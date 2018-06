Hirschberg-Leutershausen. (ans) Als ein Anwohner der Rheinstraße am Montag seine Biotonne wieder zurückholen wollte, staunte er nicht schlecht: Sie war trotz des von der AVR Kommunal GmbH angekündigten Leerungstermins noch voll. Auch andere Anwohner beschwerten sich.

"Letztlich wurden die Biotonnen am Dienstag dann noch entleert, ansonsten hätten sich das Ungeziefer und die Maden weitere 14 Tage in den Tonnen erfreuen können", sagt ein Betroffener.

Und es sei nicht das erste Mal in der Rheinstraße gewesen. Andrea Bender, Bereichsleiterin im Kundenmanagement der AVR Kommunal GmbH, bestätigte der RNZ, dass vier Biotonnen am Montag nicht geleert worden seien. Warum dies passiert ist, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.

"Es kann natürlich vorkommen, dass eine Tonne übersehen wird, wenn beispielsweise ein Auto davor parkt", erklärte Bender. Aber die AVR würde eine Leerung in einem solchen Fall entweder am Tag selbst oder am Tag darauf schnellstens nachholen. "Und man muss das ganze in Relation sehen: Wir haben insgesamt acht Millionen Leerungen pro Jahr."

Eine Häufung von übersehenen Tonnen in der Rheinstraße kann sie nicht bestätigen. Sollte einmal eine Leerung nicht erfolgen, kann man dies bei der AVR unter Telefon 07261/931931 melden.