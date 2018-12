Hirschberg. (ze) Nachdem der Ausschuss für Technik und Umwelt in seiner Sitzung am Dienstag bereits bei einem Wohnhaus eine Abweichung vom Bebauungsplan zugelassen hatte, sollten sich die Mitglieder mit einer weiteren Befreiung befassen. Im Fall des Neubaus eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten "Im Brambusch 29" in Leutershausen, kam es dann aber gar nicht zu einer Beschlussfassung.

Bürgermeister Manuel Just nahm den Bauantrag kurzfristig von der Tagesordnung. "Wir haben festgestellt, dass der eingereichte Lageplan nicht mit den Grundlagen des Bebauungsplans übereinstimmt", erläuterte Just. Hätte man diesen für den Beschluss herangezogen, hätte das folgenschwere Auswirkungen auf die Genehmigung des Bauvorhabens haben können, so Just.