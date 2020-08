Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Das Jahr 2020 geht sicherlich in die Geschichte ein – auch in die der Katholischen Pfarrgemeinde Leutershausen. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind hier insbesondere bei den Hochfesten der Gemeinde, aber auch bei Gottesdiensten und Zusammenkünften nach wie vor zu spüren.

Auch das Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August, zu dem ansonsten um die 2000 Wallfahrer und Gläubige in Leutershausen registriert werden, kann nicht wie gewohnt begangen werden. Zum Besuch der beiden Gottesdienste sind insgesamt jeweils 50 Personen in der Kirche und 60 Personen außerhalb der Kirche erlaubt. Die traditionelle Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark am Abend ist abgesagt.



Für den 15. August gelten dieselben Regeln wie für alle Messfeiern: Die Laufwege zu den Sitzplätzen und zum Ausgang sind entsprechend markiert. Zudem wird empfohlen, Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes zu tragen und liturgische Berührungen etwa zum Friedensgruß zu vermeiden. Kollekten finden nur am Kircheneingang statt. Die Gläubigen sollen zudem eigene Gesangbücher mitbringen und auf lauten Gesang verzichten. Auch die Ausgabe der Kommunion und der Aufenthalt am Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" sind geregelt.

An Mariä Himmelfahrt werden über zehn Ordnungskräfte die angemeldeten Kirchenbesucher in Leutershausen empfangen und betreuen. Auch das ist neu in der Geschichte der Wallfahrtskirche, deren 56 Meter hoher Turm mit seinen roten Dachziegeln schon von Weitem zu sehen ist.

Vor genau 115 Jahren erfolgte der erste Spatenstich zum Bau dieses eindrucksvollen Kirchengebäudes. Erste urkundliche Erwähnungen, dass es in Leutershausen eine katholische Gemeinde mit einer kleinen Kirche auf dem Berghügel gibt, entstammen einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 877 vom Kloster Lorsch. Als "Hirschberger Lehen" wurde das Besitztum vom Kloster Lorsch und später von den Pfalzgrafen verwaltet. Im Jahr 1484 kam die Pfarrei Leutershausen zum Domkapitel Worms. Bereits zu jener Zeit war die Kirche Johannes dem Täufer geweiht.

Eine Bauzeichnung der katholischen Kirche Leutershausen von 1905, die eine Spendenkarte zierte. Der Bau dauerte gut zwei Jahre. Foto/Repro: Brand

In der Zeit von 1500 bis 1700 wechselte Leutershausen die Konfession, je nachdem, wie es der Kurfürst gerade für zweckmäßig hielt. 1700 erwarb der kurfürstliche Kanzler Melchior von Wiser Leutershausen als Lehen. Vor ihrem im Jahr 1710 erbauten Schloss ließ die Familie eine Kapelle errichten, die 1742 geweiht wurde. Bereits zu dieser Zeit befand sich eine Nachbildung der "Schwarzen Madonna" von Loreto, die Ferdinand Andreas Graf von Wiser in Auftrag gab, in dieser kleinen Kapelle. Seit dieser Zeit ist auch die Wallfahrt im Ort bezeugt.

Die "Schwarze Madonna" von Loreto (Italien) war die Schutzpatronin des Habsburger Kaiserhauses in Wien, zu dem auch die Kurpfalz gehörte. Als Zeichen der Treue und Ergebenheit zum Kaiserhaus ließen viele Adlige besonders im süddeutschen Raum kleine Marien-Kapellen auch mit Abbildungen der "Schwarzen Madonna" errichten. Über 400 Kirchen und Wallfahrtsstätten im Erzbistum Freiburg sind Maria geweiht.

Im Jahr 1713 wurde der Chor (der heutigen evangelischen Kirche) von der Evangelischen Kirchengemeinde durch einen Vergleich den Katholiken abgetreten. Nachdem der Platz für die Katholiken hier zu klein wurde, erbaute man 1752 direkt neben der Loreto-Kapelle, eine Barockkirche ohne Chor mit einer Verbindung zur Kapelle.

Es ist mündlich überliefert, dass diese Kirche auf den Grundmauern einer Zehntscheuer erbaut wurde. 1827 kam die Katholische Pfarrgemeinde zur neugegründeten Erzdiözese Freiburg. Der angestrebte Neubau einer großen Kirche im 19. Jahrhundert konnte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch einen Geländetausch zwischen der Kirchenbehörde und Graf Theodor von Wiser realisiert werden. Unter den 1778 Einwohnern in der Gemeinde gab es mittlerweile rund 750 Katholiken.

1905, also vor 115 Jahren, begannen dann die Arbeiten zum Bau der katholischen Kirche. Dieser wurde mit großem Interesse und Engagement seitens der im Ort lebenden Katholiken begleitet. Nach zwei Jahren Bauzeit war die Kirche fertig. Das zu klein gewordene Gotteshaus an der Loreto-Kapelle wurde 1908 abgerissen.

Neben dem neugotischen Hochaltar befindet sich der Marienaltar. Er birgt das Kleinod der Kirche mit dem Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto, das mehr als 275 Jahre verehrt wird. Der Altar ist ein Meisterwerk des Holzschnitzers Pius Hausch.

Das Fest Mariä Himmelfahrt hat für die Katholische Pfarrgemeinde nach wie vor eine besondere Bedeutung. Im Jahr 1944 wurde der 15. August als Hauptwallfahrtstag in Leutershausen festgelegt. Pfarrer Josef Merk, der mit vielen Gläubigen den Gottesdienst damals hielt, versprach während seiner Predigt, dieses Datum als Wallfahrtstag der Pfarrgemeinde festzuschreiben, wenn Leutershausen unbeschadet durch den Zweiten Weltkrieg komme. Die Lichterprozession, die in diesem Jahr ausfällt, führten in den 1950er Jahren die Pfarrer Merk und Otto Fügle ein.

Info: Der Besuch der Gottesdienste ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich: unter Tel. 06201/51453 oder per E-Mail an StJohannes@se-wh.de.