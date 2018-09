Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Die Kapelle "Ave Maria" (AM) will gezielt den Nachwuchs ansprechen und fördern. Daher bietet sie am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr einen "Schnuppertreff" an. Hierbei werden die verschiedensten Holzblasinstrumente wie Klarinette und Querflöte sowie Blechblasinstrumente mit Trompete, Posaune, Tenorhorn und Tuba den Teilnehmern vorgestellt. Das Ausprobieren der Instrumente unter professioneller Anleitung soll im Vordergrund stehen.

Für alle Teilnehmer besteht zudem die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Verlost wird kostenloser Einzelunterricht von einem bis zu zwei Monaten. Der Schnupperkurs findet im katholischen Gemeindezentrum St. Martin in der Fenchelstraße statt. Alle Interessierte können einfach vorbeikommen und reinschnuppern.

Dabei können sie von erfahrenen Musikern lernen, denn die "AM" blickt auf eine langjährige Tradition zurück. Im Jahr 1958 gründete sie der damalige Pfarrer Karl Urban. Da die Musikformation die Wallfahrtsgottesdienste und Prozessionen in Leutershausen musikalisch begleiten sollte, wurde die Kapelle unter den Schutz Mariens gestellt. Der erste Auftritt fand bereits bei der Christmette 1958 statt. Einen großen Anteil am Erfolg der Kapelle hatte Musikdirektor Albert Bläß, der im Jahr 1970 die Kapelle übernahm und über 30 Jahre lang musikalisch formte. Für die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes wurde diese Übernahme der musikalischen Leitung zu einem Glücksfall.

In seiner Person hatte man einen Musiker gefunden, der bereit war, sich mit vollem Herzen zu engagieren und seine Freizeit in hohem Maße für die Musik und seine Musiker zur Verfügung zu stellen. Während seiner langjährigen Tätigkeit wurde nach und nach das Repertoire um konzertante Musik, Marsch-, Tanz- bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik erweitert. So war es nicht verwunderlich, dass die Kapelle "AM" zu vielerlei Unterhaltungsabenden auch außerhalb der Gemeinde verpflichtet wurde.

Besondere Konzerte, bei denen auch Opern- und Operettenmelodien, Ohrwürmer aus bekannten Musicals und Musiktitel aus Rock und Pop intoniert werden, begeistern immer wieder die Zuhörer, zuletzt im Mai 2017.

Unter der Stabführung von Alexander Kropp, der die Musikformation im Jahr 2016 übernahm, soll in naher Zukunft auch die Ausbildung von jungen Instrumentalisten verstärkt gefördert werden, denn Nachwuchs benötigt auch die Kapelle "AM". Dem Vollblutmusiker Alexander Kropp bereitet es große Freude, das eigene musikalische Wissen auch an die Jugend weitergeben zu können. Zudem stehen ihm qualifizierte Musiker zur Seite.

Info: "Schnuppertreff" der Kapelle "Ave Maria" für den Nachwuchs in St. Martin am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr.