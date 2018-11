Hirschberg. (run/pol) - Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr verunglückte in der Hans-Thoma-Straße, in Höhe der Einmündung Gottfried-Nadler-Straße ein 81-jähriger Rollerfahrer. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer des Kleinkraftrades zu Fall und prallte mit dem Kopf gegen ein ordnungsgemäß geparkten Smart. Sein Roller rutschte noch etwa 20 m weiter.

Der 81-Jährige trug laut Polizei keinen Helm. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 0621/1744045 zu melden.