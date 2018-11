Hirschberg. (ze) Wieder einmal war die verkehrsberuhigte Zone vor dem Hirschberger Rathaus ein Thema in der Gemeinderatssitzung. "Neun von zehn Autos fahren zu schnell", merkte ein Bürger in der "Fragestunde der Einwohner" am Dienstag an. Für die Fußgänger sei dies besonders gefährlich, da die verkehrsberuhigte Zone ihnen eine gewisse Sicherheit vorgaukele.

Deshalb schlug er vor, statt der verkehrsberuhigten Zone wieder eine Tempobeschränkung auf 20 oder 30 Kilometer pro Stunde vor dem Rathaus einzuführen. "Viele fahren hier zu schnell", sagte auch Bürgermeister Manuel Just mit Blick auf die Verkehrssituation in der Großsachsener Straße.

In einer Tempobeschränkung auf 20 oder 30 Kilometer pro Stunde sah er aber auch keine Lösung. Denn dies würde genauso wenig die Autofahrer davon abhalten, hier zu schnell unterwegs zu sein. "Ich habe keine Lösung für das Problem", gestand Manuel Just schließlich ein.