Von Matthias Kros

Mannheim/Walldorf. Die weitgehenden Lockerungen der monatelangen Corona-Beschränkungen hat in der Wirtschaft der Region für Erleichterung gesorgt. "Die Bund-Länder-Beschlüsse bedeuten für Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsbranche ein Aufatmen", sagte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, in einer ersten Reaktion am Mittwoch in Mannheim. Allerdings sei gerade die Veranstaltungsbranche durch Auslastungseinschränkungen weiterhin stark eingeschränkt. Für viele Betriebe sei ein profitables Arbeiten weiterhin nicht möglich. "Vergessen wir nicht: Viele Unternehmen leiden nach wie vor stark unter der Corona-Pandemie und kämpfen nach wie vor ums Überleben", so Schnabel. Daher sei es umso wichtiger, dass die Unternehmen Planungssicherheit über den 20. März 2022 hinaus hätten. "Es darf auf keinen Fall zu erneuten Schließungen kommen."

Dass die Corona-Hilfen bis zum 30. Juni 2022 verlängert worden seien, sei dringend notwendig gewesen, so der IHK-Präsident weiter. Die von Einschränkungen betroffenen Firmen litten massiv. "Irreversible Schäden sind bereits eingetreten", befürchtet er. Allerdings führe die Ungenauigkeit der Hilfen zu starken Wettbewerbsverzerrungen. "Hier muss die Politik Abhilfe schaffen. Für von Schließungen betroffene Unternehmen müssen Investitionsunterstützungen unbürokratisch, schnell und verlässlich gewährt werden."

Am Abend hatten Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten einen Plan für schrittweise Öffnungen vereinbart, bis hin zu einem möglichen Ende aller einschneidenden Corona-Auflagen am 20. März – wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Zudem will die Bundesregierung Firmen mit der Verlängerung von staatlichen Coronahilfen bis Ende Juni Planungssicherheit geben.

Auch das Handwerk in der Rhein-Neckar-Region reagierte darauf grundsätzlich positiv, mahnte aber gleichzeitig vor allzu großer Sorglosigkeit. "Es ist richtig, dass Bund und Länder jetzt nicht nur Lockerungsperspektiven aufzeigen, sondern konkrete Schritte gehen", sagte ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Denn es werde Zeit, in ein Alltagsleben mit dem Virus überzugehen.

Mit Blick auf die Zukunft sei aber auch entscheidend, "dass die Politik jetzt mit voller Kraft krisenfeste Strukturen schafft. Dazu gehöre mehr Tempo bei der Digitalisierung von Verwaltung und Schulen, aber auch die Stabilisierung der gesundheitlichen Infrastruktur, also Krankenhäuser, Test- und Impfkapazitäten. "Ein weiterer ’Sommer der Sorglosigkeit’ wäre fatal", mahnte der Handwerksvertreter. "Uns würde jedes Verständnis fehlen, wenn bei wieder steigenden Infektionszahlen im Herbst erneut das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben heruntergefahren werden müsste."

Zu den am 20. März voraussichtlich wegfallenden Maßnahmen gehört auch die Pflicht für Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. In besonders hohem Umfang macht derzeit davon die Walldorfer SAP Gebrauch. Rund 90 Prozent der knapp 25.000 Mitarbeiter in Deutschland arbeiten derzeit von zu Hause aus. Der Softwarekonzern hatte diese Regelung mehrfach verlängert, zuletzt im vergangenen Herbst bis Ende Juni 2022. Angesichts der neuen Entwicklung schließt das Unternehmen inzwischen ein vorzeitiges Ende dieser Vorgaben aber nicht mehr aus: "Wir beobachten die Entwicklung und prüfen das", sagte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage.

Wie viele Mitarbeiter dann tatsächlich ins Büro zurückkehren würden, ist allerdings kaum absehbar. Der Softwarekonzern stellt seinen Beschäftigten nämlich auch nach der Pandemie komplett frei, wann sie von zu Hause, von unterwegs oder im Büro arbeiten wollen. Das hatte Vorstandsmitglied Julia White im Juni 2021 verkündet.

