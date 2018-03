Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Am Verkehrsknotenpunkt in Hirschberg- Leutershausen ist seit einigen Tagen die Ampelanlage ausgefallen. Betroffen ist die Ampelregelung an der Kreuzung zur Bahnhofstraße, der Heddesheimer Straße und der Bundesstraße 3. Das Doppel- Rot der Straßenbahn funktioniert ebenfalls nicht, während die Schranken sich aber noch automatisch schließen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, beim überqueren der Gleisanlagen in die betroffenen Straßenbereiche und beim überqueren der Bundestrasse 3, alle gebotene Vorsicht walten zu lassen.