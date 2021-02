„Azzurro – Restaurant & Pizzeria Lieferservice“ heißt die Gaststätte in der Galgenstraße nun. Sebastiano Rositto und Teresa Correa bieten aktuell Corona-bedingt nur einen Bring- und Lieferservice an, freuen sich aber schon darauf, die ersten Gäste begrüßen zu dürfen. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Es ist ein nahezu fließender Übergang – trotz Corona und Lockdown. Sechs Jahre lang war das Vereinsheim des Tennisclubs Leutershausen für Pizza und Pasta von Enzo bekannt. Nun bleibt die Vereinsgaststätte in italienischer Hand. Seit dem 3. Februar duftet es wieder nach Teig, Tomaten und Käse. Mit Sebastiano Rositto konnte der Verein inmitten des Corona-Lockdowns einen neuen Clubwirt begrüßen. Gemeinsam mit seiner Frau Teresa Correa übernimmt der gebürtige Sizilianer die Vereinsküche. Und ist in der Region wahrlich kein Unbekannter.

"Azzurro – Restaurant & Pizzeria Lieferservice": Die neuen Schilder am Parkplatz in der Galgenstraße wirken wie ein Symbol, dass es auch für die arg gebeutelten Gastronomen weitergeht. Nach, aber auch schon während des Shutdowns. Die Tennis-Spielfelder liegen unter einer Schneedecke begraben, in der Küche aber wird schon wieder Pizza geschaufelt. Im Speisesaal scheinen die aufgestellten Tische und Stühle schon auf die Gäste zu warten. Vor der Theke stapeln sich die Warmhalteboxen. Zunächst nämlich ist Corona-bedingt natürlich nur einen Liefer- und Abholservice eingerichtet. "Wir sind sehr zufrieden", sagt Sebastiano Rositto über die ersten Tage.

Denn mit To-Go-Bestellungen kennt sich der gelernte Pizzabäcker aus. Zehn Jahre lang führte er einen Pizzaservice in Schriesheim. "Aber es ist mir zu klein geworden, es war für die Gäste kein Platz zum Sitzen, und es gab keine Toilette. Wir wollten ohnehin ein Restaurant eröffnen", verrät er. Da passte es, dass sich der TC Leutershausen im letzten Jahr ebenfalls auf die Suche begab. "Enzo hat uns schon Anfang 2020 darüber informiert, dass er zum Ende des Jahres aufhören möchte. Er wurde im September 65 Jahre alt und wollte nicht mehr an vorderster Front stehen", erklärt der Vorsitzende, Andreas Stadler, auf Nachfrage.

Und so schnupperte Rositto bereits im Februar 2020 einmal im Clubheim vorbei, und fasste schon vor dem ersten Lockdown 2020 den Entschluss, die Nachfolge anzutreten. Seine bisherigen Stammkunden können dem in Schriesheim lebenden Italiener schließlich trotz des Umzugs die Treue halten. "Und das machen sie. Sie sagen: Gott sei Dank geht es weiter", freut er sich. Nicht nur Leutershausen, Großsachsen und Schriesheim, sondern auch Dossenheim, Ladenburg, Heddesheim, Altenbach und Ursenbach werden mit vier Lieferwagen angefahren.

Diese Service-Erfahrung kommt im Lockdown gerade recht. Dennoch ist die Vorfreude schon groß, wenn man die Gäste irgendwann über die Türschwelle hinaus hereinbitten kann. "Wir müssen uns noch in Geduld üben, aber dann wird es umso schöner", fiebert die aus Argentinien stammende Teresa Correa schon dem großen Tag entgegen. "Und auch Enzo bleibt, er wird uns ab und an in der Küche helfen", fügt sie hinzu. Auch einige Hirschberger Stammkunden müssen also nicht ganz auf ihren "Lieblingsitaliener" verzichten.

"Wir als TCL sind sehr froh, dass wir hier in dieser für die Branche sehr schwierigen Zeit einen Nachfolger für Enzo gefunden haben", betont Stadler. Bis 2011 wurde die Bewirtung von den Mitgliedern selbst übernommen. "Dann hatten wir uns entschlossen, auf externe Partner umzustellen. Die dafür vorhandenen räumlichen Gegebenheiten reichten hierfür jedoch damals nicht aus", erinnert er sich. Umfangreiche Renovierungen des Clubhauses mussten vorgenommen werden. Eine neue Küche sowie eine Heizung für das Gebäude wurden geplant und 2013 realisiert. Dadurch konnte das ursprünglich nur als "Sommerhaus" gedachte Vereinsheim das ganze Jahr genutzt und somit verpachtet werden. War in den Jahren 2010 bis 2013 die Bewirtung durch Pia Bähr (2011) und Atzik Safak (2012 bis 2014) noch auf die Sommermonate begrenzt, so konnte die Gaststätte ab 2014 das ganze Jahr öffnen. Und auch die neuen Pächter hätten wohl nichts dagegen, wenn sie ihre Gäste über die Sommermonate hinaus willkommen heißen dürfen.

Info: Die Pizzeria "Azzurro" in der Galgenstraße 7 hat einen Bring- und Lieferservice eingerichtet. Telefon: 06201/470 33 41. Internet: www.pizzeriaazzurro.de. Öffnungs- und Lieferzeiten: 17 bis 22 Uhr.