Hirschberg. (zg/ans) Das Wortgefecht zwischen Grüner Liste Hirschberg und Freien Wählern geht in die nächste Runde. Auslöser für die Diskussion war die Aussage des FW-Vorsitzenden Alexander May, dass die 6,6 Millionen Euro für den evangelischen Kindergarten Leutershausen "eine Luftnummer der GLH" seien. Diese setzte sich mit einer Pressemitteilung zur Wehr. Nun reagieren wiederum die Gemeinderatsfraktion und der Vorstand der Freien Wählen.

In ihrer Stellungnahme erinnern sie an den Bau des Hilfeleistungszentrums. "Damals, in der frühen Phase der Bauplanungen, kursierten Werte, die zwischen sechs Millionen und rund elf Millionen schwankten", so die Freien Wähler. Erst nach der Erstellung der Ausschreibungen zu den Gewerken mit den dazugehörigen Leistungsbeschreibungen seien Kosten in Höhe von 7,7 Millionen Euro prognostiziert worden. "Im späteren Verfahren wurde dieser Wert durch eine konsequente Ausgabenüberwachung dann schließlich auch erreicht."

An diesem Beispiel sei zu erkennen, dass konkrete Kostenplanungen schwierig vorherzusagen sind, heißt es in der Stellungnahme. Diese Schwierigkeiten würden umso größer, je unpräziser die künftigen Bau- und Ausstattungsmerkmale eines Projektes beschrieben seien. "Und genau in dieser Situation befindet sich die Gemeinde", so die Wählervereinigung. Sicherlich sei es sinnvoll, Merkpositionen für große Investitionen in die mittelfristige Planung zu nehmen. Wohlwissend, dass diese Werte massiv schwanken werden. Dies treffe insbesondere auf das neue Bauprojekt "evangelischer Kindergarten" zu. "Wer weitere Informationen zu dem frühen Stadium einer Planung haben möchte, sollte den Kontakt zum Ressortleiter ,Bauamt’ und nicht zum Hauptamtsleiter aufnehmen", schreiben die Freien Wähler weiter.

Zum Hintergrund: Die RNZ hatte sich die 6,6 Millionen Euro geschätzte Kosten (ohne Zuschüsse) von Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt bestätigen lassen. Dieser hatte Kontakt zum Bauamtsleiter und auch zur Kämmerin aufgenommen, bevor er die Zahlen kommunizierte.

Die Freien Wähler weisen dann darauf hin, dass weder im Gemeinderat noch im Baubegleitenden Ausschuss, noch im Ausschuss für Technik und Umwelt bisher Beschlüsse verabschiedet worden seien, die bauliche Umfänge (außer der Kubatur) definieren. Künftige Baukosten beim Kindergarten seien erst abschätzbar, wenn Fragen zu Wärmekonzept, Heizung-Lüftung, elektrischen Anlagen, Digitalisierung, Sicherheitskonzept, Innengestaltung, Ausstattung Multifunktionsraum, Ausstattung Möbel oder auch Außenanlagen beantwortet sind.

"Die Freien Wähler werden sich nicht an der von der GLH gestarteten Diskussion um (Stand heute) noch nicht kalkulierbare Baukosten beteiligen", betonen sie zum Schluss. "Es sei jedoch nach dem Motiv der GLH gefragt, welche bei der Abstimmung zum Kindergarten-Konzept im Gemeinderat nicht den Wettbewerbssieger wählten, sondern einen anderen Entwurf favorisierten."