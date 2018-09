Insgesamt 24 "Hundetoiletten" wie hier im Riedweg/Ecke Lörscher Weg hat die Gemeinde in Hirschberg aufgestellt. Hier gibt es kostenlose Tüten und einen Abfalleimer. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Ob Hundekot auf Wegen und Feldern oder durch frei laufende Vierbeiner beschädigte Pflanzen: So mancher Hundehalter beachtet nicht entsprechende Hinweise und Gesetze. Daher haben sowohl die Stadt Schriesheim als auch die Gemeinde Hirschberg um mehr Rücksichtnahme seitens der Tierbesitzer gebeten.

Schon auf den ersten Artikel über den Aufruf der Weinstadt gab es deutliche Reaktionen auf der Facebook-Seite von RNZ Bergstraße. "Es ist wirklich nicht mehr feierlich, auf wie viel Hinterlassenschaften man (unfreiwillig) trifft, wenn man durch die Felder oder die Weinberge spaziert! Teilweise werden die Tretminen sogar mitten auf den Wegen liegen gelassen", ärgerte sich eine Nutzerin.

Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Hirschberg, Ralf Gänshirt, kennt die Problematik. "Es ist jedes Jahr dasselbe", sagt er. Daher appelliert die Kommune nicht zum ersten Mal an die Hundehalter. Laut Gänshirt gehen bei der Gemeinde auch immer mal wieder Beschwerden von Landwirten ein, für die Hundekot auf den Feldern besonders ärgerlich ist. "Stellen Sie sich mal vor, der Erntehelfer greift da rein; das ist einfach nur eklig", schildert der Hauptamtsleiter das Ganze recht plastisch. "Und dann handelt es sich ja vielleicht um Obst und Gemüse, das eigentlich verkauft und gegessen werden soll."

Obstbaumeister und Schnapsbrenner Werner Volk, selbst Hundebesitzer, hat zwar nicht so viel am Boden wachsendes Obst. Aber er weist darauf hin, dass der Kot durchaus größere Folgen haben kann. Schließlich gibt es Rückstandsuntersuchungen, beispielsweise vom Großmarkt, der dann unter Umständen das Obst nicht abnehmen würde. Dass es dennoch Hundebesitzer gibt, die ihre Tiere die Notdurft verrichten lassen und sie dann nicht entfernen, findet er "eine Sauerei".

Vor allem im Frühjahr in den Weinbergen, zwischen Großsachsen und Leutershausen, sei es ihm schon aufgefallen. Der Grund: Im Winter wird hier kaum gearbeitet, sodass sich dann einiges an Exkrementen ansammelt. Im Gegensatz zu den warmen Monaten, wenn gemäht oder gemulcht wird.

Auch Obstbaumeisterin Linda Weingärtner aus Großsachsen, deren Schwerpunkte auf Erdbeeren und Spargel liegen, ärgert sich über Hundekot. "Denn auch wenn das Tier auf einen Grünstreifen macht, schleppt der Erntehelfer es dann mitunter auf das Feld." Sie würde sich wünschen, dass Hundebesitzer mehr auf stillgelegte Äcker und Wiesen gehen. "Es ist besser geworden, seit es die Hundetoiletten gibt", findet Volk. Insgesamt 24 sind es an der Zahl. Neben kostenlosen Tüten für den Hundekot gibt es dort auch Abfalleimer. "Wir haben darauf geachtet, sie in der Nähe der Gassistrecken aufzustellen", sagt Gänshirt. Gleichwohl ist es nicht überall möglich; gerade in Feldnähe brauchen Landwirte auch Platz für ihre Maschinen.

Den Kot des Hundes nicht zu entfernen, kann Folgen haben. Lässt man die Exkremente auf öffentlichem Gelände, also etwa auf Wegen oder dem Bürgersteig liegen, begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Das fällige Bußgeld kann nach der Polizeiverordnung geahndet werden - mit fünf bis 1000 Euro je nach Einzelfall. "Das Ordnungswidrigkeitengesetz trifft nur allgemeine Regelungen und setzt einen Rahmen", so Gänshirt. Ein weiteres Problem sind die teilweise noch kleinen und empfindlichen Pflanzen im Frühjahr, die freilaufende Hunde niedertrampeln könnten. Daher betont die Gemeinde: "Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen in der Zeit zwischen Saat und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung (zwischen Anfang März und Ende Oktober), nicht betreten werden."

Mit zerstörten Pflanzen hatte Linda Weingärtner bislang weniger ein Problem. Vielmehr sind es beschädigte Folien oder Vliesstoffe, die ihr schon zu schaffen machten. Laufen Hunde morgens über das Material, wenn es noch steif von der nächtlichen Kälte sei, dann könnten Löcher entstehen. Und den Weingärtners dadurch ein finanzieller Schaden.