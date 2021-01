Auf dem 3115 Quadratmeter großen Areal an der B3 (direkt neben dem Edeka Zeilfelder) rollen demnächst die Bagger an. Hier entstehen ein Drogeriemarkt, eine Sparkassen-Filiale sowie Büro- und Praxisräume. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Lange war es ruhig um das Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt an der B3 in Großsachsen. Der Grund: Die Projektentwickler planten noch einmal um, der Bauantrag musste geändert werden. Quasi als Weihnachtsgeschenk gab es dann am 22. Dezember die Baugenehmigung für Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal südlich des Edeka-Marktes erworben hat. Kroffl ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

Mit den Erdarbeiten soll es nun schon in den nächsten Wochen losgehen, die Rohbauarbeiten starten dann in diesem Frühjahr. "Ich rechne mit einer Fertigstellung im Frühjahr 2022, vielleicht sogar schon etwas früher", sagt Kroffl. Ursprünglich war er davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2021 abgeschlossen sind. Doch dann zeigte neben dem bereits bekannten Mieter Budni, der dort einen Drogeriemarkt im Erdgeschoss eröffnen möchte, ein weiterer Interesse: die Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Damit war auch das Ende eines reinen Gesundheitszentrums, wie es die Gemeinde vor ein paar Jahren noch betitelt hatte, besiegelt. "Es wird jetzt ein Gebäude mit Drogeriemarkt, Büro- und Praxisräumen sowie einer Bankfiliale", erläutert Kroffl. Dadurch dass die Sparkasse mit ihrer Filiale ebenfalls ins Erdgeschoss zieht, waren die Umplanungen erforderlich.

Laut dem Projektentwickler wird die Filiale eine Größe von rund 50 Quadratmetern, einen Schalter und Bankautomaten haben. Der ebenfalls im Erdgeschoss befindliche Budni-Drogermiemarkt verfügt dann über rund 660 Quadratmeter reine Verkaufsfläche plus Eingangs- sowie Kassenbereich, sprich insgesamt 780 Quadratmeter. Die gesamte Nutzfläche des Drogeriemarkts beträgt rund 944 Quadratmeter. Im Keller nutzt die Sparkasse 50 Quadratmeter. Und im Obergeschoss mietet sie 384 Quadratmeter für Büros an.

Mit der Restfläche von rund 630 Quadratmetern für Büro- und Praxisräume wollen die Projektentwickler nun in die Vermarktung gehen. Ob sich dort dann tatsächlich Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie niederlassen, wie von der Gemeinde als mögliche Nutzer vor drei Jahren genannt, bleibt spannend.

Ebenso wie es mit den Sparkassen-Filialen in der Gemeinde weitergeht, wenn nun eine neue entsteht. "Wir haben in der Region seit Längerem einen neuen Standort für eine moderne Filiale gesucht, an dem sowohl eine gute Erreichbarkeit gegeben ist als auch eine entspannte Parksituation", bestätigt jedenfalls Sparkassen-Pressesprecher Rico Fischer die Pläne für die neue Filiale. "Die Möglichkeit hier an der B3 hat uns dahingehend überzeugt."

Die neue Filiale werde sowohl öffentlich gut erreichbar als auch mit "hervorragenden Parkmöglichkeiten" ausgestattet sein, verspricht Fischer. Sie soll ein modernes und vor allem barrierefreies Zentrum für Finanzen, Vorsorge und Vermögen sein.

"Wir werden unser vollständiges Leistungsspektrum anbieten: vom persönlichen Service, Beratungen in zeitgemäßen Räumlichkeiten, einer Schließfachanlage bis hin zu einem leistungsfähigen Selbstbedienungsbereich, voraussichtlich sogar mit 24 Stunden zugänglichem Geldautomaten", erläutert der Sparkassen-Sprecher.

In Großsachsen gibt es bereits eine Sparkassen-Filiale in der Breitgasse. Wie sich die Neueröffnung an der B3 auf diese und andere Filialen auswirken wird, will die Sparkasse kommunizieren, wenn die Planungen weiter vorangeschritten sind. Foto: Kreutzer

Auf die Frage, ob es durch die neue Filiale zu Schließungen von bereits bestehenden – in Leutershausen und in Großsachsen gibt es jeweils eine – kommen könnte, sagt Fischer nur: "Die Neueröffnung, mit der wir Stand heute frühestens im Laufe des ersten Quartals 2022 rechnen, wird Auswirkungen auf die umliegenden Filialen haben."

Wie die Veränderungen und der Zeitplan dazu genau aussehen, werde die Sparkasse noch erarbeiten. "Wir gehen Schritt für Schritt vor und freuen uns erst einmal, dass es klappt mit diesem Standort und das Projekt unter der Leitung von Werner Kroffl im Laufe des Jahres umgesetzt werden kann", betont Fischer. Sobald die Sparkasse in den Planungen vorangeschritten sei – "die Baugenehmigung ist ja erst ein paar Tage alt" –, werde sie Kunden und Öffentlichkeit informieren, sichert der Sprecher zu.