Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Voll des Lobes waren die Gemeinderäte für die Außenbereichssatzung "Am Kohlbach", die ihnen zur Beschlussfassung bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag vorlag. Gelobt wurden der Planer, die Verwaltung, der es innerhalb eines Dreivierteljahres gelungen war, die Satzung auf den Weg zu bringen, und gewissermaßen auch die eigene Arbeit. Es war sogar von einer Vorbildfunktion für andere Gemeinden die Rede.

Immerhin wird es den Hauseigentümern durch diese Außenbereichssatzung, in einem Bereich, in dem sonst nur das sogenannte privilegierte Bauen gestattet ist, ermöglicht, ältere Gebäude abzureißen und an gleicher Stelle ein neues Haus zu bauen. Dabei sichert die Satzung den Hauseigentümern sogar "maßvolle Erweiterungsmöglichkeiten" zu, so Bürgermeister Manuel Just. Ohne diese hätten die dortigen Gebäude zwar einen Bestandsschutz gehabt, aber eine Erweiterung oder gar ein Neubau nach einem Abriss wären nicht möglich gewesen.

Die Offenlage des Entwurfs hatte trotzdem für einige Änderungswünsche seitens der Träger öffentlicher Belange und der Anwohner gesorgt. 19 Stellungnahmen von Behörden und zwei Schreiben von Privatpersonen waren eingegangen. Das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte beispielsweise Bedenken wegen des stellenweise zu geringen Abstands der Gebäude zum Wald geäußert. Dadurch könnten Sach- und Personenschäden bei einem durch höhere Gewalt ausgelösten Baumsturz entstehen. Ebenso könnte die Forstwirtschaft dadurch beeinträchtigt werden. Dem hielt Just entgegen, dass hier keine neuen Baufenster entstünden, sondern diese um bereits bestehende Gebäude festgelegt würden.

Ein Eigentümer hatte eingewendet, dass sein Grundstück laut Grundsteuerbescheid als Bauplatz ausgewiesen sei. In der Außenbereichssatzung ist hier aber kein Baufenster vorgesehen. Auf das Recht, dieses Grundstück zu bebauen, wollte der Eigentümer nicht verzichten. "Der Eigentümer dürfte aber heute schon nicht hier bauen, da er keine Privilegierung hat", zeigte Just auf, dass durch die Außenbereichssatzung keine Änderung der Situation eintritt.

Privilegiert sind etwa Landwirte, die Hallen im Außenbereich errichten möchten. Einstimmig beschloss der Gemeinderat daraufhin die Außenbereichssatzung für den Bereich "Am Kohlbach".