Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Weinheimer Autorin Silke Ziegler ist am Freitag, 27. März, bei der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Leutershausen zu Gast, um aus ihrem neuesten Südfrankreich-Krimi "Im Tal der Hoffnung" zu lesen.

Ziegler taucht gerne ein in menschliche Abgründe, liebt Spannung – und Südfrankreich. Warum also nicht alles miteinander verbinden?, dachte sie sich. Zum Inhalt des Krimis: Eine grausame Verbrecherserie erschüttert das französische Montpellier. Jahr für Jahr wird eine Studentin entführt, missbraucht und getötet.

Als Adèle Nélard verschwindet, wendet sich ihr Vater an Raphael Dumont, der einen exzellenten Ruf als Privatdetektiv genießt. Dieser sieht nur einen Weg, sich dem Täter zu nähern. Er muss Coralie Beladier finden und sie überzeugen, ihm zu helfen, denn sie ist das einzige Opfer, das der Entführer freigelassen hat. Keiner weiß warum. Aber es muss einen Grund hierfür geben.

Ziegler, die eigentlich nur durch einen Zufall zum Schreiben gekommen ist, hat mit "Im Tal der Hoffnung" nicht nur ihren vierten Südfrankreich-Krimi herausgebracht, sondern durfte ihn bereits auf der Buchmesse in Frankfurt präsentieren.

Fürs leibliches Wohl und das passende Ambiente ist bei der Lesung gesorgt. Sie findet am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr, im Saal St. Martin, Fenchelstraße 10, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse acht. Karten gibt es ab 8. März zu den Öffnungszeiten der KÖB. Infos unter 06201/507253.

RNZ-VERLOSUNG

Die RNZ verlost drei mal zwei Karten für die Lesung. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort Lesung sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Montag, 9. März, 11 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele)