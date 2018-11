Von Annette Steininger

Hirschberg. Drei Männer, ein Wunsch: Das Mountainbike-Streckennetz für Hirschberg und Umgebung soll endlich Realität werden. Der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins (OBM), Markus Kunkel, der passionierte Mountainbiker Professor Thomas Wetter und Geopark-Vor-Ort-Begleiter Holger Eichhorn, der auch Mountainbike-Touren organisiert, erklären im Pressegespräch, warum sie sich dafür einsetzen.

So soll Auswärtigen der Weg durch Schilder erleichtert werden. Und dann findet Kunkel, dass "touristische Potenziale" viel zu wenig genutzt werden. "Ich hoffe, dass das die Gemeinde jetzt als Chance sieht", so der OBM-Vorsitzende.

Er spielt damit auf ein Konzept an, das der Naturpark Neckartal-Odenwald bei einer Agentur in Auftrag gegeben hat und das einen ersten Streckenvorschlag beinhaltet. Der OBM hat laut Kunkel daran aktiv mitgearbeitet. Noch sieht er Verbesserungspotenzial bei einigen Details, aber die Richtung ist klar: Es soll einen Rundweg namens "Hirschberg 1" auf bereits bestehenden Strecken geben - mit einer Länge zwischen 22 und 28 Kilometern. Eine ganzjährige Beschilderung soll dabei den Mountainbikern den Weg weisen. Das Thema an sich ist nicht neu: 2006 gab es einen Schulterschluss der Kommunen unter dem Dach des Naturparks für ein gemeinsames Streckennetz, das heute von Laudenbach bis Heidelberg und Neckargemünd reicht.

"Aber das Netz hat eine Delle", sagt Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit auf RNZ-Anfrage. Denn Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim lehnten damals ab. 2013 wurde das Bergstraßen-Mountainbike-Streckennetz eingeweiht. Nachdem Anfang dieses Jahres die Karten ausgegangen waren, kam die Idee seitens des Naturparks auf, das Konzept zu überarbeiten. Da es aus Hirschberg, hier vor allem auf Bestreben von Kunkel, und auch Gaiberg Interessensbekundungen gab, eventuell doch in den Verlauf aufgenommen zu werden, beauftragte der Naturpark eine Agentur.

Die Netto-Kosten hierfür belaufen sich laut Samuleit auf 13.000 Euro. Einen Förderantrag über 8000 Euro wird der Naturpark an Land und Glücksspirale stellen. Das restliche Geld müssten die am Projekt beteiligten Kommunen tragen, abhängig von Kilometern, Größe der Gemeinde und auch Arbeitsaufwand. Später kämen noch die Kosten für die Schilder hinzu. Wenn die Gemeinden einverstanden sind, so hofft Samuleit, ließe sich das Projekt vielleicht schon 2019 realisieren. Aus ihrer Sicht würden die Vor- die Nachteile deutlich überwiegen.

Genau da sieht der OBM, der auch durch seinen jährlich stattfindenden Odenwald-Bike-Marathon Expertise hat, einen wichtigen Punkt. Um das touristische Potenzial mehr auszuschöpfen, sei man zudem mit dem Bund der Selbstständigen im Gespräch, so Kunkel. Sowohl er als auch Wetter sind überzeugt davon, dass Gastronomen wie Hoteliers profitieren würden. Außerdem könnte man ja auch Sehenswürdigkeiten als Zwischenstopps einbinden. Dem OBM schwebt ein One-Way-Rundweg vor, bei dem man beispielsweise in den Ortskernen einsteigen könnte. Eine mögliche Route würde von Großsachsen aus bergauf über Hohensachsen, den Kalten Herrgott, den Bildstock in Oberflockenbach gen Schriesheimer Hütte nach Leutershausen und wieder zurück nach Großsachsen führen. "Dabei könnte man auch Teile der OBM-Strecke nutzen", so Kunkel, der auch gerne die Deutsche Meisterschaft im Mountainbike-Marathon nach Hirschberg holen würde.

Die Verwaltung will sich derweil einer Planung "ergebnisoffen" nähern. "Sollte der abschließende Planungsentwurf der Gemeinde vorliegen und vorgestellt worden sein, sollen alle weiteren Nutzergruppen - zum Beispiel Jäger, Wanderer oder auch Reiter - angehört werden, getreu dem Motto ,Betroffene zu Beteiligten zu machen’, bevor der Gemeinderat über das Ob und gegebenenfalls das Wie der Streckenführung zu entscheiden hat", so Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt.

Info: Der Odenwald-Bike-Marathon-Verein freut sich über Anregungen: info@odenwald-bike-marathon.de.