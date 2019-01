Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Die Geburtenzahlen in Hirschberg steigen, und die drei bisherigen Krippen reichen nicht mehr aus. Doch es gibt gute Nachrichten: Die Eröffnung einer neuen, vierten Krippe in der Gemeinde ist für 1. Oktober vorgesehen. Am Dienstag stellte die Verwaltung nun den Träger der Einrichtung in der ehemaligen Großsachsener Postfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße vor. Es ist die Tausendfüßler GmbH aus Schriesheim, die dort bereits eine Krippe im Gewerbegebiet betreibt.

"Ich freue mich sehr auf die Kooperation", betonte Bürgermeister Manuel Just. Die Tausendfüßler GmbH sei mit ihrem Auftritt sehr überzeugend gewesen. Einstimmig habe der Gemeinderat sich daher in der nicht-öffentlichen Sitzung am 12. Dezember für sie als Träger ausgesprochen. Die genaue Anzahl der weiteren Bewerber wollte Just nicht nennen, sprach aber von "mehreren Interessenten".

Erfreulich ist aus seiner Sicht auch, dass die Entscheidung pro Tausendfüßler GmbH die Trägervielfalt in der Gemeinde nun deutlich erhöht. Die bisherigen drei Krippen in der Gemeinde - zwei in Leutershausen, eine in Großsachsen - betreibt der "Postillion".

Bereits in den nächsten Tagen beginnt der Umbau der einstigen Postfiliale. "Ein Leerstand im Ort ist nie gut", nannte Just noch einen positiven Aspekt. Zudem sei die Krippe gut erreichbar.

Die Gemeinde hat mit der Eigentümergemeinschaft der Friedrich-Ebert-Straße 8 einen über 25 Jahre währenden Mietvertrag abgeschlossen, in dem sie auch die Erlaubnis festhalten ließ, dass Untermieter erlaubt sind. Über den einstigen Posträumen befinden sich Wohnungen; der Zugang ist aber von der Krippe separiert, deren Eingang sich zur Straße hin befinden wird.

Die Innenfläche beläuft sich laut Tina Raupp vom Familienbüro auf 240 Quadratmeter, der Gartenanteil der Krippe auf 200 Quadratmeter. Neben zwei Gruppenräumen, in denen auch gegessen wird, und zwei Schlafräumen sind ein Büro, ein "Elterntreff" und Sanitäranlagen geplant.

Insgesamt 420.000 Euro wird der Umbau laut Raupp kosten, wobei die Eigentümer ein Drittel zahlen, ein Drittel die Gemeinde und ein Drittel aus Zuschüssen über das Regierungspräsidium Karlsruhe kommt. Platz bietet die Einrichtung für 20 Kinder, die laut "Tausendfüßler"-Geschäftsführerin Christina Stockhausen ab einem Alter von zwei Monaten zu ihnen kommen dürfen.

Bürgermeister Manuel Just, Tausendfüßler-Leiterin Christina Stockhausen, ihre Stellvertreterin Claudia Groß und Tina Raupp vom Familienbüro der Gemeinde (von links) stellten die Planungen für die neue Krippe in Großsachsen vor. Foto: Dorn

In Großsachsen werden fünf Vollzeit-Erzieher, eine Teilzeitkraft und ein Auszubildender tätig sein. Einige der in Schriesheim Angestellten wechseln nach Hirschberg. "Es gibt sogar einige, die in Großsachsen wohnen", verrät Stockhausen.

Ob sie selbst oder ihre Stellvertreterin, Claudia Groß, die Leitung in Hirschberg übernehmen, stehe noch nicht fest. Auch die Öffnungszeiten sind bislang nicht festgelegt, weil sich die Einrichtung hier am Bedarf der Eltern orientieren und ihn vorher abfragen will.

Die Preise stehen ebenfalls noch nicht fest, aber Stockhausen sagte zu, dass man sich hier an den im Ort üblichen orientieren wolle. Bürgermeister Just stellte schon in Aussicht, dass die Eltern auch hier bei den Gebühren etwas entlastet werden. So hatte der Gemeinderat beschlossen, die Gelder, die durch die Kürzung des Tagesmütter-Zuschusses verfügbar sind, hierfür zu verwenden. Das sind 50.000 bis 60.000 Euro jährlich.

Die Elternbeiträge für Krippen könnten dadurch je nach Öffnungszeit ab 1. März um circa 15 Prozent gesenkt werden, erläuterte Raupp. Dies werde noch in der nächsten Gemeinderatssitzung am 22. Januar thematisiert, kündigte Just an.

Fest steht aber schon das Konzept der Tausendfüßler GmbH, das in Schriesheim bereits erfolgreich praktiziert wird. So legt die Einrichtung Wert darauf, dass individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Auch die Selbstständigkeit der Kleinen fördert Tausendfüßler. So gibt es beispielsweise in Schriesheim bewusst keine Schaukel im Außenbereich, sondern eine Hängematte "Damit die Kinder selbstständig raufklettern können", erklärte Stockhausen. Auch für die neue Krippe in Großsachsen kann sie sich eine Hängematte gut vorstellen.

Info: Wer Interesse an einem Krippenplatz bei der Tausendfüßler GmbH hat, sollte bis 15. Februar eine Mail an Christina Stockhausen mail@kinderkrippetausendfuessler.de schreiben. Dabei sollten angegeben werden: Name, Geburtsdatum und Anschrift des Kindes, gewünschter Betreuungsbeginn, Betreuungszeit/Tag (Stunden und Uhrzeit) sowie Betreuungstage. Weitere Infos unter www.kinderkrippetausendfuessler.de