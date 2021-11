Hirschberg. (ans) Einen etwas nachdenklichen, aber auch zufriedenen Werner Oeldorf trifft die RNZ kurz vor seinem 75. Geburtstag am Sonntag. 32 Jahre lang war er Bürgermeister von Hirschberg und damit auch der erste der frisch fusionierten Gemeinde aus Leutershausen und Großsachsen. Seine Verdienste wurden mit der Verleihung des Ehrenbürgermeister-Titels gewürdigt. Viel Aufhebens macht er dabei um seine Person nicht, trinkt als "ganz normaler" Hirschberger entspannt seinen Cappuccino in "Tine’s Café".

Offen plaudert er dabei darüber, warum er etwas nachdenklich ist. Die Zeit seit dem 70. Geburtstag sei so schnell verflogen. Dabei beschäftigt ihn die Endlichkeit des Lebens schon. Doch: "Ich habe zwar ein paar Wehwehchen, fühle mich aber gesund." Während des Gesprächs lässt er mehrmals das Wort "zufrieden" fallen. Sei es, was sein aktuelles Leben angeht oder die Zeit als Bürgermeister: "Ich bin zufrieden damit, so wie es war." Erneut verwendet er das Wort, als es um seine Nachfolger geht: um Manuel Just, der inzwischen Oberbürgermeister von Weinheim ist, und um den amtierenden Hirschberger Bürgermeister Ralf Gänshirt. Letzteren hat Oeldorf einst eingestellt. "Das habe ich gut gemacht", sagt der Altbürgermeister – und lacht.

Generell pflegt der gebürtige Heidelberger noch Kontakte zu den Bürgermeistern und Gemeinderäten, verfolgt die Kommunalpolitik intensiv. Aber er möchte sich raushalten, "nur wenn etwas Gravierendes wäre, dann würde ich das dem Bürgermeister schon sagen". Dass es innerhalb des Gemeinderats derzeit tiefe Gräben gibt, weiß er sehr wohl. "Das tut schon weh", sagt er ganz offen.

Und er muss dabei an die Anfangszeit als Bürgermeister denken, als er mit gerade mal 28 Jahren zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde. Da waren die Gräben auch tief, Leutershausener und Großsachsener weit davon entfernt, eine Einheit zu bilden, und es herrschte ein Parteienstreit. "Nach der Gemeinderatssitzung sind die Mitglieder in unterschiedliche Wirtschaften gegangen. Da habe ich gesagt: Das geht so nicht. Also sind alle zusammen in die Wirtschaft gegangen und haben sich noch mal austauschen können." Auch der einmal jährliche Gemeinderatsausflug sei wichtig gewesen. Später kamen noch die Partner und Partnerinnen hinzu, man konnte sich so privat kennenlernen. Der Gemeindeprüfanstalt sei das allerdings sauer aufgestoßen, erinnert sich Oeldorf schmunzelnd. Er hielt trotzdem daran fest.

Zur Annäherung der Ortsteile hat aus seiner Sicht "der glückliche Umstand" beigetragen, dass kurz nach dem Zusammenschluss im Jahr 1975 zwei Jahrhundertfeiern stattfanden, die der jeweils andere Ortsteil mitgefeiert hat: 1100 Jahre Leutershausen 1977 und 1200 Jahre Großsachsen 1979. Hirschberg sieht der Jubilar heute größtenteils geeint, "aber es könnte natürlich noch besser sein".

Was seine Amtszeiten auch sehr geprägt hat, war die Entwicklung des Gewerbeparks. Noch gut erinnern kann er sich an die Widerstände aus anderen Kommunen, aber teilweise auch von Behörden. Für ihn war damals das wichtigste Argument, Arbeitsplätze am Ort zu halten und auszubauen. "Zu den 1000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind 3000 durch das Gewerbegebiet dazugekommen", sagt Oeldorf zufrieden. Zur nun anstehenden Erweiterung hat er eine klare Meinung: "Es ist richtig, wenn der Bedarf dafür da ist."

Mit der Kommunalpolitik ist er eigentlich schon morgens befasst, wenn er seinen Kaffee trinkt und Zeitung liest. Dann stehen für Oeldorf, der in Leutershausen lebt, ein wenig Hausarbeit und ein Mittagsschläfchen an, bevor er unter die Leute geht. Nicht selten trifft man ihn dabei in "Tine’s Café". Und dann fühlt er sich noch einigen Vereinen nach wie vor verbunden, ist Leiter der Außenstelle der Volkshochschule Badische Bergstraße und engagiert sich in den Städtepartnerschaften. "Langeweile habe ich keine", meint Oeldorf schmunzelnd.

Sein großes Hobby war schon immer der Gesang, er war in Heidelberg im Gesangverein, sang dort auch in der Schola. Auch mit dem Männerquartett Bergstraße trat er mitunter auf. Und seinen vier Kindern sang er immer gern Gute-Nacht-Lieder vor. Das will er jetzt auch für seine beiden Enkel machen. Bald kommt ein drittes Enkelchen hinzu: Denn Sohn Christoph, der just am Geburtstag des Vaters als Bürgermeister von Schriesheim kandidiert, und seine Frau erwarten um die Weihnachtszeit ihr Kind.

Zum Geburtstag wünscht er sich, dass er gesund bleibt und noch viel Freude an seinen Kindern und Enkelkindern hat. Und für Hirschberg? "Dass der Zusammenhalt in der Bevölkerung so bleibt, wie er war und ist." Die RNZ wünscht dem Jubilar alles Gute!