Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Der aufmerksame Leser des Mitteilungsblattes der Gemeinde Hirschberg mag sich in den vergangenen Wochen gewundert haben, dass das Ladengeschäft in der Raiffeisenstraße 1, in dem sich die Postagentur befindet, zur Vermietung ausgeschrieben ist. Immerhin betreibt dort seit Anfang Juni Farah Butt einen Laden, in dem sie Zeitschriften, Tabak- und Schreibwaren anbietet und zugleich die Postagentur in Leutershausen unterhält.

Damit trat sie die Nachfolge von Christel Gaber und Manuela Reidel an, die ihr "Heisemer Postlädchen" Ende Mai schlossen. Und Farah Butt hat, wie sie gegenüber der RNZ erklärte, keineswegs vor, ihr Ladengeschäft schon wieder aufzugeben. Sie sieht die Suche der Gemeinde nach einem neuen Pächter für die Räume sogar als geschäftsschädigend an, da sie von Kunden immer wieder auf eine mögliche Schließung ihres Ladens angesprochen wird.

Nun hat die Gemeinde Hirschberg zu diesem Vorgang eine Pressemitteilung herausgegeben, da in den letzten Tagen vermehrt Anfragen bezüglich des Postgeschäfts in Leutershausen bei der Gemeindeverwaltung eingegangen seien. Darin bestätigt die Gemeindeverwaltung, dass das Ladengeschäft, welches sich im Eigentum der Gemeinde befindet, immer noch zur Vermietung ausgeschrieben ist.

Die derzeitige Betreiberin der Postagentur, Farah Butt, sei nur Vertragspartnerin der Deutschen Post, die aktuell zum Erhalt eines Filialbetriebs in Leutershausen verpflichtet ist. Butt habe sich zwar auf das Ladengeschäft beworben.

Allerdings habe sie die von der Gemeindeverwaltung zur Beurteilung der Bewerbung angeforderten Unterlagen, trotz mehrmaliger Aufforderung, nicht eingereicht. Daher gebe es keinen gültigen Mietvertrag, Butt sei eine offizielle Absage erteilt worden.

Farah Butt bestätigte im Gespräch mit der RNZ diesen Vorgang. Bei den angeforderten Unterlagen habe es sich um einen Business-Plan gehandelt. In den eingereichten Bewerbungsunterlagen habe sie erläutert, was sie vorhat. Angesicht der geringen Größe des Ladens und weil sie mit ihrem angebotenen Sortiment in Leutershausen keine Erfahrung habe, hätte sie einen Business-Plan aber nicht in einer sinnvollen Weise erstellen können.

Das habe sie auch gegenüber der Gemeindeverwaltung so erklärt. "Ich wollte ausprobieren, was geht", sagte Farah Butt. Die derzeitige Situation gefährde sie allerdings in ihrer beruflichen Existenz.

In der Zwischenzeit habe sie auch mit Vertretern der Deutschen Post über diese Vorgänge gesprochen. Daraufhin habe die Post ein Schreiben an die Gemeinde geschickt, aber noch keine Antwort erhalten, so Butt. Die Post wollte am Mittwoch dazu keine offizielle Stellungnahme abgeben.

Aus Sicht der Gemeinde Hirschberg stellt sich die Situation um den Postladen derzeit so dar, dass die Gemeinde nach wie vor einen Mietvertrag mit der Deutschen Post AG hat. Diese hat die Postagentur an Farah Butt vergeben. Das sieht die Gemeinde aber nur als eine Übergangslösung an, bis ein gemeinsamer Partner für einen Mietvertrag der Räume und einen Partnerbetrieb mit der Deutschen Post gefunden werden kann.

Bis dahin werde das Ladengeschäft ausgeschrieben, und die Gemeinde suche somit weiterhin einen neuen Pächter für die Räume. Gegenüber der RNZ erklärte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt zudem, dass die Gemeinde dabei einen Pächter mit einem anderen Warensortiment suche, als das von Farah Butt angebotene.