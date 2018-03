Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Tatort: Parkplatz am Friedhof, Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr. Im leichten Nieselregen steht "Kriminalhauptkommissarin" Christine Rinderknecht und "brieft" ihr Ermittlerteam.

Ein vergifteter Faschingskrapfen beschäftigt diesmal die Detektive. In einem Karnevalsverein steht die Wahl zur Faschingsprinzessin an. Die Finalistinnen sind die Hopfenprinzessin Theresa, die mehrfache Miss Germany Julia und das Gardetanzmädchen Simone. Sie hat die besten Chancen, weil sie aus den eigenen Reihen kommt. Nur liegt Simone jetzt mit schweren Vergiftungen im Krankenhaus. Wer wollte Simones Wahl zur Faschingsprinzessin verhindern? Ganz klar ein Fall für die "Soko Wuff": Jack, Miko, Benni, Balou und vier weitere "Spürnasen" haben jetzt den Auftrag, diesen spannenden Kriminalfall zusammen mit ihren Hundeführern zu lösen. Dafür gibt es an verschiedenen Stationen Hinweise, die am Ende zur Überführung des Täters führen.

In Wahrheit ist Rinderknecht aber gar keine Kommissarin, sondern Hundetrainerin für XXL- und Angsthunde, und hinter der spannenden "Krimiwanderung" verbirgt sich einer ihrer speziellen "Lernspaziergänge" für Hund und Mensch. Mit dabei ist auch Labrador "Nerone". Seit einem Unfall als Welpe ist er an beiden Hinterläufen gelähmt und auf den Hunde-Rollstuhl angewiesen. Über den Tierschutz kam er von Italien nach Deutschland zu Ute Knobloch. "Wir haben gehofft, ihn wieder hinzubekommen", sagt die erfahrene Hundephysiotherapeutin. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Lieb gewonnen haben sie ihn aber trotzdem, und heute lebt Nerone zusammen seinem Labrador-Freund Jack bei Knoblochs Tochter Laura. Sein Leben auf zwei Pfoten meistert er erstaunlich gelassen. "Es dauert halt etwas länger, bis man so startklar ist", meint sein Frauchen, aber ansonsten könne er ganz normal am Hundeleben teilnehmen. Als Hunde-Kommissar ist dies allerdings auch sein erster Einsatz.

Mit drei Litern Leberwurstwasser hatte sich Rinderknecht vorab auf den Weg gemacht und die Spur gelegt, der die Hunde jetzt folgen sollen. Während sie Hinweise erschnüffeln, müssen die Zweibeiner sich Hinweiskarten verdienen. Die bekommen sie aber erst, wenn sie gemeinsam mit ihrem Hund verschiedene Aufgaben aus dem Alltagstraining gelöst haben. "Zum Beispiel geht es darum, dass die Hunde warten können, bis sie an der Reihe sind", erklärt Rinderknecht.

Damit das Ganze trotzdem Spaß macht, gibt es immer wieder ein Leckerchen zur Belohnung, oder plötzlich findet sich vielleicht hinter einer Wegbiegung ein verstecktes Würstchen - zusammen mit dem nächsten Hinweis.

Wer könnte welches Motiv gehabt haben, Simone aus dem Rennen zu schlagen? Hier verschafft Jacks feine Spürnase seinem Frauchen Laura gleich zwei Motivkarten. An der nächsten Station hat Rinderknecht für die Schnüffeldetektive einen Baumstamm mit Camembert-Stückchen präpariert. "Hier lernen die Hunde, ihre Nase auch mal nach oben zu richten", erklärt sie. An der letzten Station schließlich geht es um das Alibi. Um diese Karte zu bekommen, müssen Frauchen und Herrchen Leckerlis in eine kleine Schüssel werfen. Schon das ist gar nicht so einfach, viel schwerer aber ist es für die Hunde, ihren Instinkt zu beherrschen und nicht sofort dem Leckerli nachzuspringen. Zum Abschluss gibt es aber Tee und Kekse als Belohnung. Denn den Fall konnte die "Soko Wuff" natürlich erfolgreich lösen.

Info: Die nächste Krimiwanderung gibt es am Samstag, 12. Mai. Dann heißt das Motto "Mord auf der Maibockjagd". Kontakt: www.sunshine-dog.de.