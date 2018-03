Auch ein ausgestopfter Zebrakopf gehörte zu den Accessoires, die Starfotograf Maik Rietentidt in den Friseursalon Fath mitgebracht hatte, Salon-Inhaberin Christina Sander und seine Assistentin Silvia Gugino (v.li.) packten beim Ausleuchten mit an. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Im vergangenen Jahr hatte Starfotograf und Make-up-Artist Maik Rietentidt seine Königspython "Pamela" zum Fotoshooting im Friseursalon Fath mitgebracht. Dieses Mal war es ein ausgestopfter Zebrakopf von einem Tierpräparator aus Rosenheim. Das Zebra sei einer Krankheit erlegen, hatte der auch international renommierte Fotograf und Make-up-Künstler extra auf ein großes Plakat drucken lassen, auf dem er seinen Respekt vor Tieren zum Ausdruck brachte.

Der 36-Jährige ist eigentlich gelernter Werkzeugmacher, weil die Eltern wollten, dass der Sohn erst einmal einen "anständigen" Beruf lernt, wie Rietentidts Assistentin Silvia Gugino, ebenfalls Make-up-Artistin und gelernte Frisörin, der RNZ erzählte. Allerdings wollte der junge Mann schon immer in die künstlerische Ecke: Die Faszination, Gesichter, beziehungsweise im Prinzip den ganzen Menschen so zu verändern, dass daraus optisch ein ganz anderer Typ wird, hatte Rietentidt früh gepackt. Und die von ihm kreierten Make-ups wollte er dann auch gerne im Bild festhalten.

Heute ist der Mann ein Großer, der mit Modeschöpfern wie Karl Lagerfeld zusammenarbeitet und für Fernsehsendungen wie "Germany’s next Topmodel" tätig ist. Doch der Kontakt zur Basis ist geblieben, und Rezensenten bescheinigen Rietentidt, ein so "sympathischer wie bodenständiger" Mensch zu sein.

Vermutlich kommt er deshalb immer wieder an die Bergstraße, wo Christina und Daniel Sander sich auch diesmal wieder über das Gewusel in ihrem traditionsreichen Ladengeschäft mit Gründungsdatum 1922 freuten. "Das Fotoshooting ist ein Angebot, das gut genutzt wird. Zumeist von Frauen, das schon, altersmäßig aber bunt gemischt", stellte die Chefin fest. 17 Anmeldungen hatte sie für diesen Termin auf dem Tisch.

Als die RNZ vorbeischaute, lag Kundin Mima gerade nicht gänzlich bekleidet auf einer mit schwarzem Stoff bespannten Liege, und der Meister drapierte ihr sorgsam Seetang rund ums Gesicht, aus dem die dramatisch geschminkten Lippen besonders hervorstachen. Zwei Oktopusse, beide nicht mehr lebend, setzte er rechts und links auf Mimas Brust, hängte ihr eine knallrote Kette um den Hals, stellte sich in Positur und fotografierte das perfekt ausgeleuchtete, leicht fischig riechende Arrangement.

Wie sich das für Mima anfühlte? "Das ist echt der Wahnsinn, wirklich toll!", versicherte die junge Frau. "Natürlich sind die Wünsche der Kunden wichtig, und darauf gehe ich auch ein. Vorhin war eine Frau da, die sich ein Foto für den Schreibtisch ihres Mannes wünschte. Also eher etwas Authentisches", meinte Rietentidt. Ansonsten liebe er es einfach, seine Ideen miteinzubringen, nachdem er sich den ganzen Typ Mensch vor ihm angesehen habe.

Das vierköpfige Team der Sanders packte an, wo es ging, reichte Kleider, Schmuck und andere Accessoires, die der Fotograf und Make-up-Artist allesamt mitgebracht hatte, leuchteten Szenen aus und machten den Kunden natürlich auch die Haare. Frisur, Make-up und Fotos in vier verschiedenen Motiven, jeweils in Schwarz-Weiß und Farbe, waren im gebuchten Komplettpaket mit drin. Ebenso eine Auswahl kleiner Häppchen und ein Glas Sekt. "Frauen macht es Spaß, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und etwas Neues auszuprobieren", kommentierte Silvia Gugino. Vom "Normalo" zum Paradiesvogel sozusagen. Schillernd, strahlend und besonders.