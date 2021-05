Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. So eine lange Pause gab es wohl noch nie. Seit einem halben Jahr fand im Olympia-Kino in Leutershausen keine Vorstellung mehr statt. "Man lebt halt am Tropf der Überbrückungsgelder", sagt Wiebke Dau-Schmidt mit etwas bitterem Lachen. Die Vorsitzende des Kino-Förderkreises ist allerdings vorsichtig optimistisch, denn finanziell sei es nicht so schlimm, wie befürchtet. Solang keine Hilfen zurückgezahlt werden müssten, wäre es für das kleine Lichtspielhaus verkraftbar.

Ein größeres Problem sieht Dau-Schmidt darin, dass viele der Besucher sich jetzt auf das Streaming im Internet eingestellt hätten und es so zu einem schleppenden Neustart kommen könnte. Den Grund dafür sieht sie nicht nur in den durch die Pandemie beeinflussten Gewohnheiten der Leute, sondern auch in einem Umdenken der Filmindustrie und in einer Veränderung des sogenannten "Auswertungsfensters".

Das Auswertungsfenster bezeichnet einen Zeitraum, indem Verleihe Kinos den Zugriff auf die Filme quasi exklusiv sicherten. Kleinere Verleihe, die für das Programmkino wichtig sind, da sie Independent- und Autorenfilme vertreiben, würden zwar weiterhin mit den Kinostarts ihrer Produktionen warten, um den Kinos den Vortritt zu lassen. Die großen Verleihe, die vor allem Blockbuster anbieten, würden aber die Filme direkt an die Streamingdienste weitergeben. Für das Olympia-Kino direkt zwar weniger bedrohlich, da große Blockbuster nicht seinem Profil entsprechen, die Tendenz sei aber beunruhigend: "Die ganze Zeit war das Auswertungsfenster Konsens, auch um die Kinos zu schützen", berichtet Dau-Schmidt. Doch daran würde schon seit Längerem gerüttelt. Denn im Streaming steckt viel Geld, und den großen Playern der Filmindustrie, die teilweise eigene Streamingdienste betreiben, seien kleinere Kinos herzlich egal. Verbände wie der "Hauptverband Deutscher Filmtheater" weisen darauf hin, dass die Pandemie dieses Vorgehen verstärkt, was den Stand der Kinos weiter verschlechtern könnte und diesen Kulturzweig in seiner Existenz bedrohe.

Trotz allem habe das Kino in Leutershausen aber ein "außerordentlich treues Publikum". Das zeige sich auch darin, dass selbst nach der langen Zeit weiterhin kontinuierlich Spenden auf das Konto des Vereins eingingen. Das seien mal 20, aber auch mal 100 Euro, oft versehen mit einer kleinen Botschaft wie "Durchhalten!", berichtet die Förderkreisvorsitzende gerührt. Denn was Filmtheater wie das "Olympia" ausmachen, ist der pittoreske Ort an sich und das liebevoll kuratierte Programm für Filmbegeisterte – und das wird von vielen schmerzlich vermisst. Es gibt immer wieder besondere Programmpunkte wie den Besuch eines Regisseurs oder das beliebte "Schlemmerkino", was einen extra Anreiz für einen Besuch schafft.

Auch der soziale Aspekt dürfe nicht unterschätzt werden: "Man geht aus, man trifft sich, man kennt sich. Das hat etwas sehr Familiäres." Um diese Stammgäste sorge sie sich weniger, doch könnte die Zeit der Pandemie beschleunigend dazu beitragen, dass der Nachwuchs, der noch stärker mit Online-Angeboten verbunden ist, ausbleibt.

Doch nicht nur der Kinobetrieb macht Dau-Schmidt Kopfschmerzen. Da im "Olympia" auch immer wieder Kleinkunst angeboten wird, sorgt sie sich um die Künstler, denen alle geplanten Termine vorerst abgesagt werden mussten: "Wir trauen uns da nicht, irgendwelche Planungen zu machen, dafür ist die nähere Zukunft zu ungewiss."

Doch es gibt auch Lichtblicke. Um dem Publikum trotzdem etwas anbieten zu können und auch aktiv zu bleiben, gibt es seit Anfang des Jahres ein neues Angebot. Der Förderkreis ordert bei einem kleinen Filmverleih, der auf "außergewöhnliche" Dokumentarfilme spezialisiert ist, Filme, die auf keinem Streamingportal zu finden sind. Die Zuschauer können sich dann über die Internetseite des Kinos www.olympia-leutershausen.de für den Film anmelden und bekommen einen Link, der für zwei Tage aktiv ist und über den der Film angesehen werden kann.

Und die Nachfrage war direkt groß. Beim ersten Film, der auf diese Weise angeboten wurde, gab es knapp 90 Zuschauer. Das sei "sensationell gut", sagt Dau-Schmidt. Es käme zwar immer auf den Film an, und einige wurden weniger nachgefragt, aber die Rückmeldungen seien durchweg positiv. Bei einem anderen Modell, dass das Kino anbietet, kann ein Film über die Online-Präsenz eines Verleihs angesehen werden. Hier müssen die Zuschauer dann anklicken, welches Kino von ihrem "Eintrittsgeld" profitieren soll. Bei dieser Vorgehensweise würde allerdings lediglich ein Obolus ans Kino abfallen, wie Dau-Schmidt berichtet.

Persönlich fehlt der Kinofreundin vor allem der Kontakt zu den Gästen, "für die wir das ja machen". Denn das Kino ist für sie ein Ort der Kultur, der Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenbringe. Außerdem seien sie ein Team aus fast 40 Personen, die größtenteils ehrenamtlich für das "Olympia" arbeiteten und die sich jetzt auch nicht mehr in gewohnter Regelmäßigkeit sehen würden: "Diese Kontakte fehlen sehr."