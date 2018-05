Von Günther Grosch

Hirschberg-Leutershausen. "Der Ball ist rund" und "Ein Spiel dauert 90 Minuten": Diese Aussagen des Hohensachsener Ehrenbürgers und legendären Bundestrainers Sepp Herberger kennt schon jedes fußballbegeisterte Kind. "Bei uns haste Töne", kommt es nicht weniger überzeugend aus den Kehlen der gut drei Dutzend Mann starken Truppe des Männergesangvereins 1884 Leutershausen um seinen Vorsitzenden Harald Brand. Wie gut Fußball und Gesang harmonieren, zeigte am Freitagabend das gelungene Zusammenspiel der Sänger mit Wiebke Dau-Schmidt und Renate Keppler-Götz vom Förderkreis des "Olympia Kinos" in Leutershausen.

"Das Wunder von Bern", der 3:2-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Endspiel über Ungarn, war ein "Abend für Männer" überschrieben, mit dem die MGV’ler um "Trainer" Harald Brand, seinen "Co" Klaus Erdmann und Dirigent Michael Kuhn ihrem Team Nachwuchs zuzuführen versuchten. Gemeinsam hatte man sich dazu einiges einfallen lassen.

Zunächst gab es ein auf den Abend zugeschnittenes Liederangebot, das von "Buenos Dias Argentina" über Kompositionen der "Comedian Harmonists" bis zur Liverpooler Anfield-Road-Hymne "You’ll never walk alone" und "We are the Champions" reichte.

Stilsicher im Dress der 1950er-Jahre mit Schiebermütze und Hosenträgern gekleidet, geriet bereits der "Einlauf" des Brand-Teams zu einem Augenschmaus. Und mit Unterstützung des Gasthauses "Zum Löwen" gab es nach dem gesanglichen "Anstoß" zur kulinarischen Stärkung für die nachfolgenden 120 Filmminuten Deftiges unter anderem in Form von Frikadellen, Kartoffelsalat und Kraut.

Mit "Ein Freund, ein guter Freund" der Comedian Harmonists als Reminiszenz an die Forderung des beliebten Sportreporters Sammy Drechsel, "Elf Freunde müsst ihr sein", krachte der nächste Volltreffer ins Netz. Nur die Liedzeile "Sonniger Tag, wonniger Tag" passte da nicht ganz zu dem damals von Herberger und Helmut Rahn herbei gebetetem "Fritz-Walter-Wetter". Am Ende, so wissen die Experten, hat es doch geklappt, und Deutschland wurde 1954 Fußballweltmeister.

Diplom-Braumeister Kai Müller, seit gut einem Jahr Chef der am Ladenburger Rosenhof angesiedelten "Lobdengau-Brauerei", versenkte mit einer vierteiligen Bierverköstigung und Erläuterungen zum "Märzen" sowie über seine speziell geräucherte Lobdengau-"Weizen-Bock"-Kreation ("Schinken zum Trinken") bis zum Pils in der "Nachspielzeit" weitere Volltreffer im Netz.

Warum man zum "Auswärtsspiel" ins Olympia-Kino eingeladen hatte, hatten Brand und Erdmann "beim Aufwärmen" erläutert. Im Zuge seiner aktuellen "Neuorientierungs- und Modernisierungsphase" sucht der MGV nach stimmlicher Verstärkung und Verjüngung seines "etwas ins Alter gekommenen" Kaders.

Man wolle aber auch in Zukunft den Chorgesang in geselliger Runde pflegen und nach außen tragen, so das Vorstands-Duett. Als Zielgruppe angepeilt sind neben sangesbegeisterten Männern ab 40 Jahren, "die nicht nur hobbymäßig neue Herausforderungen suchen", auch diejenigen, die "Abwechslung aus dem beruflichen Ruhestand heraus" wollen.

"Das Schöne am Chorgesang ist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile", so Brand. Die meisten im Chor seien keine Solisten und froh, in einer Gruppe singen zu dürfen. "Beim MGV 1884 Leutershausen ist man eingebunden in den Chor und Teil eines Klanges, den nur viele Stimmen erzeugen können. Hier kann jeder frei singen und dabei erfahren, wie angenehm es ist, gemeinsam zu singen."

Nächste Gelegenheit, den Chor kennenzulernen, besteht am 27. Juli. Um 19 Uhr lädt der MGV auf dem Rathausplatz unter dem Motto "Singen - Tanzen - Feiern" gemeinsam mit den "Ladenburger Altstadtmusikanten" zu einer "Ü40-Party" ein. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.mgv1884.de.