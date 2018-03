Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Gemeinde Hirschberg gehört zu den 18 Kommunen im Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, für die der Vorentwurf des Flächennutzungsplans (FNP) vorliegt. Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich ein relevantes Papier für die Entwicklung der Orte. Denn darin festgehalten ist, welche Flächen für künftige Wohn- oder Gewerbebebauungen in Frage kommen. Nach besagtem Vorentwurf sind das in Hirschberg rund 18,1 Hektar an Wohnbebauung und zehn Hektar an gewerblichen Bauflächen.

Hintergrund Mehr Wohnraum in der Gemeinde? (ans) Nicht jeder in Hirschberg würde sich über ein neues Wohngebiet freuen: Kritiker befürchten einen Verkehrskollaps und verweisen auf Leerstände im Ortsinneren von fünf Prozent. Auf RNZ-Anfrage teilte die Gemeindeverwaltung mit, dass es aktuell gelte, die Situation zu analysieren und die Möglichkeiten mit Vor-/Nachteilen intern [+] Lesen Sie mehr Mehr Wohnraum in der Gemeinde? (ans) Nicht jeder in Hirschberg würde sich über ein neues Wohngebiet freuen: Kritiker befürchten einen Verkehrskollaps und verweisen auf Leerstände im Ortsinneren von fünf Prozent. Auf RNZ-Anfrage teilte die Gemeindeverwaltung mit, dass es aktuell gelte, die Situation zu analysieren und die Möglichkeiten mit Vor-/Nachteilen intern zu sondieren. "Die Zahl fünf Prozent innerörtliche Leerstände auf dem Wohnungsmarkt ist uns nicht bekannt", so Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt. "Wir wissen, dass es Leerstände gibt. Einige Fälle sind uns bekannt. Eine Dunkelziffer gibt es sicher." Letztlich könne die Gemeinde jedoch auf private Immobilieneigentümer nur stark eingeschränkt Einfluss nehmen. Wenn jemand eine leer stehende Wohnung nicht belegen möchte, sei das seine Entscheidung, die man so hinnehmen müsse. "Oftmals ist es die Angst von Eigentümern/Vermietern, durch den immer weiter gestärkten Mieterschutz, Nachteile bei Mietkonflikten zu haben", meint die Verwaltung. In Hirschberg hat es - im Gegensatz zu Edingen-Neckarhausen - keine Info-Veranstaltung zum Flächennutzungsplan gegeben. Auf RNZ-Nachfrage teilte die Verwaltung mit, dass für eine solche bislang kein Bedarf gesehen worden sei, weil im Gegensatz zu Bebauungsplänen der FNP für ein Individualinteresse relativ abstrakt sei. "Ferner ist auch aus dem FNP, nicht wie bei einem Bebauungsplan, kein Rechtsanspruch ableitbar, sodass wir den Fokus einer umfassenden und individuellen Bürgerbeteiligung auf das Verfahren bei den Bebauungsplänen legen, was wir in den letzten Jahren bei jedem Verfahren mit Blick auf die betroffenen Grundstückseigentümer frühzeitig getan haben."

Allgemein: Die möglichen Bauflächen befinden sich überwiegend westlich der B 3 in der Ebene. Größere Innenentwicklungspotenziale seien bis auf eine Entwicklungsfläche von gut 2,3 Hektar in Großsachsen weitestgehend erschöpft. Das letzte Baugebiet war der "Sterzwinkel" mit 7,6 Hektar. Insgesamt kommt es gegenüber dem aktuell gültigen Plan zu einer Reduktion an Wohnbauflächen; enthält dieser doch noch 25 Hektar. Die herausgenommenen Flächen wurden laut dem Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbands, Martin Müller, so mit dem Bürgermeister abgestimmt und dann durch die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes am 10. November 2015 beschlossen. Dieser Beschluss sei notwendig gewesen, weil es entsprechende Forderungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe gab. Das RP ist Genehmigungsbehörde für den FNP.

Gutleuthaus in Großsachsen: Bereits 1982 war das für Landwirtschaft und Gärten genutzte Gebiet als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan enthalten. Auch diesmal ist das Areal am nordwestlichen Ortsrand von Großsachsen und westlich der B 3 im Entwurf, allerdings um die Hälfte gegenüber dem bisherigen Plan reduziert. So sind nur noch 3,6 Hektar Wohnbaufläche vorgesehen, die weiteren 3,6 sollen der Landwirtschaft vorbehalten bleiben. Diese Änderung wird mit "der erhöhten Lärmbelastung sowie zur Ausbildung eines attraktiven westlichen Siedlungsrandes" begründet. Hohes Konfliktpotenzial wird vor allem aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet gesehen.

