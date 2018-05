Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Wer Müll sortiert, hat viel kapiert", lautete am Freitag die Parole in der Martin-Stöhr-Grundschule. Die Aula war voll mit gespannten Eltern und aufgeregten Kindern, leckeren Köstlichkeiten vom Fingerfood-Buffet und kleinen Verkaufsständen. Gefeiert wurde das Frühlingsfest der Schule mit der Präsentation der "Projekttage" in der vergangenen Woche.

Drei Tage lang konnten sich die Kinder statt Unterricht für ein anderes Projekt entscheiden und sich so auf unterschiedliche Weise mit dem Projektthema "Abfall und Müll" beschäftigen. Zwölf kreative, musikalische, sportliche oder sachkundliche Stationen standen dazu zur Auswahl. Und was da so alles herausgekommen ist, das wollten die Kinder jetzt präsentieren.

Dass seine "Ungarischen Tänze" einmal in der Besetzung für Plastikbecher und Safttüten aufgeführt würden, hätte sich Johannes Brahms vermutlich nicht träumen lassen, wäre aber bestimmt positiv überrascht gewesen. Auch die Plastikeimer-Bongos in dem noch kurzfristig einstudierten Indianerstück kommen richtig gut an. "Die Indianer haben schon sehr früh gemerkt, dass man die Natur schützen muss", erklärt Musiklehrerin Ulrike Telser.

Wie traurig ist es da, zu erfahren, dass viele Meeresschildkröten erst viel zu spät bemerken, dass ihre leckere Beute gar keine Quallen, sondern Plastiktüten waren, die zu Hunderttausenden die Meere verschmutzen. "Plastik im Meer" war Thema einer anderen Gruppe, die einen kleinen Verkaufsstand mit selbst bemalten Stoffbeuteln und Blumentöpfchen aus Plastikflaschen hat. "Wir spenden das Geld an Tierschützer, die sich um die Meerestiere kümmern", haben die Kinder beschlossen. Als Anheizer für den Kinder-Modeladen mit jeder Menge Flohmarktklamotten gibt es eine Mini-Modenschau mit der neusten Second-Hand-Kollektion. Wie die Profis stolzieren die kleinen Supermodels zu cooler Musik über den Laufsteg, präsentieren mit kessem Hüftschwung glitzernde T-Shirts, bunte Kleider und lässige Jacken. Mit dem Geld aus dem Kleiderverkauf wollen sie Organisationen unterstützen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken einsetzen.

Als passende Accessoires dazu hat eine andere Gruppe kleine Schmuckstücke aus Müll im Angebot. Schlüsselanhänger, geflochtene Armbänder und Ketten aus Gummis und Stoffresten oder Sticker aus kunstvoll verzierten Kronkorken beweisen: Oft lassen sich aus dem, was man so wegschmeißt, noch richtig tolle Sachen machen.

Teures Spielzeug wie hierzulande kennen viele Kinder auf der Welt gar nicht. Und tatsächlich lassen sich mit ein paar kreativen Ideen auch aus alten Schuhkartons knifflige Murmelspiele bauen, aus bunt bemalten Eierkartons und Foliensegeln eine stolze Schiffsflotte zu Wasser setzen und aus alten Socken, Wolle und ein paar Holzstäben lustige Steckenpferde basteln.

Viel Spaß hatten die Kinder auch beim "Fitness-Training für Müllmänner". Hier ging’s darum, sich bewusst zu machen, wie anstrengend so ein Arbeitstag als Müllmann ist: Tonnen schieben und ziehen, den Müllwagen rauf- und runterklettern und sich durch enge Gassen winden, das braucht Kraft und Kondition.

"Das waren Tage mit viel Spaß, aber auch mit viel Tiefe", sagt Rektorin Sabine Keuthen-Brandt. Sinn und Zweck war es, bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wieviel Müll wir täglich arglos produzieren und damit unserer Umwelt oft schwere Schäden zufügen. Der Erlös des Festes geht nun bis auf die zweckgebundenen Einnahmen der Kinder an den Förderverein der Schule, der die Schulgemeinschaft immer wieder großzügig unterstützt.