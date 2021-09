Die Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen. Foto: Dorn

Hirschberg. (mpt) Es ist ein schneller Weg für Bernd Kopp. Beim Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am vergangenen Dienstag verlässt das Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler seinen angestammten Platz, um sich kurzerhand ganz vorne neben dem Bürgermeister und anderen Verwaltungsmitarbeitern wiederzufinden. Für die geplante Sanierung der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen wurde sein Architekturbüro beauftragt. Nun präsentierte er eine Analyse der Erneuerung von Technikanlagen sowie Sanitär- und Umkleideräumen in den Untergeschossen der Sporthalle.

"Es wird keine Luxussanierung", ist Kopp wichtig zu betonen. Für die Modernisierung von Heizung, Elektrik, Lüftung, Duschräumen und Fußbodenheizung sind weiterhin 1,74 Millionen Euro anvisiert. Das Gesamtvolumen für die Generalüberholung der 1979 erbauten Halle beträgt 2,9 Millionen Euro. Einsparungen an der stark modernisierungsbedürftigen Technik seien kaum möglich. "Es ist der größte Kostenblock. Eine Frischwasser-Spülung ist zurzeit nicht gegeben, und bei Gefahrenmeldungen wie auftretendes Feuer müssen Lautsprecher-Durchsagen möglich sein", zeigt Architekt Bernd Kopp auf.

Der Grundriss solle nicht "angepackt", aber die stark in die Jahre gekommenen Wand-, Decken- und Bodenbeläge erneuert, moderne Türanlagen eingebaut und die Fenster mit einer Dreifach-Verglasung versehen werden. Sitzbänke und Garderoben sollen auf einen neuen Stand und bei dieser Gelegenheit auch die Schiedsrichterkabine mit eigener Toilette und Duschkabine ausgestattet werden.

Als Start ist im Sanierungsfahrplan aktuell der 11. April 2022 vorgesehen. Bis zum 3. Juli sollen die ersten großen Maßnahmen über die Bühne gehen. Als Erstes soll mit dem Austausch des Sportbodens begonnen werden, sodass im Sommer wieder der Sportbetrieb aufgenommen werden kann. In der Zwischenzeit müsse die Sachsenhalle als Ausweichquartier dienen, auch mit dem Sportzentrum seien je nach Corona-Lage Kooperationen angestrebt.

"Es wirkt durchdacht und sinnvoll", lobt SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz am Dienstag das Konzept. Und der Fraktionschef der FDP, Oliver Reisig, empfiehlt, mit dem Sanierungsvorhaben möglichst früh an den Markt zu gehen. "Schließlich gibt es derzeit eine relativ lange Beschaffungszeit für diverse Rohstoffe."

Unisono pflichten die ATU-Mitglieder der Sanierung schließlich bei. "Wenn die technischen Standards auf das aktuelle Maß gebracht sind, können wir auch langfristig die Betriebskosten reduzieren", relativiert Bürgermeister Ralf Gänshirt zudem die hohen Anschaffungskosten. Energetische Einsparungen seien bei der Halle zwar nicht das auserkorene Ziel, aber ein schöner Nebeneffekt.