Hintergrund Die Zeitstufen unterscheiden zwischen einem kurz- bis mittelfristigen (I) sowie einem mittel- bis langfristigem Zeithorizont (II). Damit soll laut Nachbarschaftsverbandsgeschäftsführer Martin Müller sichergestellt werden, dass es nicht zu einer übermäßigen Entwicklung in Teilräumen kommt und dass die Konversionsflächen in ihrer Entwicklung bevorzugt werden. Alle [+] Lesen Sie mehr Die Zeitstufen unterscheiden zwischen einem kurz- bis mittelfristigen (I) sowie einem mittel- bis langfristigem Zeithorizont (II). Damit soll laut Nachbarschaftsverbandsgeschäftsführer Martin Müller sichergestellt werden, dass es nicht zu einer übermäßigen Entwicklung in Teilräumen kommt und dass die Konversionsflächen in ihrer Entwicklung bevorzugt werden. Alle Konversionsflächen sind der ersten Zeitstufe zugeordnet, so dass eine zeitnahe Entwicklung ermöglicht wird. Verbandsmitglieder mit einem vergleichsweise großen Umfang an Bauflächen haben für Teilbereiche die Zeitstufe II erhalten. Auch wurde mit der Zeitstufe II teilweise sichergestellt, dass in Nähe zu Konversionsflächen vorerst keine größeren Flächenkonkurrenzen entstehen. ans

Büttemer Weg in Großsachsen: Dieses 2,3 Hektar große Areal ist seit 2006 als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan enthalten. Laut dem Entwurf ist sie "aus städtebaulicher Sicht für eine zukünftige Wohnnutzung sehr gut geeignet". Aktuell wird das innerörtliche Areal am Hang für Wein- und Streuobstanbau genutzt. Eine Prüfung der Umweltbelange erfolge hier aufgrund der Lage im Innenbereich nicht, heißt es im Entwurf. Das Gebiet sei vollständig von Häusern umgeben und eigne sich daher für eine Wohnentwicklung. Zudem könne man dadurch weitere mögliche Bebauungsflächen im Außenbereich reduzieren.

Im Kissel in Großsachsen: Dieses Gebiet am südlichen Ortsrand von Großsachsen ist seit 1982 als mögliche Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan enthalten. Aus städtebaulicher Sicht sei es für eine zukünftige Wohnnutzung gut geeignet, heißt es im aktuellen Entwurf. Allerdings sei die für Landwirtschaft und als Gärten genutzte Fläche hinsichtlich von Umweltbelangen weniger günstig. Daher ist das Areal von vier auf zwei Hektar verkleinert dargestellt: "Damit ein zu weites Ausgreifen der Wohnentwicklung in die freie und in diesem Bereich besonders attraktive Landschaft vermieden wird, ist jedoch die Flächenausdehnung gegenüber der Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan um etwa die Hälfte reduziert." Mit einer Bebauung könnten attraktive siedlungsnahe Erholungsbereiche verloren gehen.

Rennäcker in Leutershausen: Ebenfalls bereits seit 1982 ist dieses Gelände im Flächennutzungsplan als potenzielle Wohnbaufläche enthalten. Das im Westen von Leutershausen zwischen Sportzentrum und Wohnbebauung gelegene 3,8 Hektar große Areal wird landwirtschaftlich genutzt. Laut Entwurf eignet es sich aufgrund seiner "Anbindung an den Siedlungskörper und der Flächenausgestaltung grundsätzlich gut für eine Wohnbaunutzung". Es wäre ein "Lückenschluss" so die Einschätzung. Allerdings ist es aus Sicht der Umweltbelange weniger günstig: So wird ein hohes Konfliktpotenzial gesehen, weil hochwertige Böden wegfielen und die Fläche eine große Bedeutung für Erholung, Pflanzen und Tiere habe.

