Von Marion Gottlob

Hirschberg/Schwetzingen. Zum dritten Mal zählt der 44 Jahre alte Carsten Kissner aus Hirschberg beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis zu den Gewinnern: 2018 wurde er erstmals zum Preisträger des renommierten Wettbewerbs, und nun eroberte er erneut den ersten Platz. Schon 2004 hatte er den Nachwuchs-Wettbewerb für sich entschieden. Er freut sich riesig über die Anerkennung. Einen großen Unterschied gibt es allerdings zu früher. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung kurzfristig verschoben. Kissner sagt mit einem weinenden und einem lachenden Auge: "Stell dir vor, du hast den Jackpot gewonnen – und keiner weiß es." Auch die Urkunde gibt es erst später, wenn das große Fest im Stadttheater Idar-Oberstein nachgeholt wird.

Der 51. Wettbewerb war sowieso schon wegen der Coronakrise 2019 abgesagt worden. Auch die neue Ausschreibung flatterte bei Kissner erst spät ins Haus. Er sagt: "Ich hatte Lust darauf und habe den Abgabetermin notiert. Aber ich wusste nicht, ob ich den Termin halten kann." Doch dann packte ihn die Faszination für das Thema des Wettbewerbs: "Into The Light!" (Ins Licht). Schließlich tüftelte er Nacht um Nacht an dem Armband. Das fertige Schmuckstück hielt er nur kurz in Händen: "Ich habe es geputzt, poliert, dann fotografiert und in die Post gegeben, denn das Datum des Poststempels zählte."

Der Goldschmied ließ sich von den Blüten der Natur zu seinem Armband inspirieren: "Licht ist in der Natur ein Signal. Wenn die ersten Sonnenstrahlen am frühen Morgen auf die Knospen und Blüten fallen, erwachen sie zum Leben. Die Knospen recken sich zum Licht, und die Blüten öffnen ihre Kelche." Auf dem Kissner-Armband sind sechs Silber-Knospen wie Schiffchen (Navetten) auf zwei Achsen angeordnet. Sobald die Trägerin den Arm bewegt, öffnen sich die Silber-Knospen und bringen Mali-Granaten zum Leuchten. Die Granaten sind so gewählt, dass sie wie in einem natürlichen Arrangement von schimmerndem Gold zum Grün changieren. "Dieses Stück hat es in sich. Das Thema wurde getroffen und handwerklich perfekt mit einer sehr sauber funktionierenden Mechanik gesetzt, was ich zunächst so nicht vermutete", war Juror René Conradt voll des Lobes. "Wenn das Armband getragen wird, überraschen die Silberknospen den Betrachter mit ihrem Farbenspiel. Das verleiht dem Stück eine ungeahnte Brillanz."

Carsten Kissner ist in Heidelberg geboren und in Hockenheim aufgewachsen. Der Vater war Gerichtsvollzieher, die Mutter Grundschullehrerin. Schon früh war klar: "Meine Hände funktionieren super. So wurde Vaters Garage meine Werkstatt." Nach dem Abitur folgte der Zivildienst beim katholischen Pfarramt von Hockenheim: "Das war wichtig für meine Selbstfindung." Aufgrund der feinmotorischen Begabung entschied sich Kissner für die Ausbildung zum Goldschmied: "Ich mag die filigrane Arbeit mit Edelmetallen, das Schweißen und Löten." Zwei Jahre lang besuchte er die renommierte Goldschmiedeschule in Pforzheim.

Dann bewarb er sich für den praktischen Teil der Ausbildung bei dem international bekannten Künstler und Goldschmied Michael Zobel in Konstanz. "Ich hatte noch nie zuvor bewusst ein Schmuckgeschäft betreten", erinnert sich Carsten Kissner lächelnd. Locker breitete er damals vor dem Fachmann seine Werkstücke auf der Theke aus. Zobel war überrascht: "Ich will sehen, was in dir steckt", habe er gesagt.

In Konstanz lernte der junge Goldschmied von der Pike auf den künstlerischen Aspekt seines Berufs kennen. Schließlich wechselte er zu der angesehenen Galeristin Helga Tritschler nach Weinheim. Heute wohnt der Vater von drei Kindern in Hirschberg. "Ich bin ein überzeugter Kurpfälzer", betont er. Nach und nach löste er sich von seinem großen Lehrer Zobel und fand seinen eigenen, künstlerischen Stil mit einer Mischung aus Originalität und kühler Eleganz. 2014 gründete er seine eigene Werkstatt mit Geschäft in Schwetzingen, wo er vier Mitarbeiter beschäftigt. In der Carl-Theodor-Straße findet man Arbeiten aus seiner Werkstatt und Klein-Serien von Manufakturen.

An dem Wettbewerb hatten sich dieses Mal 49 Experten beteiligt. Das Preis-Stück wird im Moment im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein ausgestellt, danach wandert es zur Münchner Messe "Inhorgenta". Erst im März kehrt es nach Schwetzingen zurück. Carsten Kissner kann sich vorstellen, zu dem Damen-Armband ein Pendant für Herren zu fertigen. Alles nur eine Frage des Geldes. Das prämierte Stück kostet 8800 Euro.