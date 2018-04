Alle zwei Jahre ehrt die Sportgemeinde Leutershausen langjährige und verdiente Mitglieder. Am Sonntag war es wieder soweit. Fünf mal gab es das neue Ehrenzeichen für 70-jährige Treue, einmal sogar für 75-jährige Zugehörigkeit. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "Bitte kennt jeder, Danke ist aber auch wichtig", sagte gestern Vormittag Jürgen Welling, der Noch-Vorsitzende der Sportgemeinde Leutershausen (SGL). Alle zwei Jahre ehrt der Verein seine langjährigen und verdienten Mitglieder bei einer Feierstunde im Bürgersaal, untermalt diesmal vom Schriesheimer Musikschul-Saxofon-Ensemble "55 Names" um Einrichtungsleiter Olaf Weithäuser.

Die Ehrungsmatinée war eine von Wellings letzten Amtshandlungen. "Lieber Jürgen, du warst ein guter Vorsitzender. Ich hoffe, dein Nachfolger tritt in deine Fußstapfen", sagte Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, der wiederum den im Wahlkampf befindlichen Noch-Bürgermeister Manuel Just vertrat. "Er meinte, ich sei ja groß genug für die Grußworte heute Morgen", so Bletzer trocken angesichts der eigenen Statur.

Hintergrund Geehrte SGL-Mitglieder 2018: Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit: Klaus Fischer, Horst Hoffmann, Peter Nagel, Thomas Weiss, Roselie Weißenberger, Alexander Hauck, Margarete Mack, Philipp Herrmann und Gabriele Hartmann Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit: Juliane Beck, Joachim Brandt, Monika Brandt, Hannegret Längler, Jochen Mau, Katharina Mau, Doris Meyer zu Altenschildesche, Torsten Schmitt, Wolfgang Seitz, Eckard Stöhr, Renate Kunkel, Anneliese Bletzer, Ralf Bletzer, Thilo Knappe, Alexander Schmitt, Annemarie Schmitt, Margret Göhrig, Johannes Knapp, Dr. Herbert Schmidt, Anneliese Sinn, Marianne Pölt, Christine Ruland Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit: Adalbert Göhrig, Jutta Volk, Arno Schandin, Christel Hirschenauer, Uli Roth, Steffen Hirschenauer, Jutta Mielitz-Jungels, Josef Schmid und Andreas Sattler Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit: Josef Fey, Walter Brand und Richard Schrödersecker Für 70-jährige Vereinszugehörigkeit: Werner Bickel, Werner Braun, Jens Schmitt, Rudolf Stadler und Annel Stadler Für 75-jährige Vereinszugehörigkeit: Paul Holzmann Ehrungen für besondere Verdienste (Jugendliche): Patrick Scholz, zehn Jahre Judotrainer und schwarzer Gürtel, Paul Hofmann, fünf Jahre Judotrainer und schwarzer Gürtel Ehrungen für besondere Verdienste (Erwachsene): Brita Schmitt, 15 Jahre Übungsleiterin, Claudia Stöhr-Koßmann, 25 Jahre Übungsleiterin Ernennung zu Ehrenmitgliedern: Jürgen Geweniger und Sven Glander nip

Er sagte auch, wenn ein Verein alle zwei Jahre stets rund 50 Mitglieder ehren könne, dann sei dies ein Zeichen für Verbundenheit und Zufriedenheit. "Ich bin mein ganzes Leben immer schon SGLer gewesen - und das bleibt auch so." Bei den zu Ehrenden sei das wohl genauso: "Einmal SGLer, immer SGLer."

Es sei jedes Mal etwas Besonderes, Mitglieder für ihre beeindruckende Beständigkeit, ihr erhebliches Engagement und ihre Treue ehren zu können, hatte Welling eingangs betont. "Sie sorgen dafür, dass der Name SGL über die Gemeinde hinaus Beachtung findet." Sein Dank galt dem Ehrungsausschuss für die Organisation der Veranstaltung, die Klaus Welbl moderierte. Welbl wiederum informierte darüber, dass der Ehrungsausschuss beschlossen hatte, neue und zeitgemäße Ehrenzeichen anzuschaffen: Glaswürfel mit dem SGL-Logo und den entsprechenden Beschriftungen.

Die Auszeichnungen selbst übernahmen wechselweise die Ausschussmitglieder Klaus Fürbringer, Annegret Thaler, Annegret Leitwein, Christel Hirschenauer, Sabrina Gleißner, Jürgen Geweniger, Melanie Hofmann und Jürgen Welling selbst. Ein wenig bedauerlich, dass der Verein doch etliche Absagen langjähriger Mitglieder zu verzeichnen hatte. Immerhin war die Riege der fünf für 70-jährige Vereinstreue zu Ehrenden komplett.

Bei den Ehrungen für besondere Verdienste kam unter anderem der Einsatz von Jürgen Geweniger rund ums Turnen und das Sportabzeichen sowie von Sven Glander für den Handballsport zur Sprache. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sabrina Gleißner, Abteilungsleiterin Judo, freute sich, dass mit Patrick Scholz und Paul Hofmann erstmals zwei Judoka die Schwarzgurt-Prüfung über den Verein gemeistert hatten. Nicht zu vergessen Brita Schmitt und Claudia Stöhr-Koßmann, die beiden langjährigen Übungsleiterinnen der SGL, denen der Ehrungsausschuss herzlich für ihren beständigen Einsatz dankte.