Auf der Höhe in Leutershausen: Auch schon seit 1982 findet sich dieses bislang landwirtschaftlich genutzte Gebiet als Wohnbaufläche immer wieder im Flächennutzungsplan. Sowohl aus städtebaulicher wie auch aus umweltbezogener Sicht eignet sich das Areal am südwestlichen Ortrand von Leutershausen laut Entwurf für eine Wohnbebauung. Allerdings ist das Gebiet gegenüber dem bislang wirksamen Flächennutzungsplan von zuvor 2,4 auf zwei Hektar verkleinert worden. Dies, "um zukünftig eine kompakte Struktur des Siedlungskörpers zu ermöglichen".

Sieben Morgen in Leutershausen: Ein ebenfalls seit 1982 im Flächennutzungsplan zu findendes Areal ist "Sieben Morgen" im Westen von Leutershausen. Das 4,4 Hektar große Gebiet wäre laut Entwurf sowohl aus städtebaulicher als auch aus umweltbezogener Sicht für eine Wohnnutzung geeignet. Bislang wird es landwirtschaftlich oder als Gärten genutzt. Aufgrund der bereits bestehenden Siedlungsstruktur würde es sich, wie aus dem Entwurf hervorgeht, für eine Bebauung eignen. Um einen Eingriff in die Natur hier auszugleichen, wird unter anderem empfohlen, das verdolte "Staudenbächle" wieder zu öffnen und "das Gewässer naturnah zu gestalten".

Schmellenberg in Leutershausen (soll herausgenommen werden): Eigentlich war auch dieses 2,3 Hektar Areal seit 1982 im Flächennutzungsplan enthalten. Das für Weinanbau, als Gärten und Grünland genutzte Gebiet am südöstlichen Siedlungsrand von Leutershausen soll aber im künftigen Plan nicht mehr enthalten sein. Begründet wird dies zum einen mit der schwierigen Topographie, sprich der Hanglage. Und zum anderen sei die Fläche, die sich teilweise im Tal des "Staudenbächle" befindet, insbesondere für den Biotop- und Artenschutz von hoher Bedeutung. "Andere Potenzialflächen werden als günstiger angesehen", heißt es im Entwurf.

Gewerbegebiete: Seit 2006 befand sich eine mögliche Erweiterungsfläche "Gewerbepark Nord" im Flächennutzungsplan. Sie liegt zwischen der Bahnstrecke und der A 5 in Großsachsen. Das 7,9 Hektar große und landwirtschaftlich genutzte Areal soll allerdings nicht mehr im Plan vertreten sein. "Aufgrund der Lage zwischen den Verkehrswegen bietet sich eine gewerbliche Nutzung zwar an, die Fläche ist in ihrer Dreiecksform jedoch ungünstig geschnitten, verkehrlich nur schwierig zu erschließen sowie stark verlärmt", heißt es. Als Ersatz soll nun eine mögliche Erweiterung des "Gewerbeparks Süd" mit zehn Hektar aufgenommen werden. Laut Entwurf stellt das Areal "die einzige größere gewerbliche Entwicklungsfläche Hirschbergs dar und schließt sich direkt südlich an die bereits bestehende gewerbliche Baufläche an". Allerdings wird im Entwurf auch darauf hingewiesen, dass "mit einem hohen Aufwand" hinsichtlich des Lärmschutzes auf Bebauungsplanebene zu rechnen sei.

So geht es weiter: Hirschberg wird voraussichtlich im April oder Mai über den Vorentwurf für den Flächennutzungsplan in den Gremien beraten. Die Kommunen haben eine Beteiligungsfrist bis 8. Juni erhalten. Mit Entscheidungen zu einem neuen Wohnbaugebiet und einer Erweiterung des Gewerbeparks ist laut Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt frühestens zur Jahresmitte oder im Herbst zu rechnen. Bis das Verfahren zum neuen Flächennutzungsplan abgeschlossen ist, dauert es noch: "Wenn alles gut läuft, kann das Verfahren 2019 abgeschlossen werden", so Nachbarschaftsverbandsgeschäftsführer Müller. Der Plan gilt solange, bis er durch einen neuen ersetzt wird. "Üblicherweise wird in der Flächennutzungsplanung ein Zeithorizont von 15 Jahren zugrunde gelegt", erläutert Müller.

Info: Jeder Bürger kann bis Freitag, 16. März, eine Stellungnahme zum Flächennutzungsplan abgeben - per E-Mail an nachbarschaftsverband@mannheim.de.