Architekt Markus Kolb vor seinem Elternhaus in der Bahnhofstraße 10, das er gerade für seine Frau, sich und seine Mutter schön herrichtet. Auch seine Frau packt hier mit an. Weil er gerade so mit dem Umbau beschäftigt ist, ruht auch sein Nebenberuf als Travestiekünstler; hier agiert er als „Maya“. Fotos: Kreutzer/Markus Kolb

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Der Mann mit dem schwarzen Hut" wird Markus Kolb auch gerne genannt. Daran erkennt man ihn ebenso wie an seiner außergewöhnlichen schwarzen Kleidung, eng anliegend und relativ tief ausgeschnitten. Zu tief eigentlich für klassische Herrenmode. Das Longsleeve, das Kolb beim Gespräch mit der RNZ trägt, stammt tatsächlich aus einer Damen-Kollektion. Denn der 48-jährige Architekt hat durchaus auch eine feminine Seite und lebt diese gerne aus. Nicht nur in seinem Nebenberuf als Travestiekünstler.

"Schon in meiner Kindheit habe ich mich irgendwie anders gefühlt", erzählt der Leutershausener. Er habe lieber mit Mädchen spielen wollen als mit Jungs. "Aber die wollten nicht, weil ich halt ein Junge war." Bereits der kleine Markus Kolb verkleidete sich gerne als Frau. Allerdings verheimlichte er, der auch gerne ein Mann ist, seine feminine Seite. "Ich habe schnell gemerkt, dass man aneckt, wenn man anders ist", sagt Kolb nachdenklich. Noch immer spürt man, wie schwer diese Zeit für ihn gewesen sein muss.

Seine Familie war stark katholisch geprägt, die Mutter wollte eigentlich, dass er Pfarrer wird. Das konnte sich Markus Kolb nicht vorstellen. Er konzentrierte sich auf die Schule, vergrub sich in den Büchern und war so ehrgeizig, dass er schließlich in Schriesheim als Jahrgangsbester Abitur machte. Inzwischen stand für ihn fest, was er studieren wollte: Architektur. Sein Vater, den er in den Ferien oft auf Baustellen begleitete, war Maurermeister und Bauleiter. Dort half Kolb und lernte "den Duft von Beton" zu schätzen. Außerdem bedeutet für ihn Architektur auch ein Stück Freiheit. Die Freiheit, Räume zu erschaffen und zu gestalten. Und ein Stück weit wollte er auch seinem Vater gefallen und einen Beruf ergreifen, der mit Bauen zu tun hat. Denn diesbezüglich gibt es eine lange Familientradition: Schon der erste Kolb, ein Mathias, der 1721 aus Südtirol nach Leutershausen kam, war Maurer.

Doch das Verhältnis gestaltete sich trotz der Berufswahl schwierig, für fünf Jahre brach Markus Kolb den Kontakt zur Familie sogar ganz ab. Er spürte seiner weiblichen Seite nach und ging 2006 erstmals als Frau auf die Straße. Kolb nahm Gesangs- und Tanzunterricht, ging zur Stilberatung – und "aus der grauen Maus wurde ein bunter Vogel".

Markus Kolb entdeckte die Travestiekunst für sich und gab mehrere viel umjubelte Darbietungen als "Maya". Für ihn war das wie eine Art Befreiungsschlag. "Im Prinzip habe ich die ganzen Auftritte als Selbsttherapie gemacht." Gleichzeitig wollte er sich aber nicht "in einen Käfig der Weiblichkeit" sperren lassen, da er auch gerne seine männliche Seite lebt. Diese Erfahrungen und Entdeckungen veranlassten ihn auch, sich mehr mit dem Thema "Körperlichkeit" zu beschäftigen. So absolvierte er Ausbildungen für Massagen und Reiki, eine Form von Energiearbeit, bei der Händen eine heilende und Energie spendende Wirkung nachgesagt wird.

Markus Kolb entdeckte für sich, dass er nicht nur "äußere Räume" – als Architekt –, sondern auch "innere Erfahrungs- und Entfaltungsräume" schaffen lernen will. Daher hat er 2018 eine Ausbildung zum sexologischen Körpertherapeuten begonnen. Dabei gehe es darum, "den ganzen Körper als sinnliche Erfahrung in Besitz zu nehmen". In der Corona-Zeit hat der Leutershausener, um das Thema "Geist" zu vertiefen, eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie begonnen, die er voraussichtlich im Frühjahr 2022 abschließen wird. Der Schwerpunkt des praktischen Teils liegt auf NLP-basierter integrativer Psychotherapie.

Außerdem lässt sich Kolb zum Gestalttherapeuten und Heldenreisenleiter ausbilden, um das, was er schon für die Bereiche "Körper" und "Geist" an Erfahrungen gesammelt hat, durch die "Seele" zu komplettieren. Die Heldenreise, ein Seminar für Persönlichkeitsentwicklung und Visionssuche, hat ihn auch darin bestärkt, Verantwortung zu übernehmen und Wurzeln zu schlagen – in Leutershausen. Seit 2004 wohnt er wieder in seinem Elternhaus, hat sich mit seiner dort auch lebenden Mutter ausgesöhnt. Sein Vater starb bei einem tragischen Baustellenunfall. Markus Kolb ist sein Erbe angetreten, hat das Haus, das einst sein Papa mit seinen eigenen Händen erbaute, übernommen, und will es nun für seine Mutter und seine Frau schön herrichten – mit einem metallenen Dreieck am First. Dieses soll die sich zur Versöhnung reichenden Hände von ihm und seinem Vater darstellen. Kolb kann sich zudem vorstellen, hier irgendwann mal seine Praxis einzurichten – oder aber in Heidelberg, wo es ihm auch gut gefällt.

Seine Frau Saskia, eine Maschinenbauingenieurin, packt genau wie er selbst fleißig beim Umbau mit an. Sie hat keine Probleme mit ihrem "bunten Paradiesvogel", wurde sie doch "im falschen Körper" geboren und lebte einst als Mann. Aufgrund der Umbauarbeiten und Ausbildungen ruhen aktuell die Auftritte von "Maya", richtig als Frau zieht sich Markus Kolb höchstens mal an, wenn es auf eine Party geht. Ansonsten spielt er gerne mit seiner männlichen und weiblichen Seite, legt mitunter auch nur etwas Make-up auf.

Bei der Arbeit, einem immer noch von vielen Männern dominierten Umfeld, hat er bislang keine Probleme mit seiner Art sich zu kleiden und zu geben gehabt. Dort ist er dann mitunter aber nicht der Mann mit dem schwarzen Hut, sondern mit dem schwarzen Helm.