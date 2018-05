Hirschberg-Leutershausen. (kaz) Wie viele Einwohner aus europäischen Ländern - Deutschland ausgenommen - sind allein in Hirschberg registriert? Die Antwort auf die Quizfrage von Danielle Fouache überraschte dann doch: Es sind 465! Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Hirschberg stellte die Frage im Saal des Olympia-Kinos. Jene Dame im Publikum, die mit ihrer Schätzung am nächsten an der Zahl lagen, bekam eine Flasche Crémant als Gewinn.

Anlässlich des Europatags lud der Verein zunächst zum Empfang im Freien. Dort hatte dann der neue Partnerschaftswein vom Winzerbetrieb Teutsch Premiere. Die Etiketten für Müller-Thurgau und Silvaner sind einem Gemälde von Dieter Korsch nachempfunden und zeigen eine Ansicht von Leutershausen und Großsachsen. "Das Original hängt bei mir daheim in der Küche", so Korsch.

Ein visuelles Erlebnis versprach auch der Film "Monsieur Pierre geht online" zu werden. Er handelt von einem etwas schrulligen älteren Herrn, der eigentlich alles Neue ablehnt und dann doch noch im Internet aktiv wird. Der kostenlose Kinobesuch am Europatag hat beim Partnerschaftsverein Tradition, und die Qualität französischer Filme ist legendär.

Weil das Original mit Untertiteln gezeigt wurde, hatte das Publikum gleich Gelegenheit, die Sprachkenntnisse aufzufrischen. In ihrer kurzen Ansprache skizzierte Danielle Fouache den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt mit dem Satz. "EU-Verordnungen werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt." Und wie sieht Europa außerhalb der Paragrafen aus? Da leben die verschiedenen Nationalitäten meistens friedlich nebeneinander und feiern auch gern zusammen - allein in Hirschberg sind es 23.

Mit der Definition von Europa des Schweizers Christoph Geistmann hatte die Vereinsvorsitzende die Lacher ebenfalls auf ihrer Seite. Demnach herrschen himmlische Verhältnisse, wenn die Polizisten Briten sind, die Köche Franzosen, die Mechaniker Deutsche, die Liebhaber Italiener und alles von Schweizern organisiert wird. Die höllische Variante sieht die Deutschen als Polizisten und die Franzosen als Mechaniker vor, die Briten als Köche, die Schweizer als Liebhaber und die Italiener als Organisatoren.

Dazu Danielle Fouache: "Dieser kurze Text beinhaltet alle möglichen Vorurteile der Europäer untereinander, aber er bringt uns trotzdem zum Schmunzeln - warum? Weil es doch gerade die Unterschiede sind, die das Zusammenleben ausmachen. Wie langweilig wäre es, wenn wir untereinander keine Witze mehr über die Nachbar machen könnten?" Fouache ermunterte dazu, auch Leutershausener und Großsachsener sollten ruhig weiter übereinander lästern. Außer mit Brignais bei Lyon pflegt Hirschberg eine Partnerschaft mit Schweighouse im Elsass und Niederau bei Dresden - und auch da regiert der Humor.