Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Eisig fegt der Wind gestern über den Skulpturenpark. Und doch sind einige Arbeiter fleißig am Werk, sitzen gut eingemummelt auf dem Bagger, setzen Pflanzen und Steine. Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter packt mit an und betrachtet in einer kurzen Arbeitspause das emsige Treiben mit einem Tee in der Hand. "Aktuell bepflanzen wir gerade die Gräserwelle", erzählt sie mit Blick auf die Gräser, die auf dem Hügel in der Mitte liegen.

Was hier, neben und hinter der Alten Villa alles an Pflanzen zu sehen sein wird, ist beachtlich: 7000 sind es insgesamt - vom Krokus bis zum Baum. Jaugstetter schlüsselt diese Zahl auf: So werden sechs Bäume, elf Blütensträucher, 61 laufende Meter Hecke, 2300 Stauden und 4000 Blumenzwiebeln gesetzt oder gepflanzt. Es soll verschiedene Pflanzthemen geben: In die Gräserwelle beispielsweise werden Blühaspekte integriert, die vornehmlich in Creme, hellem Gelb und Orange erstrahlen.

Die Farben hier hat Jaugstetter bewusst etwas zurückhaltender gewählt, damit die Skulpturen im Vordergrund stehen. "Aber es wird trotzdem blütenreich", sagt die Weinheimer Landschaftsarchitektin. Generell werde immer etwas blühen - von Februar bis Oktober. Los geht es mit der Blütenpracht, wenn sich die Krokusse zeigen.

Der Pflanzbereich vorne, neben der Alten Villa, wird laut Jaugstetter eine "Reminiszenz an den alten Garten". Hier soll es Pflanzen geben, die einen hohen Wiedererkennungswert vor allem für die Bewohner des unmittelbar angrenzenden Betreuten Wohnens haben. Pfingstrosen, Herbst-Anemonen und Storchenschnäbel sollen hier gedeihen.

Bereits abgeschlossen sind die Erdarbeiten auf dem Areal, weshalb man schon gut erahnen kann, wie der Skulpturengarten einmal aussehen wird, wenn er fertig ist. Auch die laut Jaugstetter "unattraktive Sichtschutzwand" auf der Seite zum Getränke Ost ist nun errichtet. Sie werde aber davor und obendrauf derart bepflanzt, dass sie nicht mehr so in Erscheinung tritt.

Sind all diese Arbeiten abgeschlossen, dürfte es Mitte November sein. Ein Mitarbeiter der Firma Garten- und Landschaftsbau Jörn Schmitt nickt zustimmend. "Plus/minus 15. November", sagt er. Einer, der sich auch freut, dass es bald so weit ist: der Weinheimer Künstler Horst Busse. "Seit Jahrzehnten" kennt er schon Karl Heinz Treiber, den Vorsitzenden des Kulturfördervereins, und hat somit sowohl eine Beziehung zum Verein und zu Hirschberg. Auch zur Alten Villa gibt es eine Verbindung: Hier, im alten Schuppen hinter der Villa, schuf Busse vor einigen Jahren eine Installation. Übrig geblieben sind davon ein Stein und die mit Lehm verkleideten Wände.

Der Künstler hatte dann vor einiger Zeit die Idee, dass man doch einen Skulpturengarten in Hirschberg schaffen könnte und sprach Bürgermeister Manuel Just an. Der zeigte sich begeistert, zumal man den verwilderten Garten hinter der Alten Villa sowieso neu machen wollte.

"Das Ganze soll ein Raum werden, wo Gedanken gedacht werden, die an anderen Orten nicht gedacht werden können", ist Busses Idee für den Skulpturengarten, der das Projekt in künstlerischer Hinsicht begleitet. Eine Art "Denkstein", auf den man sich setzen könne, kann sich der Künstler gut vorstellen. "Alles ist so schnelllebig in unserer Gesellschaft; daher soll man hier verlangsamen können." Wie Pflanzen, die ja schließlich auch eine Weile brauchen.