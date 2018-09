Volles Haus: Rektorin Sabine Keuthen-Brandt (r.) hieß in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen 56 neue Schüler willkommen. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic und Carolina Paul

Hirschberg. So ganz geheuer ist es ihnen wohl noch nicht, das große Schulgebäude mit den vielen Zimmern und fremden Menschen. Ein wenig aufgeregt, aber auch sichtlich stolz klammern sie sich an ihre raschelnde Schultüte im Arm. Für 56 Abc-Schützen an der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen ist der große Tag nun endlich da. Von jetzt an sind sie Schulkinder.

Mehr als die Hälfte von ihnen wird gleich von Beginn an einen langen Tag haben. Sie nehmen am Ganztagsangebot der Grundschule und den Betreuungsangeboten der Gemeinde teil. Dass es da aber gar nichts zu befürchten gibt, zeigen ihnen ihre Vorgänger, die jetzigen Zweitklässler, mit einem liebevoll ausgedachten Programm.

"Wir haben Euch etwas mitgebracht", verraten diese und zücken bunte Schilder mit Zahlen und Buchstaben. Dazu gibt es ein kleines Lied über die erste Schulstunde. Die wird ja auch für die neuen Erstklässler gleich kommen.

Plötzlich hoppeln ein paar ungestüme Häschen und sieben freche Zwerge über die Bühne und bringen alle Zahlen und Buchstaben durcheinander. So leicht sind die neuen Erstklässler aber nicht auszutricksen, denn dass da etwas mit der Reihenfolge nicht stimmt, merken sie sofort. Zu allem Übel machen sich die Unruhestifter mit ihrer Beute dann auch noch davon. "Ihr müsst uns helfen!", lautet der verzweifelte Ruf in Richtung Erstklässler.

Denn schließlich brauchen alle das Alphabet und die Ziffern noch, um Lesen und Rechnen zu lernen. Mit vereinten Kräften gelingt es ihnen, die Häschen und Zwerge wieder herbeizurufen und sie davon zu überzeugen, dass Buchstaben und Zahlen in die Schule gehören. Dort werden sie die Erstklässler von nun an begleiten. Ab Montag dürfen sie auf die Suche gehen, wo überall im Schulgebäude Zahlen und Buchstaben versteckt sind.

"Wir wünschen euch ganz viel Neugierde und Spaß. Entdeckt alles, was ihr damit machen könnt", sagt Rektorin Sabine Keuthen-Brandt, die zusammen mit Konrektor Daniel Renard die "wichtigsten Leute an diesem Tag" alle einzeln mit Handschlag begrüßt. Und dann geht es auf ins Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde der "Waschbärenklasse" und der "Giraffenklasse". Die stolzen Eltern lassen sich unterdessen vom Förderverein mit einem Buffet und einem Glas Sekt verwöhnen.

Gespannt auf die erste Unterrichtsstunde: 30 Erstklässler begannen ihre Schullaufbahn in Großsachsen, wo sie mit einem "Stand-up-Theater" begrüßt wurden. Foto: Kreutzer

Mit dem Lied "Herzlich Willkommen ihr lieben Leute", begrüßen die Schüler der Großsachsener Grundschule am Freitag die neuen Erstklässler. Während Eltern und Verwandte noch Erinnerungsfotos von ihren Kindern machen, bringt sich Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß in Position, um alle herzlich bei ihrem ersten Schritt ins Schulleben willkommen zu heißen.

Sie freut sich besonders über die Anwesenheit des Schulbetreuungsteams um Claudia Hefermann und des stellvertretenden Bürgermeisters Fritz Bletzer, der Grußworte aus dem Rathaus mitbringt. Ihm hat Bürgermeister Manuel Just aufgetragen, den Erstklässlern eine wichtige Frage zu stellen: "Geht ihr gerne in die Schule?" Beim ersten Versuch kommt ein etwas verhaltenes "Ja" zurück, beim zweiten Mal klappte es bei den 30 Erstklässlern besser.

"Ihr seid jetzt keine Zwerge mehr, sondern schon groß und stark", sagt Bletzer. Er hat zudem noch eine Frage an die künftigen Schüler: "Wer weiß denn, was das Schönste an der Schule ist?" Den Kindern fällt die Antwort leicht: "Die Pause", rufen sie zurück. Da müssen selbst die Lehrer lachen.

Auf die Schule sind die Erstklässler also bestens vorbereitet, trotzdem können einige ihre Aufregung nicht verbergen. Dass sie nicht nervös sein müssen, zeigen ihnen die Schüler der zweiten Klassen mit ihrem "Stand-up-Theater" unter der Leitung von Sabine Schiedhering und Nicole Petryk. Das Stück handelt von Annabelle und Ben, die vor ihrem ersten Schultag furchtbar aufgeregt sind. Mit dem Tipp ihrer Oma, jeden Abend mit dem Mondmann zu sprechen, schaffen sie es aber, ihre Nervosität abzulegen.

Mit vielen Liedern und liebevoll gestalteten Kostümen ziehen die Grundschüler das Publikum in ihren Bann und lassen die Kinder ihre Aufregung vor der ersten Unterrichtsstunde vergessen. Mit lautem Applaus werden sie von der Bühne verabschiedet, auf der sich kurze Zeit später das Lehrerkollegium vorstellt. Ganz zum Schluss lernen die Kinder dann auch endlich ihre Klassenlehrerinnen kennen.

Eva Keil ruft die Kinder der Klasse 1a auf, die von ihren Paten aus der vierten Klasse in ihr neues Klassenzimmer gebracht werden. Danach sind die Schüler der Klasse 1b dran, die künftig Sonja Schmitt unterrichten wird. Während es sich die Eltern beim Sektempfang gut gehen lassen, lernen sich die neuen Schüler in ihrer allerersten Unterrichtsstunde kennen - und begrüßen ihre Klassentiere Paul den Pinguin und Emil die Eule.