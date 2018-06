Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Es ist ein Ort der Ruhe, der inneren Einkehr - der in Leutershausen zwischen evangelischer Kirche und Friedhof gelegene Bibelgarten. "Es kommen Besucher aus der ganzen Region hierher, etwa aus Heidelberg oder der Pfalz", sagte Pfarrerin Tanja Schmidt bei einem Pressegespräch anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bibelgartens. Im Juni vor zehn Jahren wurde der Bibelgarten eingeweiht, und dieses Jubiläum wird am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni gefeiert.

"Wir sind froh, ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können", ging die Initiatorin des Bibelgartens Andrea Müller-Bischoff auf den Ablauf ein. Aus Leutershausen sind der evangelische Posaunenchor und der Kinderchor der Martin-Stöhr-Schule beim Programm am Samstag, ab 15 Uhr, beteiligt. Musikalische Vielfalt mit Klezmer, Tango bis hin zu Swing bietet besonders das "Duo Martinique" aus Heidelberg, und jazzig wird es beim Gitarrenspiel von Marcus Armani. Doch nicht nur musikalische Unterhaltung wird geboten.

An den Mitmachstationen geht es etwa um die Herstellung von "Samenbällen" oder beim "Lachyoga" um das grundlose Lachen. Für kleine und große Besucher erzählt Dirk Nowakowski dazu "Märchen und Geschichten im Grünen", und mit Speisen aus dem arabischem Raum sorgt das Weinheimer Projekt "KochKultur" für das leibliche Wohl. Der schon traditionelle Lichterabend beendet das samstägliche Programm.

Ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto "Gott, der Gärtner" beschließt am Sonntag, 18 Uhr, die Jubiläumsfeier im Bibelgarten. "Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Kirche statt", zeigte Kirchengemeinderatsvorsitzender Uli Schulz, dass man auch auf regnerisches Wetter vorbereitet ist.

Dass der Bibelgarten in Leutershausen eine überregionale Bedeutung gefunden hat, liegt unter anderem daran, dass er dem Netzwerk der Bibelgärten angehört. Mittlerweile gibt es alleine in Baden-Württemberg weit über 20 derartiger Gärten. Das Besondere an dem Bibelgarten in Leutershausen sind seine drei Themenbereiche "Glaube, Hoffnung, Liebe", wie Müller-Bischoff erläuterte.

Dornige Pflanzen bestimmen den Bereich "Glauben", denn der Glaube erscheine wie ein undurchdringlicher Wald. Nutzpflanzen stehen für die Hoffnung und der Bereich Liebe ist mit Rosen, Granatapfel oder Feigen am höchsten Punkt des Gartens angesiedelt. "Denn die Liebe steht über allem", erläuterte Müller-Bischoff die Anlage des Bibelgartens. Besonders angetan hat es ihr in dem Bereich Liebe die Zistrose. "Sie verschwendet ihre Blüte an einem Tag und ist somit ein Symbol für die Liebe, bei der man sich ebenso verschwendet", befand sie.

Unzählige Arbeitsstunden sind in den Erhalt des Bibelgartens geflossen, wobei über die Jahre hinweg rund 50 Helfer daran beteiligt gewesen waren. "Dazu kommen noch die Konfirmanden, von denen jährlich pro drei bis vier mitarbeiten", wusste Tanja Schmidt. Von den Mitarbeitern der ersten Stunde sind auch noch einige aktiv, wie Müller-Bischoff weiß und nennt Dirk und Isabell Leistikow sowie Dorothea Stotz-von-der-Heide. Fast von Anfang an ist auch Uli Schulz dabei.

Der Bibelgarten ist aber kein Projekt, das nur der Evangelischen Kirchengemeinde zugeschrieben werden kann, wie auch der ökumenische Gottesdienst beim Fest belegt. Längst beteiligen sich Angehörige der Katholischen Kirchengemeinde an der Pflege des rund 500 Quadratmeter großen Gartens, in dem Menschen aller Glaubensrichtungen willkommen sind. "Es ist ein friedlicher Ort", findet die katholische Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk.