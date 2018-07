Neue Beratungsräume und ein barrierefreier Selbstbedienungsbereich sind die wichtigsten Veränderungen in der renovierten Filiale, die am Mittwoch eröffnet wurde. Fotos: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (keke) Das neue Filialkonzept der Volksbank Weinheim nimmt Formen an: Nach gut sechsmonatiger Umbauphase strahlen seit Mittwochvormittag die orange-blauen Farben des in der Bahnhofstraße 48 beheimateten Geldinstituts in frischem Glanz. Ehemals als "klassische" Bankfiliale vor 50 Jahren eingeweiht ist der Standort Leutershausen heute ein modernes Gebäude mit zwei getrennten Beratungsräumen sowie Empfangs- und Wartebereich.

Dazu ergänzend wurde ein neuer, barrierefrei zu erreichender SB-Bereich errichtet. Ein Büro im Zwischengeschoss bietet Arbeitsplätze für bis zu drei Mitarbeiter.

Nils Kern (27) wird die neue Filiale leiten.

Als Filialleiter ist Abteilungsdirektor Nils Kern (27) als "neues Gesicht der Bank" von der Volksbank Rhein Neckar in Waldhof-Gartenstadt nach Leutershausen gewechselt. Das "Eigen- und Urgewächs", das "überberuflich" als Personaltrainer tätig ist und als Taekwondo-Kampfsportler den Schwarzen Gürtel trägt, steht seit seinem 17. Lebensjahr in Diensten der Bank und managt ab sofort gemeinsam mit Simone Kilian-Trautmann sowie Claudia Röhrenbeck den Standort.

Mit der Filiale Leutershausen vollziehe die Volksbank Weinheim den ersten Schritt in eine neue Generation des Filialbankings, hob Vorstandssprecher Carsten Müller das Besondere an der Wiedereröffnung hervor. Es zeige zugleich aber auch, dass es in den zurückliegenden 50 Jahren Veränderungen im Bankgeschäft schon immer gegeben habe.

Die dicken Panzerglasscheiben, die in den Anfängen das Bild einer Bank prägten und zur Sicherheit Kassierer von Kunden trennten, wichen Ende der 1990er Jahre offenen Schaltern, "was heute in vielen Filialen noch immer ein gängiges Bild darstellt". Wie auch die Tatsache, dass Kunden von ihrem Berater durch einen Schreibtisch getrennt sind. "Nicht mehr so in unserer neuen Filiale", so Müller: "Hier sind die Schreibtische verschwunden."

Vergleichsweise neu sind auch die Beratungszeiten: Nach vorheriger Absprache reichen diese von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend. "Früher konnte der Kunde sein Geld einfach aufs Sparbuch legen, zehn Jahre lang warten und schon hatte sich sein Guthaben verdoppelt", blickte Müller zurück. Beratungsgespräche dauerten seinerzeit kaum länger als zehn Minuten. Heute sei das anders: Nicht nur die Zinsen und die regulatorischen Rahmenbedingungen hätten sich geändert.

"Auch die Komplexität des Lebens hat stark zugenommen." Deshalb berate man umfänglicher. Darüber hinaus befinde sich die Filiale in einem attraktiven Geschäftsgebiet mit großem Potenzial. Insofern stellt sich die "kleine Filiale als erste den großen Herausforderungen und steht als Maßstab für Künftiges".

Kirche, Rathaus, Schule und Bank seien schon vor Jahrzehnten an zentralen Stellen vieler Kommunen die das Ortsbild prägenden Gebäude gewesen und hätten damit die Wertigkeit des Ganzen zum Ausdruck gebracht, sagte Bürgermeister Manuel Just beim "Wiedereröffnungs-Scherenschnitt". In Leutershausen sei dies "nicht ganz so" gewesen.

Die Volksbank Weinheim habe mit ihrem Gebäude den Ortseingang in das "Oberdorf" erst ab 1968 geziert. In den 1980ern folgte erstmals eine farbige Werbeanlage, in den 1990er Jahren kamen der erste Geldautomat und der erste Kontoauszugsdrucker dazu. Die neue Filiale stelle nicht nur städtebaulich einen Gewinn dar, sondern auch ein starkes Bekenntnis der Volksbank zum Filialstandort. "Wo andernorts von Mitbewerbern Filialen abgebaut werden, rüstet die Volksbank Weinheim auf."

Als Wiedereröffnungsgeschenk überreichte Just eine Uhr mit dem Wappen der Gemeinde Hirschberg: Ohne damit ausdrücken zu wollen "Es ist fünf vor Zwölf" oder "Die Uhr beginnt abzulaufen", so Just. Vielmehr gelte der Wahlspruch "Wir sind rund um die Uhr für unsere Kunden da, 365 Tage im Jahr und Jahr für Jahr".

Eingebunden in die Feier mit Hüpfburg, Sektausschank und Leckereien waren auch die Hirschberger Bürger. Unter anderem kehrten die "bistronauten" für einen Tag nach Leutershausen zurück und verwöhnten die Kunden mit ihren berühmten Burgern.