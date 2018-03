Hirschberg-Leutershausen. (aste) Vielen noch in Erinnerung ist der tränenreiche Abschied von Schwester Talari, die im Spätsommer 2016 zurückberufen wurde ins Mutterhaus des St. Anna-Ordens im indischen Chennai. Zwei Jahre lang war sie zuvor als Krankenschwester in der Sozialstation in Schriesheim eingesetzt und hatte sich dort viele Herzen erobert. Noch im Herbst, so hatte die Generaloberin Jacqueline Mary damals angekündigt, sollte eine neue Schwester nach Leutershausen entsandt werden. Dann aber wurde es still um dieses Thema.

Jetzt, gut eineinhalb Jahre später als geplant, sind die indischen Ordensschwestern wieder zu dritt. Gestern wurde Schwester Amali Roseline Mary Francis, kurz Schwester Amali, im Gottesdienst begrüßt. In hervorragendem Deutsch stellte sie sich der Gemeinde vor. Bevor sie vor drei Jahren nach Deutschland kam, hatte sie in ihrem Heimatland Indien mehrere Jahre in ihrem erlernten Beruf als Krankenschwester auf Krankenstationen und in Kliniken gearbeitet. Im Jahr 2014 wurde Schwester Amali dann in die Seelsorgeeinheit Bretten-Walzbachtal unweit von Karlsruhe berufen. Bis zuletzt war sie dort in einem Pflegeheim der Caritas tätig.

Jetzt bat sie die Generaloberin, eine neue Aufgabe in Leutershausen zu übernehmen. "Ich bin froh, heute hier zu sein", sagte die sympathische junge Frau und bedankte sich für den wunderschönen Gottesdienst, der von ihren künftigen Mitschwestern Maria und Fatima mitgestaltet wurde. Sie selbst brauchte nur wenige Augenblicke, um die versammelte Gemeinde mit ihrer fröhlichen, offenen Art und einem herzlichen Lächeln zu überzeugen.

"Wir freuen uns auch, dass Sie endlich da sind", gestand Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk. "Die dritte Schwester wurde schon schmerzlich vermisst", sagte sie und sprach sicher vielen Gemeindemitgliedern aus dem Herzen, die die indischen Schwestern seit ihrer Ankunft hier herzlich aufgenommen hatten.

"Wir dürfen als Pfarrgemeinde sehr stolz sein, dass es hier eine Schwesternstation gibt", ergänzte Pfarrer Stephan Sailer und hieß Schwester Amali ebenfalls herzlich willkommen. Sein Lob ging aber auch an die Schwestern Maria und Fatima, die eine lange Zeit überbrücken und ihren Dienst zu zweit versehen mussten. Schwester Amali wird wie ihre Vorgängerin Schwester Talari künftig eine Aufgabe im pflegerischen Bereich bei der Sozialstation Schriesheim übernehmen.