Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht: Im vergangenen Jahr waren der Bund der Selbstständigen (BDS) und seine Partner von den unerwarteten Besuchermassen der ersten "Kulinarischen Meile" in der Hölderlinstraße förmlich überrannt worden. Diesmal waren sie vorbereitet. Weiträumiger und um ein paar Ecken reicher ist sie geworden, die Fläche für die Fortsetzung des kleinen Schlemmer-Straßenfestes.

Architektin Ulrike Schmitt, die zusammen mit dem BDS die Anordnung der Tische plante, hat ganze Arbeit geleistet. Diesmal ist man für den Besucheransturm besser gerüstet. Denn der Platz vor der Alten Schillerschule, der im vergangenen Jahr noch gar nicht wirklich einkalkuliert war, bietet jetzt viel Raum für reizvoll angeordnete Tische, wo man sich mit dem Gericht seiner Wahl gemütlich niederlassen kann. So bleibt direkt an der Straße deutlich mehr Platz.

Aus der Premiere gelernt

Lange Tischreihen wechseln sich hier ab mit kleinen Nischen, wo der eine oder andere Stehtisch Platz findet. Und drumherum ist sogar noch genug Raum zum gemütlichen Flanieren. Es ist brechend voll, trotzdem entsteht kein unangenehmes Gedränge. Das neue, deutlich aufgelockerte Sitzplatzkonzept ist wirklich gelungen und hat gegenüber der Premiere Verbesserungen gebracht.

Alle paar Meter steigt der Dampf aus einer der Garküchen empor und verbreitet einen unwiderstehlichen Duft nach würzigen und raffinierten Köstlichkeiten. Vor dem "Petit Maroc" lässt es sich in orientalischem Ambiente bei einem Glas frischem Tamarinden-Tee oder arabischem Eistee und syrischem Gebäck herrlich verweilen.

Doch schon ein paar Meter weiter locken als Neuzugang auf der Meile die "Foodliner" mit ihrem Imbiss-Truck, der übrigens dienstags jetzt auch in Großsachsen vor Eriks Weinscheuer steht. Hier gibt es "Pulled Pork", und wohlweislich wurde diesmal auch an sich eventuell bildende Warteschlangen gedacht und vor den Imbisswagen ausreichend Platz gelassen. So kann auch die "Perseria" in Ruhe ihre exotischen Spezialitäten zubereiten. Bei "Feinkost-Wetzel" wird knuspriges Baguette geschnitten für eine frische Lachscreme. Bei "Fantastisch" gibt es Quiche nach Art des Hauses und beim Hotel Krone den Klassiker Curry-Wurst in raffinierter Rezeptur.

Auf der Bühne schräg gegenüber dem Kino unterhalten "Men Go Crazy" die Gäste mit launiger Musik. Wer sich ganz auf die Band konzentrieren will, kann sich dort an Stehtischen niederlassen. Den anderen Gästen bieten groovige Songs aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte die perfekte musikalische Untermalung zu geselligem Beisammensein.

Passend zu einem launigen Sommerabend haben die Gäste die Wahl zwischen frischen Weißweinen, fruchtigen Rosés und vollmundigen Rotweinen. Freunde spanischer, italienischer oder portugiesischer Weine finden bei Eriks Weinscheuer eine reiche Auswahl. Tropfen aus der Region gibt es beim Weingut Teutsch. Und wer ein "frisch Gezapftes" bevorzugt, der ist bei den Bierspezialitäten am BDS-Stand genau richtig. In den Magen passt eigentlich längst nichts mehr rein, aber auch der Flammkuchen mediterrane Art mit Oliven und Schafskäse, der bei Café Erdmann auf dem urigen Holzbrett serviert wird, müsste unbedingt noch probiert werden.

Und dann kommen am hinteren Ende der Meile ja auch noch die "Bistronauten" mit ihrem begehrten Burger-Körbchen, und das Gasthaus "Zur Bergstraße" mit gefüllten Roastbeefröllchen ist ebenfalls noch einen Abstecher wert. Die Wahl, für was man sich am Ende entscheiden soll, fällt wirklich schwer. Der Preis soll auf jeden Fall keine Rolle spielen, darum hat man sich auf mehr oder weniger einheitliche Preise unter zehn Euro verständigt.

Wer jetzt die aufgetankten Kalorien wieder loswerden will, der findet vielleicht am "E-Bike-Infostand" von Radsport-Bergstraße einen guten Tipp. Locker, launig und erneut ein riesiger Erfolg ist die zweite "Kulinarische Meile". Nachdenken könnte man fürs nächste Mal höchstens noch darüber, ob der Beginn 15 Uhr und das Ende 22 Uhr nicht etwas zu früh angesetzt sind. Denn gerade, wenn es am schönsten ist, ist alles schon wieder vorbei.