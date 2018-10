Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Als Annegret Thaler am Tag der Deutschen Einheit einen Anruf bekam, dachte sie zunächst nicht an ein Tier. "Ihr habt Besuch gehabt", sagte der Anrufer und empfahl ihr, mal auf den Leutershausener Friedhof zu gehen. Dort liegt Thalers Sohn begraben.

Als sie dort ankam, stand keine Pflanze mehr auf dem Grab. "Es war alles raus", erinnert sie sich. Als sie dann mit anderen Leutershausenern sprach, stellte sich schnell heraus, dass auch die Gräber von weiteren Menschen betroffen waren.

"Wir hatten zum ersten Mal Besuch von einem Dachs, andere schon viel häufiger", erzählt Thaler. "Der halbe Friedhof ist betroffen", meinte sie. Und weil sie fand, dass sich da endlich etwas tun müsste, startete sie eine Rundrufaktion unter den Gemeinderäten. Dabei ärgerte sie die Reaktion von so manchem. "Da kann man nichts machen", habe sie mitunter gehört.

Zwei Gemeinderäte, Fritz Bletzer (Freie Wähler) und Eva-Marie Pfefferle (SPD), erkundigten sich aber in den jüngsten Ausschuss- beziehungsweise Gemeinderatssitzungen, was denn tatsächlich an Maßnahmen möglich ist. Auch die RNZ hakte bei Bauamtsleiter Rolf Pflästerer noch einmal nach.

Es habe eine Begehung stattgefunden, bei der unter anderem die Zäune überprüft worden seien. Die seien aber weitestgehend in Ordnung gewesen. Das Problem: "Der Friedhof ist ja nicht hermetisch abgeschlossen", erklärte Pflästerer. An manchen Stellen gebe es gar keinen Zaun.

Und durch viele Streben könnte sich der Dachs einfach durchdrücken. Außerdem habe man überprüft, ob das Eingangstor verlängert werden könnte. Aber auch das ist nicht möglich, weil die Einfahrt zum Friedhof hin ansteigt und das Tor sonst nicht mehr zugehe.

Pflästerer hat zudem Kontakt zu Weinheimer Kollegen aufgenommen, die Erfahrung mit dem Dachs haben. Hier erkundigte er sich nach dem möglichen Erfolg durch Lebendfallen, auch Röhrenfallen genannt. "Der Dachs scheint solche Fallen nicht unbedingt anzunehmen und kommt auch gerne wieder, wenn man ihn zu nahe an der Fundstelle wieder aussetzt", lautete das Ergebnis.

Jetzt will der Bauamtsleiter Kontakt zum Landesjagdverband aufnehmen und hier noch einmal nachfragen. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Jagd auf das Tier, weil es sich beim Friedhof laut Förster Walter Pfefferle um einen sogenannten "befriedeten Bezirk" handelt. Zudem gilt eine Schonfrist für das Tier bis Juni, wie Pflästerer in Erfahrung bringen konnte.

Das, was den Dachs anlockt, ist wohl der durch Gießen gelockerte Erdboden auf dem Friedhof, meint Pfefferle. Die nachtaktiven Dachse verbringen den Tag in selbstgegrabenen Bauten, für die sie aber besagte Erde brauchen. In den meisten Bereichen ist es immer noch sehr trocken; das Tier kann sich also kaum durchbuddeln, auf dem Friedhof dagegen schon.

Hier scheint es auch viele Engerlinge zu geben, die der Dachs gerne verspeist. "Früher gab es das nicht, dass sich der Dachs so weit in den öffentlichen Raum bewegt hat", meint Pfefferle. Ihn überhaupt zu sehen, ist nicht zuletzt aufgrund seiner Nachtaktivität eine Seltenheit. Der Förster freilich hat Dachse schon mal im Wald beobachtet - sogar kleine, die auf ihrem Bau spielten.

Doch so niedlich sie auch sind: Für die Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und die Grabstätte liebevoll pflegen, sind die Spuren des Dachses ein großes Ärgernis. Und sie werden nicht weniger: Die Population hat in den zurückliegenden Jahren sogar zugenommen.

Pflästerer versicherte aber in Richtung der Betroffenen: "Wir bleiben am Ball."