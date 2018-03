Von Anja Stepic

Hirschberg. Surinam? Wo liegt das eigentlich? Spontan würde man vielleicht auf Afrika oder Indonesien tippen, aber weit gefehlt. Surinam liegt im Norden Südamerikas zwischen Guyana und Französisch-Guyana und grenzt südlich an Brasilien. In den Fokus rückt das kleinste Land des Subkontinents jetzt als Schwerpunktland des Weltgebetstages der Frauen, der traditionell am ersten Freitag im März in über 120 Ländern der Erde mit einem Gottesdienst gefeiert wird.

Die Liturgie dazu bereiten christliche Frauen aus dem jeweiligen Schwerpunktland vor und weisen damit auf die Situation ihres Landes und ganz speziell der Frauen dort hin. Auch in Deutschland wird dieser Gottesdienst in zahlreichen Gemeinden vor Ort von ökumenischen Weltgebetstagsgruppen vorbereitet und gefeiert - so auch in Leutershausen und Großsachsen. Mit bunten Tüchern und Stoffen ist an diesem Abend die evangelische Kirche in Leutershausen geschmückt. In der Mitte wartet ein kleines Buffet mit Kokoskuchen, Erdnusskeksen, Gläschen mit Kokospudding, Gurkensalat mit Chili und würzigen Teigbällchen. Dazu stehen Zitronengras- und Ingwertee bereit.

Bevor es aber an das Beisammensein bei Gesprächen und landestypischen Gerichten geht, begrüßen sich alle in der Kirche so wie in Surinam üblich mit einer herzlichen Umarmung. Danach erzählen die eigens in bunte Gewänder gehüllten Weltgebetstagsfrauen in kleinen Rollenspielen von Surinam und seiner Vielfalt. 94 Prozent des Landes sind undurchdringlicher Regenwald mit mehr als 1000 verschiedenen Baumarten. Doch dieser unvorstellbare Reichtum an Pflanzen und Tieren wird bedroht durch den hemmungslosen Abbau von Gold und Bauxit.

Die Surinamer bezeichnen sich selbst als "Moksi", als "Mischmasch" aus bunt zusammengewürfelten ethnischen Wurzeln. Nach ihrer Herkunft werden sie Arawaks, Maroons oder Buren genannt. Viele Vorfahren der heute in Surinam lebenden Volksgruppen kamen als Sklaven ins Land, wo sie auf Plantagen arbeiten mussten. 300 Jahre lang, bis zum Jahr 1975, war Surinam niederländische Kolonie. Fast jeder hier stammt von mehr als zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen ab, von Afrikanern, Indern oder Javanern. "Moksi" zu sein, erfüllt die Surinamer mit Stolz, denn sie fühlen sich einzigartig in ihrer Vielfalt.

Stellvertretend wird von sieben Frauen aus unterschiedlichen Volksgruppen erzählt, die auf ehemaligen Plantagen von Landwirtschaft und Viehzucht leben oder tief im Landesinneren noch im Einklang mit der Natur ihre alten Traditionen bewahren.

"Gott sah das an, was er gemacht hat", so lautet darauf das Lied, das in Surinam nach indigener Tradition speziell für den Weltgebetstag komponiert wurde. Gesungen wird es auf Deutsch oder "Sranan", der Landessprache Surinams. Dazu erzählt die Lesung von der Schöpfungsgeschichte. Von all dem, was Gott gemacht hat und das noch heute die Lebensgrundlage für die Menschen in Surinam bildet: der Regenwald mit seinen Pflanzen und Tieren, die Flüsse und Seen, die Früchte und Heilpflanzen.

Die Weltgebetstagsfrauen aus Surinam beten dafür, Verantwortung für diese wunderbare Schöpfung zu übernehmen und sie für zukünftige Generationen zu schützen. Dazu werden in Leutershausen und Großsachsen die stimmungsvollen Lieder gesungen, musikalisch jeweils begleitet von einem kleinen Ensemble. Danach trifft man sich zum Gespräch im Gemeindehaus oder in der Kirche. Auch das Olympia-Kino beteiligte sich am Weltgebetstag und zeigte kürzlich den Dokumentationsfilm "Dschungeldoktor trifft Schamane". Der Gottesdienst für den Weltgebetstag 2019 kommt aus Slovenien.