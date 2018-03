Hirschberg. (nip) "Wer sich ständig vergleicht, wird seinem Leben immer hinterherlaufen." Eine im Prinzip einfache Wahrheit, die Edith Wenger als Referentin beim Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Ladenburg-Sinsheim (VFL) auf dem Bühler-Hof im Schwanenstein zum Besten gab. Doch auf sich selbst zu vertrauen und sich selbst zu akzeptieren, sei nicht immer ganz einfach. "Dieser Vortrag soll Mut machen, die eigenen Schuhe zu wechseln und die richtige Farbe zu finden", sagte Wenger.

Sie selbst arbeitete als Sozialtherapeutin für Suchtkranke und ist Pastorin. Die gebürtige Österreicherin lebt in Öhringen und fand ihre Berufung nach zunächst andersgearteter Tätigkeit im Einsatz für abhängige Frauen. 1986 übernahm sie im Auftrag des christlichen Vereins "Teen Challenge" das "Metzdorfer Schlössle" als Einrichtung für Drogensüchtige, die dort zu sich selbst und zu Gott finden sollten. Die Erfolgsquote, so gab Wenger Beate Laible, der Vorsitzenden des VFL, zur Antwort, sei hoch gewesen. Von 300 Abhängigen schafften 75 Prozent den Weg in ein selbstbestimmtes und suchtfreies Leben und in den Beruf. Wenger selbst studierte außerdem am Theologischen Seminar Beröa, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

Bei Gastgeberin Ute Bühler erfuhren rund 30 ehemaliger Fachschulabsolventinnen von Wengers tiefem Gottesbezug im Vortrag "Schuhe, die mir passen und Farben, die mir stehen." Der Referentin ging es dabei um eine Art "innerer Stilberatung" zur Akzeptanz des eigenen und unverwechselbaren "Ichs". Wie qualvoll es ist, in den falschen Schuhen zu laufen, habe sie einst im Urlaub in Irland erlebt. Schließlich schmiss sie die teuren Marken-Wanderschuhe in die Tonne und wählte ein Paar, das günstiger und ein "no name"-Produkt war. "Aber es passte zu meinem Fuß."

Sie erzählte von einer Klientin, einer sehr attraktiven jungen Frau, der viele Blicke galten. "Äußerlich passte es, doch ihre inneren Wunden ließen sich nicht dadurch verbergen. Bei Suchtkranken dominieren Selbstverachtung und Selbstverdammnis." Dabei, so Wenger, sei das "ureigene Wesen in Gott gegründet. Ich bin sein geliebtes Kind." Oft ahne man gar nicht, wie wertvoll man für andere sei. "Wenn ich weiß, dass ich gut bin, bin ich nicht so auf Lieferanten angewiesen, die mir mein Selbstwertgefühl bestätigen." Fraglos spiele es eine Rolle, wie man als Kind behandelt worden sei. "Wer als Kind bewundert, aber nicht geliebt wird, hat immense Mühe, in seinen Schuhen laufen zu lernen." Wer mit sich hadere, sollte sich nicht scheuen, das Gespräch mit Vertrauten, Freunden, Seelsorgern und Therapeuten zu suchen. "Sie können helfen, die Schuhe zu wechseln."

Letztlich sei es wichtig, ehrlich zu sein: "Zu sich, zu anderen und Gott gegenüber", von dem man "todsicher" geliebt sei. Das "Licht der Wahrheit" müsse man aber auch aushalten und aufhören, sich mit anderen zu vergleichen. "Das nimmt nur Energie", schloss Wenger.

Der VFL machte mit diesem Treffen ein Angebot aus seinem Portfolio zur Bildungsarbeit rund um land- und hauswirtschaftlich geprägte Themen. "Es hätten noch ein paar mehr Frauen sein dürfen", sagte Vorstandsmitglied Birgit Rinklef. Doch eine Parallelveranstaltung und Berufstätigkeit hatten wohl dafür gesorgt, dass einige Stühle frei blieben.