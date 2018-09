Sie riefen Jugenderinnerungen wach: Der Auftritt der Smokie-Revival-Band aus Mannheim versetzte viele zurück in ihre Teenager-Zeit. Die britische Pop-Rock-Band gehörte zu den beliebtesten Gruppen der 1970er. Foto: Dorn

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Großsachsen. Sie wollen den Smokie-Hit "Living next door to Alice" hören und endlich mal wieder die legendäre Zwischenzeile mitgrölen. Für viele der rund 300 Gäste auf dem Spargelhof Reisig werden am Samstagabend Jugenderinnerungen wach.

Einige Pärchen, schon etwas in die Jahre gekommen, tanzen Discofox. Bewegung aller Art tut an diesem Abend gut. Schließlich hat der Sommer ausgerechnet beim Open-Air-Konzert der Smokie-Revival-Band aus Mannheim eine Pause eingelegt. Statt Tropennacht gefühlte 15 Grad, also Jacken- und Sockenalarm.

Es hätte allerdings schlimmer kommen können, findet Karin Reisig. Sie ist erst mal froh, dass das Konzert nicht "verregnet" wurde. Der Kartenvorverkauf für die Revival-Band ging eher schleppend voran, erzählt sie. "Das mag an der Wetterprognose gelegen haben oder daran, dass die Band nicht so bekannt ist." Ihr Mann Hermann macht kurz vor Schluss die Ansage, dass er die Jungs auf dem Hof gerne wiedersehen würde. Das Publikum sieht das auch so.

Zweieinhalb Stunden spielt die Band durch. Kurz nach 21.30 Uhr begeistert Schlagzeuger Armin Scherf mit einem Solo. Mit seinen langen, blonden Haaren sieht er aus wie die Rocker in den Siebzigern - die "Mähne" steht ihm gut. Zusammen mit Gitarrist und Sänger Matthias Beringer (Gitarre, Gesang) hat er die Band gründet.

Begleitet werden sie an diesem Abend von Glenn Müller (ebenfalls Gitarre, Gesang), Jürgen Riedel (Bass) und Joe Vento (Keyboard). Als Sängerin ist Kirsten Beran kurzfristig eingesprungen.

Sich warm tanzen ist an diesem Samstagabend die beste Alternative für alle, die ihre Jacken zu Hause vergessen haben und in den Sommersandalen kalte Füße bekommen. "Wir haben uns warm getrunken", gestehen zwei Freundinnen aus Großsachsen.

"Aber wir sind zu Fuß da, notfalls schwanken wir nachher eben untergehakt heim." Die Musik, die sie schon als Teenager toll fanden, haben sie in vollen Zügen genossen. "Aber wir haben uns musikalisch auch weiterentwickelt, schon wegen der Kinder."

"Smokie" war für die beiden Frauen schon als ein Teenager ein wichtiges Gesprächsthema. Sie haben die Band-Geschichte mitverfolgt, schwärmten beide für Chris Norman, der von 1975 bis 1986 Sänger und Gitarrist der britischen Pop-Rock-Band "Smokie" war. Und sie erinnern sich auch an seinen Nachfolger Alan Barton, der 1995 bei einem Autounfall auf Deutschland-Tournee ums Leben kam.

"Mein Gott, ist das alles lange her" - solche Sätze hört man an diesem Abend öfter. Zugegeben: Es sind nun mal die "Älteren", die dort ihren Spaß haben. Viele von ihnen befürchten, sich angesichts der Temperaturen die erste Erkältung zu holen.

Derweil geht über dem Reisighof langsam der Vollmond auf. "Jetzt hatten wir so viele laue Sommernächte, hätte es nicht noch eine mehr sein können?", fragt eine Besucherin aus Schriesheim. Doch die meisten Gäste sind offenbar froh, zumindest von Regengüssen verschont geblieben zu sein. "Mit meinem Zwiebelschalen-Lagensystem und der Windjacke war’s okay", findet Klaus, der aus Ladenburg zum Konzert in Großsachsen gekommen ist.

Überhaupt gibt es zum Ende des Konzerts gegen 22.30 Uhr nur zufriedene Gesichter. Die Musiker der Smokie-Revival-Band haben auf dem Reisig-Hof eine gelungene Premiere gefeiert. Und: Sie dürfen gerne wiederkommen.