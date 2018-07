Das ganze Team schafft längst jenseits der Schmerzgrenze. Reinhold (l.) und Max Ost sind stolz auf ihre Mitarbeiter und die große Nachfrage. Doch es fehlt an qualifizierten Leitungskräften, speziell für den Verkauf an der Rampe. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Eigentlich könnte Max Ost mehr als zufrieden sein. Die Geschäfte laufen hervorragend, über Arbeit kann der Junior-Chef von "Getränke Ost" weiß Gott nicht klagen. Genau das aber ist das Problem. Dem traditionsreichen Familienbetrieb fehlen die Mitarbeiter.

Schon in den letzten Monaten wurden die Öffnungszeiten des Abholmarktes immer weiter verkürzt. An vier Tagen war nur noch nachmittags geöffnet, inzwischen ist am Montag und Dienstag ganz zu. In den Sommerferien wird der Markt nun auch noch am Mittwoch geschlossen bleiben. "Wir wissen nicht, wie wir es sonst packen sollen", sagt Ost. "Am besten wäre eigentlich ganz zu", gesteht er. Und spricht aus, was viele Kunden insgeheim schon befürchten. Über kurz oder lang geht es um die Schließung des Abholmarktes.

"Wir sind komplett am Anschlag, drüber sogar", so sei die momentane Situation. Wenn dann noch, so wie jetzt, ein Fahrer längere Zeit ausfällt, läuft alles aus dem Ruder. "Irgendwann kann man es dann nicht mehr kompensieren", sagt Ost. Sein Tag beginnt momentan zwischen 6 und 7 Uhr. Abends sind sie selten vor 23 Uhr fertig. "Und sonntags machen wir dann alles, was liegen geblieben ist", sagt Senior-Chef Reinhold Ost. Dann sitzt er im Büro und schreibt Rechnungen.

Alle Bemühungen, an geeignete Mitarbeiter zu kommen, sind bislang gescheitert. Jetzt bleibt nur noch, öffentlich zu machen, dass es für den Fortbestand des Abholmarktes wirklich fünf vor Zwölf ist, sollte sich nicht bald eine Lösung finden.

Aktuell arbeiten hier neben der Familie Ost noch vier fest angestellte Mitarbeiter und neun Aushilfen. Die schaffen allesamt längst jenseits der Schmerzgrenze. "Wobei wir sehr stolz auf unser Team sind", betont Ost ganz ausdrücklich und lobt den großen Zusammenhalt gerade in dieser wirklich schwierigen Situation. Die Rettung bringen könnte schon ein einziger wirklich guter Mann, der in der Lage wäre, den Laden zur Not auch alleine zu schmeißen. "Wenn ich keine Häuptlinge habe, nutzen mir auch keine Indianer was", versucht Max Ost, es humorvoll zu erklären. An Aushilfen mangelt es nicht, viel mehr an qualifizierten Leitungskräften, speziell für den Verkauf an der Rampe. "Diese Arbeit ist einfach sehr komplex. Man braucht dafür ein perfekt eingespieltes Team, nicht einfach nur ‚Kistenschlepper‘", sagt Ost.

Schon durch das spezielle Sortiment haben sie einen sehr beratungsintensiven Kundenkreis. "Da können wir auch niemanden einsetzen, der die Sprache nicht gut beherrscht", sagt er. Von Vorteil wäre es, wenn jemand eine kaufmännische Ausbildung mitbringt, da er dann meist auch Erfahrung im Kundenkontakt habe. Den Abholmarkt gibt es seit Anfang der 1980er Jahre. Vom gesamten Kerngeschäft macht er etwa 30 Prozent aus. Hauptgeschäft ist die Auslieferung an Gastronomie, Büros oder Privatkunden.

Mit seinen Bierspezialitäten hat sich der Leutershausener Getränkehandel ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. "Dadurch haben wir auch unheimlich Zuspruch von außerhalb", berichtet Reinhold Ost. Würde der Abholmarkt wirklich geschlossen, würde es aber auch diese exklusive Auswahl wohl nicht mehr geben. "Kunden, die liefern lassen, bestellen immer die gleiche Sorte, die probieren nichts Neues aus", weiß Nicole Ost, deren Bereich das Büro ist.

Die Konsequenzen für das Gesamtgeschäft könnten im schlimmsten Fall also sogar noch viel weitreichender sein. Viele Anfragen müssen sie schon jetzt ablehnen. "Unsere Kunden erwarten ja auch eine gewisse Leistung", sagt Ost. Guter Service hat noch immer oberste Priorität, auch wenn ihnen so manch lukrativer Auftrag durch die Lappen geht.

Den festen Kunden und Vereinen vor Ort fühlen sie sich aber verpflichtet. "Die werden auch weiter bedient", sagt Ost. Festveranstaltungen von Neukunden können aber schon lange nicht mehr beliefert werden. Was bleibt, ist aktuell nur die Hoffnung, den Abholmarkt nicht tatsächlich schließen zu müssen.

Info: Öffnungszeiten in den Sommerferien: Montag bis Mittwoch geschlossen; Donnerstag 15 bis 18.30 Uhr, Freitag 8 bis 18.30 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr. 13. bis 18. August ganz geschlossen.