Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Alles zu verkaufen" steht in großen Kreidelettern auf der Schiefertafel, wo einst das Tagesmenü angeschlagen war. Dabei ist es, als wäre man gestern erst hier gewesen. Dort hinten im Eck stand der große Tisch, an dem man mit der Familie so gerne Pizza gegessen hat. Rechts die Theke, wo das Bier gezapft wurde, gleich daneben der Stammtisch, an dem viele gesellige Stunden verbracht wurden.

Über 200 Jahre lang befand sich in dem historischen Fachwerkhaus in der Leutershausener Kreuzgasse 8 eine Gastwirtschaft. Zuletzt wurde aus dem einstigen Gasthaus "Zur Goldenen Krone" die "Pizzeria Corona D’Oro". Familienfeste, Vereinstreffen, Singstunden, so viele Erinnerungen sind mit dem denkmalgeschützten Haus verbunden. Nachdem die Pizzeria im Jahr 2013 aufgegeben und kein neuer Pächter gefunden wurde, war es lange Zeit still um das Haus. Nun wurde es verkauft, dort sollen Wohnungen entstehen.

Darum war nun alles, was jetzt noch drin ist an Inventar der ehemaligen Gaststätte, bei einem Haus-Flohmarkt zu erwerben. Schon morgens um 10 Uhr ist es voll in der ehemaligen Gaststube. Man sieht viele bekannte Gesichter, die sicher nicht nur gekommen sind, um ein Schnäppchen zu machen, sondern auch um vielleicht das eine oder andere Erinnerungsstück von ihrem einstigen Treffpunkt zu ergattern.

An der Theke gibt es ein Glas Sekt, aber das stimmt eher ein wenig sentimental. Ein Grund zum Feiern ist es eigentlich nicht, dass all die Erinnerungen, die mit diesen Räumen verbunden sind, nun praktisch "aufgelöst" werden. Eine alte Bierflasche, die schon einige Jahre hinter sich haben muss, steht als Deko zwischen dem Sortiment verschiedener Biergläser, die nun zum Verkauf stehen. Durch die dicke Staubschicht lässt sich das Abfülldatum auf dem Etikett nicht mehr erkennen, aber die Flasche scheint sagen zu wollen: All das hier hat eine Geschichte.

An den Gläsern, Karaffen, Aschenbechern, Kerzenhaltern und Vasen hängt viel mehr als nur Staub, sondern die Erinnerung an vergangene Zeiten. In den Kartons unter den Tischen findet man zwischen gestickten Heiligenbildern in abgeblätterten Holzrahmen einige verblichene Schwarz-Weiß-Fotos von Hochzeiten und Vereinstreffen. Bilder von Menschen, die mit diesem Haus vor langer Zeit einmal verbunden waren und an die sich der eine oder andere hier im Ort vielleicht noch erinnern kann. Auch wer sich ganz allgemein für Antiquitäten interessiert, kann hier fündig werden.

Eine antike Nähmaschine, eine uralte Schreibmaschine, eine Registrierkasse oder ein Grammophonschrank sind die größeren Schätze. Auch unter den kleinen Gegenständen befindet sich sicher einiges von Wert. Die jüngeren Schnäppchenjäger, die das Haus als Gastwirtschaft wahrscheinlich nicht mehr kennengelernt haben, suchen dagegen eher nach Praktischem - ein Kochlöffel oder eine Schöpfkelle, die in der eigenen Küche noch fehlen.

Draußen vor der "Krone" suchen derweil einige nach einem Parkplatz, und nebenbei stellt sich schon die Frage, wie der neue Besitzer die Sache mit den geforderten Stellplätzen lösen wird. Aber das alles ist Zukunft. An diesem Morgen geht es erst mal um den Abschied von lieb gewonnenen Dingen und alten Zeiten.