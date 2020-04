Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Die Covid-19-Pandemie hat zur Schließung von Massage-, Nagel- oder Kosmetikstudios geführt, da hier ein enger Kontakt mit den Kunden besteht. Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden und Podologen können jedoch weiterhin ihre Praxen geöffnet haben. So soll die Fortsetzung oder der Beginn medizinisch notwendiger Therapien ermöglicht werden. Trotzdem ist damit die wirtschaftliche Situation dieser sogenannten Heilmittelerbringer keineswegs gesichert.

"Der Umsatzrückgang ist massiv", schildert die Leutershausener Ergotherapeutin Elke Kumar die derzeitige Situation in ihrer Praxis. Im Februar zählte sie noch rund 130 Termine pro Woche, jetzt sind es nur noch 30. "Die Patienten sagen die Termine ab, da sie Angst vor einer Ansteckung haben oder sogar einer Risikogruppe angehören", erläutert Kumar diesen Rückgang. Dabei achte man wegen "Corona" noch viel mehr auf Hygiene und die Sicherheit der Patienten und habe die entsprechenden Standards angehoben. Doch sei es momentan schwierig, Desinfektionsmittel zu bekommen. Hausbesuche macht Kumar zwar noch, doch verwehren ihr einige Pflegeheime aus Sicherheitsgründen den Zutritt. Auch damit versiegt eine Einnahmequelle.

Ähnlich geht es der Logopädin Ulrike Funkel mit ihrer Praxis in Leutershausen. "Vorletzte Woche wurde jede zweite Therapie abgesagt", berichtet sie. Dazu kam noch ein Verdachtsfall auf eine Corona-Infektion unter ihren Mitarbeiterinnen, der sich zwar glücklicherweise nicht bestätigte, jedoch schloss sie vorsichtshalber für einige Tage ihre Praxis. "Obwohl das nicht vom Gesundheitsamt angeordnet wurde", betont Funkel. Vor einer Woche entschied sie dann, alle Termine abzusagen und nur noch Notfallpatienten anzunehmen. Das hat vor allem mit dem recht engen Kontakt zu den zu behandelnden Kindern zu tun. "Wir sind nahe an den Kindern dran", erklärt Funkel. Das Tragen eines Mundschutzes sei zudem bei einer logopädischen Therapie nicht möglich, denn dadurch würden die Kinder die Mimik ihres Gegenüber nicht mehr erkennen.

Etwas besser sieht es in der Physiotherapie-Praxis von Helga Stadler und Anja Theimer in Großsachsen aus, und doch ist auch hier ein starker Rückgang der Patientenzahl festzustellen. "Wir hatten letzten Woche ein Minus von 50 Prozent", sagt Theimer. Deshalb wird sie Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter beantragen. Mit Desinfektionsmitteln ist sie momentan noch recht gut eingedeckt, da sie diese erst vor Kurzem bestellt hatte. Allerdings wird so langsam der Mundschutz knapp. "Mit dem Mundschutz schützen wir unsere Patienten vor einer Ansteckung", verdeutlicht sie die Notwendigkeit des Tragens einer Maske. Allerdings wären die Physiotherapeuten dadurch nicht vor einer Ansteckung durch die Patienten geschützt. "Einige Patienten tragen aber einen Mundschutz", lobte sie deren vorbildliche Einstellung.

Angesichts dieser Situation sind daher kreative Ideen gefragt, um weitere Einnahmequellen zu erschließen. So bietet Ergotherapeutin Kumar seit dieser Woche eine Teletherapie an, und auch die Beratung der Patienten soll online möglich sein. Dazu kommt ihr Online-Angebot "Fit für die Schule – Vorschule". "Das wird aber nur ein geringer Teil der Patienten annehmen können", ist sie sich darüber im Klaren, dass hiermit der Umsatzrückgang nur zu einem kleinen Teil aufgefangen werden kann. Den Einsatz der Teletherapie kann sich ebenso Funkel für die Logopädie vorstellen. Jedoch müsse sie dabei darauf achten, welche Kinder überhaupt dafür geeignet sind.

Auf die Auswirkungen einer möglichen Insolvenz zahlreicher Praxen der "Heilmittelerbringer" weist Theimer hin. Damit würden nicht nur viele Arbeitsplätze gefährdet, sondern auch die Gesundheit der Bevölkerung. Denn die Heilmittelerbringer gehörten genauso wie Ärzte oder Apotheker zum Kern der Gesundheitsversorgung im Land und seien somit systemrelevant.

Unter den kürzlich von der Bundesregierung beschlossenen "Rettungsschirm" würden die Heilmittelerbringer zwar fallen, trotzdem schließt sie sich einer Forderung des Spitzenverbands der Heilmittelverbände an. Danach sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen Ausgleichszahlungen leisten, da sie von der derzeitigen Situation profitieren, indem sie weniger Leistungen seitens der Heilmittelerbringer bezahlen müssten. "Ich bin optimistisch, dass wir nicht fallengelassen werden", blickt sie doch recht zuversichtlich in die Zukunft ihres Berufsstandes.