Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Selbst das regnerische Wetter konnte rund 50 Hirschberger nicht davon abhalten, am Sonntag dabei zu sein, als auf dem Rathausplatz die Weihnachtszeit mit dem traditionellen Glockenspiel eingeläutet wurde. "Heute sind nur die ganz Harten da", stellte Bürgermeister Manuel Just zur Eröffnung des vorweihnachtlichen Programms am und im Rathaus fest.

Dass aber trotz des ungemütlichen Wetters so viele Zuhörer auf den Rathausplatz gekommen waren, sei ein Zeichen dafür, dass das Glockenspiel längst fester Bestandteil der Aktivitäten in der Gemeinde sei. Neben besserem Wetter hätte Just zur Einstimmung auf Weihnachten aber gerne auch etwas Schnee gesehen.

Andreas Well bediente das Glockenspiel im Rathaus in Leutershausen. Foto: Dorn

Für die richtige Stimmung zum ersten Advent sorgte Kantor Andreas Well, der das Glockenspiel am Rathaus bediente und neben einigen eher weltlichen Liedern viele Adventslieder anstimmte. Mit "Macht hoch die Tür" eröffnete er sein kleines Konzert und wies bald darauf mit "In der Weihnachtsbäckerei" auf die leckeren Stollen hin, die das Café Erdmann und die Bäckerei Muschelknautz beziehungsweise Bäckerei Brehm aus Birkenau gestiftet hatten.

Dazu konnten sich die Besucher mit dem vom Bund der Selbstständigen aus Großsachsen und Leutershausen ausgeschenkten Glühwein oder Kinderpunsch erwärmen und am Rathaus das Fenster mit der Nummer zwei suchen. Denn auch in diesem Jahr verwandelt sich das Rathaus in einen ganz besonderen Adventskalender, bei dem täglich in einem neuen Fenster ein weihnachtliches Motiv zu sehen sein wird. Nachdem die Melodie von "Lasst uns froh und munter sein" verklungen war, konnten die Besucher des Glockenspiels ihre Regenschirme wieder zuklappen und sich ins Trockene begeben. Auf sie wartete in der Rathausgalerie eine Krippenausstellung. Wieder einmal war es Gustav Weber gelungen, zahlreiche Besitzer von Krippenbesitzer davon zu überzeugen, ihre weihnachtlichen Schätze im Rathaus auszustellen.

Neben der klassischen Holzkrippe aus dem Alpenland waren dort auch Krippen aus Israel oder Peru zu bestaunen. Aus Großsachsen hatte Klaus Stöhrer ein Triptychon aus blauem Glas beigesteuert. Dabei handelt es sich um einen aufklappbaren Altar aus kleinen Relieftafeln. Besonders auffallend war die etwa zwei Quadratmeter große Krippenlandschaft, die ein Rauenberger Krippenliebhaber aufgestellt hatte. "Allein das Aufbauen dauerte gut zwei Stunden", wusste Ehrengemeinderat Martin Stöhrer.

Es lohnte sich, an dieser Krippe ein wenig länger zu verweilen und die vielen liebevoll gestalteten Details zu bewundern. Neben dem typischen Krippenmotiv waren nicht nur unzählige Schaffiguren aufgestellt. Es fanden sich auch Pferde, Hirsch, Rehkitz oder ein Eichhörnchen unter den Tieren. Dazwischen immer wieder Menschen, die etwa auf dem Pferdewagen fuhren oder ein Feuer machten. Nicht immer muss eine Krippe jedoch so aufwendig gestaltet sein, um den Menschen den christlichen Gedanken näherzubringen. Das zeigte die von der Naturgruppe des evangelischen Kindergartens Großsachsen gestalteten Krippe. Mit einfachen Mitteln wie Weidenästen und ungesponnener Schafswolle war es den Kindern gelungen, eine Art "Naturkrippe" herzustellen.