart entschieden, da sie kostengünstiger sei als eine immergrüne Hecke.

Bauamtsleiter Rolf Pflästerer sagte zu, die von Maul-Vogt angeführten Kritikpunkte zu prüfen. Jedoch benötige man noch etwas Zeit, um dies auch detailliert aufzuarbeiten.

Nichts einzuwenden hatte der Gemeinderat dann aber gegen die Spende der Sparkasse Rhein Neckar Nord über 1000 Euro an die Gemeinde für eine Skulptur im Garten.